Прямая спина: можно ли исправить осанку взрослого человека?

Поговорили со специалистами и узнали несколько эффективных способов побороть сутулость.

Неидеальная осанка — распространённая проблема. Однако если подойти к вопросу со знанием дела, то проблемы со спиной можно исправить.

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Что делать, если появились признаки нарушения осанки?

Для начала следует дать определение двум самым распространённым состояниям, которые чаще всего путают.



Нарушение осанки – это устойчивое отклонение туловища от нормального положения. Это состояние можно назвать предвестником болезни, поскольку оно существенно увеличивает вероятность развития целого ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Сколиоз – это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной (боковой) плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси и ведущее к нарушению функции грудной клетки.

Фото: istockphoto.com

«Нарушение осанки на ранней стадии может определить специалист в ходе визуального осмотра. Если мы говорим о детском возрасте, то ежегодный осмотр позволяет на ранней стадии определить «зарождающийся» сколиоз», — поделилась с «Чемпионатом» спортивный врач Crocus Fitness Дана Гудкова.

Делаем вывод: любую проблему лучше всего решать в детском возрасте, так как это наиболее быстро и эффективно. Но это не значит, что взрослый человек должен бездействовать. Даже в зрелом возрасте можно если не исправить полностью, то значительно подкорректировать проблемы с осанкой.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Предпосылки к обращению за помощью к специалисту могут быть разными. От частых головных болей и усталости ног до ощущения, что «костюмчик плохо сидит». Визуальными сигналами является покатость плеч, перекос туловища или видимые искривления позвоночника.

Как улучшить внешнее состояние и избавиться от боли в спине?

Спортивный врач Crocus Fitness Дана Гудкова:

Необходимо восстановить способность мышцы выполнять природой данную ей функцию. Сбалансировать напряжение мышц. Это очень общий совет, каждый случай индивидуален. Есть мнение, что исправить осанку можно только корсетом. Но его применяют для лечения прогрессирующего сколиоза или для того, чтобы минимизировать болевой синдром при многих заболеваниях позвоночника. В остальных случаях используют упражнения, в результате которых этот корсет можно создать из собственных мышц.

Какие процедуры и упражнения могут помочь

Остеопатия — «диалог с тканями» пациента

Профессиональный врач-остеопат руками определяет те участки тела, в которых произошли сбои и защемления, какие органы смещены относительно своего нормального расположения. Такой массаж расслабляет мышцы, снимает боль и выпрямляет позвоночник. Также он помогает привести в порядок нервную систему. Для эффективного лечения обычно используют комплекс массажей и физических нагрузок, которые уравновешивают костно-мышечную систему.

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Аюверда и древнеиндийское исцеление

Смысл аювердического массажа заключается в соединении энергетического источника и глубокой проработки мышц и мягких тканей, создании гармонии между телом и разумом. Во время массажа используются специальные масла. Их аромат стабилизирует эмоциональный фон, успокаивает психику, способствует улучшению физического состояния.

Фото: istockphoto.com

Пилатес: физическое и духовное самосовершенствование

Пилатес эффективен на любой стадии искривления. Но нужно понимать; чем серьёзнее стадия искривления, тем больше времени потребуется для исправления, тем скрупулёзнее и внимательнее будет работа.

Марат Калмурзаев, тренер по пилатесу сети фитнес-клубов World Class, врач травматолог-ортопед:

Пилатес — хороший метод для исправления осанки. В нём есть две составляющие: первая — физические упражнения и специальное оборудование. Например, с помощью реформера или стола-трапеции можно устранить дисбаланс в нашем организме. И вторая составляющая — ментальная. Важно подходить к лечению осознанно, потому что, если мышцы не будут подключены к мозгу, упражнения будут не так эффективны.

Стретчинг

Если вы боретесь с сутулостью, обратите внимание на растяжку. Регулярное выполнение ряда упражнений на мышцы груди, плеч, спины и бёдер поможет сохранять правильное вертикальное положение спины и не округлять плечи. Растягивать мышцы лучше всего несколько раз в день.

Фото: istockphoto.com

Электронный корректор осанки

Электронный корректор подойдёт для тренировки самодисциплины и приучит держать спину ровно. Метод немного радикальный. Нужно носить прибор на себе: при сутулости он вибрирует и настаивает, чтобы вы выпрямились. Существует вариант экономнее. В Telegram набирает популярность бот «ВЫПРЯМИ СПИНУ». Мессенджер регулярно напоминает вам о необходимости держать спину ровно.

И не забывайте о профилактике. В первую очередь это двигательная активность, массаж, расслабляющие процедуры и разрешение своего психоэмоционального напряжения.

Упражнения, которые улучшат состояние спины

В видео собраны простые упражнения, которые при правильном выполнении и регулярности дадут ощутимый результат.

Выпрямите спину!

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