Это новая спортивная коллекция от модельера «Барселоны». Ничего смешного
Том Браун одевал Леброна Джеймса. А теперь «принёс нам свои мячики».
3 июля 2019, 20:30
Lifestyle
/ Город
Американский дизайнер
Том Браун (Thom Browne) презентовал новую коллекцию весна-лето-2020. В ней модельер вдохновлялся спортивной темой. «I really like sports», — написал Браун в своём «инстаграме», анонсируя коллекцию.
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Том Браун использовал в дизайне мячи из разного вида спорта, шлемы для американского футбола, спортивные повязки на голову и даже защиту на пах, которая пришита поверх плиссированной юбки.
Дизайнер активно использовал тему мячей: бейсбольные, теннисные, баскетбольные, футбольные.
Фото: https://www.instagram.com/thombrowneny/
Особенно яркими получились сумки из мячей. «Я принёс свои мячики», — написал Браун под одним из фото.
Фото: https://www.instagram.com/thombrowneny/
Отдельное внимание дизайнер уделил теме защиты. Шлемы и защита на пах собрались в единый образ. Модельер оставил наставление под фото: «Берегите… голову»
Фото: https://www.instagram.com/thombrowneny/
Это не первый заход Тома Брауна на территорию спорта. В прошлом году дизайнер одел футбольную «Барселону».
Одежду Тома Брауна очень любит баскетболист
Леброн Джеймс. Год назад он подарил партнёрам по «Кливленд Кавальерс» костюмы от Брауна, чтобы они приехали в них на игру.
В 2017 году Том Браун выпускал к Уимбилдону капсульную коллекцию, посвящённую теннису.
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