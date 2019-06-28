Лагерь для взрослых: куда отправить себя этим летом

Многие в детстве летом непременно отправлялись в лагерь. Месяц оздоровления и общения со сверстниками случался вне зависимости от желания самого ребёнка. Если вы повзрослели и можете сами выбирать, куда ехать в отпуск, но душа скучает по детству и просится в лагерь, вы можете туда отправиться. Представляем подборку лагерей для взрослых, где главное — не дискотеки и вечерние мероприятия, а тренировки.

Ranch at Live Oak Malibu (Калифорния, США)

Каждое утро здесь начинается с йоги, а затем четыре часа тренировки. Комплекс упражнений для всех одинаковый, поблажек нет. В дополнение к вышеперечисленному каждодневная прогулка по 15-километровой тропе. К концу дня ноги устают настолько, что чувствуешь себя выжатым как лимон. Зато масса положительных эмоций и впечатлений!

Boot camp «Marbella» (Испания)

За неделю в этом лагере-отеле вам придётся попотеть. Вас ожидает ранний подъём, а после — пробежка на дистанцию 4 км, плюс командные тренировки на пляже под палящим солнцем, различные эстафеты и растяжка.Достоинство этого кэмпа: семинары по питанию. Скучать точно не придётся, а организм только скажет «спасибо».

Фото: http://www.bootcamp-marbella.com

Wave House Surf School & Camp (Бали)

Уехать на Бали — привлекательная перспектива. В кэмпе можно не только погреть косточки, но и встать на сёрф с грамотными инструкторами, наделать фото на гребне волны и почувствовать себя героем фильма.

Лагерь «Камчатка» (Саарема, Эстония)

Творческий лагерь «Камчатка» в августе устраивает взрослую смену на острове Сааремаа в Балтийском море. 11 дней участники живут в палаточном лагере, общаются и занимаются творчеством, смотрят кино, устраивают пикники и просто релаксируют. По словам организаторов, главная задача смены — устроить участникам 11 идеальных дней.

Семейный лагерь «Семь футов» (Оленевка, Крым)

Этот вариант подойдёт любителям семейного отдыха. Программа лагеря на берегу моря действительно рассчитана на любой возраст. Для взрослых — кроссфит, йога и виндсёрфинг, а для детей – школа юного предпринимателя, рисование и танцы. Каждый вечер семейные мероприятия, а днём есть возможность отправиться на экскурсию.