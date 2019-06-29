Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы

Новые мировые рекорды от воркаутеров из России. А вы думали, что умеете отжиматься?

Спортсмены Манвел Мамоян и Аарон Вирабян на этой неделе установили три новых мировых рекорда по отжиманиям. Workout-тренеры побили прошлые достижения, отжимаясь с рюкзаком весом более 28 килограммов, в стойке на руках и на четырех пальцах. Останавливаться на этом рекордсмены не намерены.

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Манвел Мамоян

26-летний спортсмен Манвел Мамоян установил сразу два мировых рекорда. За минуту отжался 69 раз с рюкзаком весом около 28 килограммов:

А затем за 3 минуты отжался 73 раза в стойке на руках, увеличив предыдущий рекорд на 18 повторений.

Это не первые рекорды Мамояна. Он уже трижды отметился в Книге Гиннесса. До этого он установил рекорд в прыжковых приседаниях и отжиманиях в стойке на руках.

Подтверждение нового достижения спортсмен также намерен отправить в Книгу Гиннесса. В планах у Мамояна еще несколько рекордов и звание абсолютного рекордсмена.

Аарон Вирабян

Спорстмен Аарон Вирабян отжимался на четырех пальцах и смог сделать 77 повторений за минуту.

Ранее Вирабян повторил уникальные отжимания Брюса Ли — на двух пальцах одной руки — и даже превзошел легенду по количеству повторений.

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