Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу

Это 25 раз в минуту, или 2 секунды на отжимание. Оказывается, так может любой из нас.

Блогер Давидыч в одном из интервью заявил, что может отжаться 1500 раз. В интернете начались бурные обсуждения: сомнения в правдивости истории вызывали и количество повторений, и комплекция Давидыча, который совсем не похож на атлета. Фитнес-тренер и рекордсмен Книги Гиннесса Манвел Мамоян решил проверить, возможно ли отжаться столько раз. И у него получилось — за час!

Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы Новые мировые рекорды от воркаутеров из России. А вы думали, что умеете отжиматься?

Фитнес-тренер и рекордсмен в разных видах отжиманиях Манвел Мамоян смог выполнить 1500 тысячи отжиманий и опубликовал видеодоказательство:

Манвел рассказал «Чемпионату», зачем он это сделал и почему Давидыч мотивирует заниматься спортом других.

«Многие сейчас обсуждают Эрика Давидовича и говорят, что он не может сделать 1500 отжиманий. Никто не говорит, что его заявление стало мотивацией для всех, от спортсменов до водителей, проверить, возможно ли это. Так же он мотивировал и меня. Я решил проверить, сколько раз я могу отжаться за один час».

Я уверен, любой человек, если поставит цель, сможет отжаться 1500 раз.

Также рекордсмен рассказал, что общался с Давидычем:

«Когда мы встретились, он думал, что мы хотим его критиковать и доказывать, что он не сможет сделать столько отжиманий. Он рассказал, что на занятия спортом его вдохновил один боксёр, с которым он сидел в тюрьме. Мы с Аароном Вирабяном показали ему, что мы умеем делать самые сложные отжимания, и рассказали о своих рекордах. Эрика очень удивили наши результаты. После этого и он отжался при нас на одной руке 15 раз или больше».

Сможет ли Давидыч отжаться 1500 раз?

Вот что думает Манвел Мамоян, который смог:

Не знаю, может ли он сейчас сделать 1500 раз, я не видел, чтобы он выполнил это. Но я верю, что он может. Думаю, что у него хорошие сухожилия и связки. Не судите Эрика по его животу, он просто очень любит хинкали.