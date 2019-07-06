Пять минут в день для плоского живота и тонкой талии.

Что будет с вашим телом, если делать вакуум каждый день?

Вас всё ещё пугают видео в соцсетях с втягиванием живота? Вы просто не в курсе эффективности этого упражнения. Напрасно! Вакуум помогает укрепить мышцы живота и улучшить работу внутренних органов. Рассказываем, как выполнять это упражнение, чтобы достигнуть результата.

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Упражнение подходит и для мужчин. Разве они не хотят ускорить метаболизм, «включить» брюшные мышцы и заставить эндокринную систему работать лучше?

Как работают мышцы

Одна из самых труднодоступных мышц на животе – поперечная. Накачать её не очень просто, но именно из-за её слабости образуется жировая прослойка. С помощью классических упражнений вы прорабатываете прямую мышцу живота (верхний и нижний пресс). Вакуум же помогает задействовать как поверхностные, так и глубинные мышцы пресса, в том числе и поперечную.

Фото: fitnesgym.club

Чем ещё полезен вакуум

Зожники и спортсмены используют это упражнение для уменьшения объёмов в талии и создание плоского живота. Оказывается, для этого ещё использовал даже Арнольд Шварценеггер. Действительно, у актёра была очень узкая талия, и за счёт этого создавалась желанная V-образная форма спины.

5 минут в день

Ежедневное выполнение упражнения позволит уменьшить вашу талию на 3 см за неделю. И это не просто слова. Фитнес-блогер Алиса Закревская провела эксперимент, в котором делала вакуум по пять минут в день в течение недели. И результат не заставил себя ждать. Возможно, у вас получится даже лучше.

Когда делать вакуум

Фитнес-тренеры уверяют, что лучшее время для вакуума – утро. Причём выполнять упражнение лучше натощак. Оно «разбудит» ваш обмен веществ и запустит мощный приток крови ко всем органам. На полный желудок упражнение поддастся не сразу, а задержка дыхания сможет ухудшить ваше самочувствие, так что рисковать не стоит.

Противопоказания

В первую очередь упражнение не следует выполнять беременным женщинам, а также при критических днях.

Также остерегаться вакуума стоит людям, страдающим острыми заболеваниями органов брюшной полости и малого таза, хроническими заболеваниями пищеварения в моменты обострения и опухолями.

Как правильно выполнять упражнение

Для наилучшего результата встаньте перед зеркалом, чтобы видеть свои успехи и совершенствовать технику.

Сделайте глубокий вдох с помощью живота. Плавно выдыхая, втягивайте живот вперёд и назад. Задержите дыхание и зафиксируйтесь в этом положении. Когда не дышать уже не получается, выпустите живот. Сделайте плавный вдох.

Упражнение выполняем несколько раз. Для новичков обычно достаточно 3-5 повторений.

Лайфхак: для того чтобы было немного проще, наклонитесь вперёд и положите руки на колени. Живот практически сам подтянется к позвоночнику, а вы лучше прочувствуете напряжение поперечной мышцы.

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