Что будет с мячом, если раздавить его гидравлическим прессом?

Многие видео, которые появляются в соцсетях, не несут в себе никакой практической пользы, но оторваться от них иногда совершенно невозможно. Странные эксперименты: один из форматов такого видео. Замечали, что наблюдение за определёнными физическими процессами приносит нам парадоксальное удовольствие? Создатели «залипательных» каналов этим пользуются.

В интернете вовсю режут мыло, протыкают шарики с водой в «slow motion», разминают в руках слаймы и идеально ровно разливают глазурь по тортам. Психологи говорят, что такие ролики помогают успокоиться, переключить внимание и получить эстетическое наслаждение. К тому же, они ещё и удовлетворяют наше любопытство.

Например, что будет, если положить футбольный мяч под гидравлический пресс? А мяч для тенниса? Разные ли они внутри? Мы были удивлены результатом. Узнали, теперь показываем вам.

А еще баскетбольный, теннисный и другие мячи. И даже бильярдный шар.

Что произойдёт, если вы будете делать 100 отжиманий каждый день? Челлендж, который заменит вам спортзал. Личный опыт Сэма Страйкера.