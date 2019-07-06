Что будет с вашим телом, если делать вакуум каждый день?

Вас всё ещё пугают видео в соцсетях с втягиванием живота? Вы просто не в курсе эффективности этого упражнения. Напрасно! Вакуум помогает укрепить мышцы живота и улучшить работу внутренних органов. Рассказываем, как выполнять это упражнение, чтобы достигнуть результата.
Упражнение подходит и для мужчин. Разве они не хотят ускорить метаболизм, «включить» брюшные мышцы и заставить эндокринную систему работать лучше?
Как работают мышцы
Одна из самых труднодоступных мышц на животе – поперечная. Накачать её не очень просто, но именно из-за её слабости образуется жировая прослойка. С помощью классических упражнений вы прорабатываете прямую мышцу живота (верхний и нижний пресс). Вакуум же помогает задействовать как поверхностные, так и глубинные мышцы пресса, в том числе и поперечную.
Чем ещё полезен вакуум
Зожники и спортсмены используют это упражнение для уменьшения объёмов в талии и создание плоского живота. Оказывается, для этого ещё использовал даже Арнольд Шварценеггер. Действительно, у актёра была очень узкая талия, и за счёт этого создавалась желанная V-образная форма спины.
5 минут в день
Ежедневное выполнение упражнения позволит уменьшить вашу талию на 3 см за неделю. И это не просто слова. Фитнес-блогер Алиса Закревская провела эксперимент, в котором делала вакуум по пять минут в день в течение недели. И результат не заставил себя ждать. Возможно, у вас получится даже лучше.
Когда делать вакуум
Фитнес-тренеры уверяют, что лучшее время для вакуума – утро. Причём выполнять упражнение лучше натощак. Оно «разбудит» ваш обмен веществ и запустит мощный приток крови ко всем органам. На полный желудок упражнение поддастся не сразу, а задержка дыхания сможет ухудшить ваше самочувствие, так что рисковать не стоит.
Противопоказания
В первую очередь упражнение не следует выполнять беременным женщинам, а также при критических днях.
Также остерегаться вакуума стоит людям, страдающим острыми заболеваниями органов брюшной полости и малого таза, хроническими заболеваниями пищеварения в моменты обострения и опухолями.
Как правильно выполнять упражнение
Для наилучшего результата встаньте перед зеркалом, чтобы видеть свои успехи и совершенствовать технику.
- Сделайте глубокий вдох с помощью живота.
- Плавно выдыхая, втягивайте живот вперёд и назад.
- Задержите дыхание и зафиксируйтесь в этом положении.
- Когда не дышать уже не получается, выпустите живот.
- Сделайте плавный вдох.
Упражнение выполняем несколько раз. Для новичков обычно достаточно 3-5 повторений.