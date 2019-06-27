Интервальное голодание: как это работает?

Новый тренд в похудении. Сможете ли вы пережить 16 часов без еды?

Те, кто не успел похудеть к лету, но ещё планируют привести себя в форму к отпуску, активно ищут спасение во всевозможных диетах. Первыми под пристальное внимание попадают секреты похудения из Голливуда. Один из таких — интервальное голодание, или фастинг, к которому прибегают такие красотки, как Дженифер Энистон и Миранда Керр. В чём суть нового зарубежного тренда и есть ли в нём смысл?

Тренер отвечает: что произойдёт, если отказаться от глютена, молока и мяса? Разбираемся, действительно ли это сработает, и рассказываем, каких результатов ждать.

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В чём суть?

Смысл интервального голодания заключается в периодическом отказе от еды. Наиболее популярная схема – 8/16. То есть 8 часов вы можете принимать пищу, а 16 часов – голодаете. Например, умещаете все приёмы пищи в промежуток с 10 до 18 часов.

Однако не стоит думать, что в «разрешённое» время вы можете есть всё, что угодно. Нужно понимать, что, какой бы метод питания вы ни пробовали, 80% вашего рациона должно состоять из полезных продуктов.

Диетологи и приверженцы интервального питания говорят, что 16-часовой отказ от пищи понижает уровень сахара в крови и организм начинает расходовать жир как топливо, что способствует уменьшению чувства голода. Однако это не совсем так.

В первую очередь длительный отказ от еды – стресс для нашего организма, а это значит, что последующие приёмы пищи могут превратиться в переедание. Такая схема однозначно не подойдёт тем, кто испытывает психологические расстройства и периодически «заедает» свои проблемы.

Важно: для того чтобы процесс жиросжигания шёл активнее, а мышцы не исчезали вместе с этим самым жиром, нужно не забывать про занятия спортом. Главное правило — тренировка должна быть в часы разрешённого приёма пищи.

Фото: istockphoto.com/

Когда есть?

Здесь у вас есть два варианта. Один – набираться сил и энергии с утра и заканчивать приёмы пищи во второй половине дня, другой – приступать к еде только после обеда и переставать есть перед сном. Всё зависит от вашей активности и привычного ритма жизни. Для тех, кто поздно просыпается, подойдёт вечерний фастинг и наоборот, утренний – для ранних пташек, которые привыкли насыщаться на целый день.

Лучше всего, когда за восемь часов вы успеваете потребить всю вашу суточную калорийность. То есть вы можете есть чаще или разделить калории на три ваших приёма пищи.

Что пить?

Тот факт, что в течение 16 часов вам нельзя есть, не говорит о том, что нельзя пить. Естественно, это никак не относится к алкоголю и сладким напиткам. Позволить себе можно зелёный чай без сахара и воду.

Фото: istockphoto.com

А есть ли противопоказания?

Такой тип питания определённо вреден для людей, страдающих гастритом, имеющих проблемы с желчным пузырём и надпочечниками. А ещё схема категорически запрещена беременным и кормящим женщинам.

Какие результаты?

Естественно, такая схема питания подходит исключительно в качестве диеты. Например, если вам нужно подсушиться и скинуть пару килограмм для того, чтобы влезть в то самое платье или костюм. Не прибегайте к ней на длительное время, так как для организма эти испытания всё-таки являются большим стрессом.

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Светофор: как выстроить питание, чтобы избежать диет Оказывается, можно есть практически всё, но в строго определённое время.