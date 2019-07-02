15 спортивных журналисток, от которых невозможно оторваться

Своим видом они сделали для продвижения спорта больше, чем некоторые ассоциации.

Сегодня, 2 июля, в мире отмечают День спортивного журналиста. По этому случаю собрали для вас 15 самых очаровательных иностранных спортивных журналисток и оставили ссылки на их профили в Инстаграм.

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Сapа Карбoнеро (Sara Carbonero)

Испанская журналистка и модель Сара Карбонеро нередко попадает в такие подборки. В 2009 она была признана самым сексуальным репортёром мира. Сара замужем за легендарным испанским вратарем Икером Касильясом, их поцелуй в эфире — один из самых популярных моментов ЧМ-2010.

Она поможет Касильясу найти себя в новой жизни Сегодня знаменитый вратарь нуждается в её поддержке, как никогда.

Алехандра Битраго (Alejandra Buitrago)

Латинская Америка подарила нам не один десяток очаровательных журналисток. Алехандра Битраго из Колумбии достойно выдерживает конкуренцию среди коллег. Девушка ведет передачи на колумбийском телевидении, много занимается спортом и, конечно, активно болеет за сборную своей страны.

Ивана Надаль (Ivana Nadal)

Ивана Надаль — аргентинская ведущая, но освещает не самый латиноамериканский вид спорта — регби. А еще, если верить её инстаграму, болеет за «Ривер Плейт». После выхода Аргентины на ЧМ-2018 эпатировала болельщиков обещанием сделать тату на месте, которое выберут они, но слово пока не сдержала.

Роберта Сетими (Roberta Setimi)

Бразильская журналистка Роберта Сетими работала на местном Fox Sports и за время ЧМ-2014 в Бразилии Олимпиады в Рио стала настоящей звездой. Сейчас Роберта переехала в Канаду и больше не освещает спорт активно, но мы просто не могли не включить её в подборку.

Инес Саинс (Ines Sainz)

Супер-популярная мексиканская спортивная журналистка. Её называют главной девушкой мексиканского спорта. Инес Саинс — настоящий профи. Например, брала интервью у Месси 5 раз. Представляла Мексику в конкурсе «Мисс Вселенная».

«5 раз брала интервью у Месси». ТВ-красотки из Мексики, сводящие с ума Иван Карпов поговорил с самыми красивыми мексиканскими телеведущими, которые освещают Кубок конфедераций, о Месси, Путине и русской еде.

Чарисса Томпсон (Charissa Thompson)

Очаровательная американская ведущая Чарисса Томпсон работает на FOX Sports и освещает NFL. Чем не повод начать следить за американским футболом?

Мелани Коллинз (Melanie Collins)

Мелани Коллинз еще одна сногсшибательная американка, которая освещает NFL. А еще гольф! Вам не показалось — гольф!

Кейт Абдо (Kate Abdo)

Звездная экс-ведущая телеканала Sky Sports News. В 2015 году англичанка Кейт Абдо запомнилась тем, что вела церемонию вручения «Золотого мяча». Сейчас освещает соккер и другие виды спорта на телеканалах группы Fox.

Лара Альварес (Lara Álvarez)

Лара Альварес начинала на испанском телевидении. Девушку быстро приметили и вскоре она уже была звездой не только журналистики, но и модельного бизнеса. Любителям футбола за пределами Испании может быть известна как одна из пассий Серхио Рамоса.

Химена Санчес (Jimena Sanchez)

Химена Санчес — еще одна очаровательная сотрудница группы Fox. В холдинге явно знают как привлечь мужскую аудиторию.

Алекс Карри (Alex Curry)

Алекс Карри не только красива, но и очень любит свою работу. Иначе как объяснить, что почти на всех фото в инстаграм она с микрофоном и у кромки поля.

Ванесса Хуппенкотен (Vanessa Huppenkothen)

Ванесса Хуппенкотен — мексиканка с немецкими корнями. Мисс Мехико. Работает на ESPN и специализируется на NFL. Ванесса не только освещает спорт, но и активно занимается им — пробежала марафон, участвует в триатлон-стартах.

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Марисоль Гонсалес (Marisol Gonzalez)

Кажется, что все красавицы Мексики пошли в спортивную журналистику. Марисоль Гонсалес работает на мексиканском телевидении, а еще она замужем за мексиканским футболистом Рафаэлем Маркесом Луго.

Мирослава Монтемайор (Miroslava Montemayor)

Мирослава Монтемайор — журналистка ESPN, Мисс Мексика-2013 и амбассадор «Адидас» в Мексике.

Лусия Виллалон (Lucia Villalon)

Испанская спортивная тележурналистка Лусия Виллалон работает на канале мадридского «Реала» и на испанском телевидении. Испанские газеты писали, что именно Лусия отбила Криштиану Роналду у Ирины Шейк.

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