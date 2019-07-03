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Новая спортивная коллекция Тома Брауна: мячи стали сумками

«Чемпионат»
Это новая спортивная коллекция от модельера «Барселоны». Ничего смешного
Том Браун одевал Леброна Джеймса. А теперь «принёс нам свои мячики».
Lifestyle / Город 0

Американский дизайнер Том Браун (Thom Browne) презентовал новую коллекцию весна-лето-2020. В ней модельер вдохновлялся спортивной темой. «I really like sports», — написал Браун в своём «инстаграме», анонсируя коллекцию.

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Том Браун использовал в дизайне мячи из разного вида спорта, шлемы для американского футбола, спортивные повязки на голову и даже защиту на пах, которая пришита поверх плиссированной юбки.

Дизайнер активно использовал тему мячей: бейсбольные, теннисные, баскетбольные, футбольные.

Фото: https://www.instagram.com/thombrowneny/

Особенно яркими получились сумки из мячей. «Я принёс свои мячики», — написал Браун под одним из фото.

Фото: https://www.instagram.com/thombrowneny/

Отдельное внимание дизайнер уделил теме защиты. Шлемы и защита на пах собрались в единый образ. Модельер оставил наставление под фото: «Берегите… голову»

Фото: https://www.instagram.com/thombrowneny/

Это не первый заход Тома Брауна на территорию спорта. В прошлом году дизайнер одел футбольную «Барселону».

Одежду Тома Брауна очень любит баскетболист Леброн Джеймс. Год назад он подарил партнёрам по «Кливленд Кавальерс» костюмы от Брауна, чтобы они приехали в них на игру.

В 2017 году Том Браун выпускал к Уимбилдону капсульную коллекцию, посвящённую теннису.

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