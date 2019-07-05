Главная / Lifestyle / Статьи /

1500 отжиманий Давидыча: реально или нет

Александр Куделя
Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу
Это 25 раз в минуту, или 2 секунды на отжимание. Оказывается, так может любой из нас.
Lifestyle / Фитнес 0

Блогер Давидыч в одном из интервью заявил, что может отжаться 1500 раз. В интернете начались бурные обсуждения: сомнения в правдивости истории вызывали и количество повторений, и комплекция Давидыча, который совсем не похож на атлета. Фитнес-тренер и рекордсмен Книги Гиннесса Манвел Мамоян решил проверить, возможно ли отжаться столько раз. И у него получилось — за час!

Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы
Новые мировые рекорды от воркаутеров из России. А вы думали, что умеете отжиматься?

Фитнес-тренер и рекордсмен в разных видах отжиманиях Манвел Мамоян смог выполнить 1500 тысячи отжиманий и опубликовал видеодоказательство:

Манвел рассказал «Чемпионату», зачем он это сделал и почему Давидыч мотивирует заниматься спортом других.

«Многие сейчас обсуждают Эрика Давидовича и говорят, что он не может сделать 1500 отжиманий. Никто не говорит, что его заявление стало мотивацией для всех, от спортсменов до водителей, проверить, возможно ли это. Так же он мотивировал и меня. Я решил проверить, сколько раз я могу отжаться за один час».

Я уверен, любой человек, если поставит цель, сможет отжаться 1500 раз.

Также рекордсмен рассказал, что общался с Давидычем:

«Когда мы встретились, он думал, что мы хотим его критиковать и доказывать, что он не сможет сделать столько отжиманий. Он рассказал, что на занятия спортом его вдохновил один боксёр, с которым он сидел в тюрьме. Мы с Аароном Вирабяном показали ему, что мы умеем делать самые сложные отжимания, и рассказали о своих рекордах. Эрика очень удивили наши результаты. После этого и он отжался при нас на одной руке 15 раз или больше».

Сможет ли Давидыч отжаться 1500 раз?

Вот что думает Манвел Мамоян, который смог:

Не знаю, может ли он сейчас сделать 1500 раз, я не видел, чтобы он выполнил это. Но я верю, что он может. Думаю, что у него хорошие сухожилия и связки. Не судите Эрика по его животу, он просто очень любит хинкали.
Что произойдёт, если вы будете делать 100 отжиманий каждый день?
Челлендж, который заменит вам спортзал. Личный опыт Сэма Страйкера.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы
Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы
Догоняй: красотки в беге, которые вдохновляют
Догоняй: красотки в беге, которые вдохновляют
TOP 3
Обзор шагомеров: от бюджетного Xiaomi до часов Garmin класса люкс
Обзор шагомеров: от бюджетного Xiaomi до часов Garmin класса люкс
Фитнес
«Наши ворота на замке, когда в них стоит Яшин». Премьера трейлера к фильму
Эксклюзив
«Наши ворота на замке, когда в них стоит Яшин». Премьера трейлера к фильму
Город
Лагерь для взрослых: куда отправить себя этим летом
Лагерь для взрослых: куда отправить себя этим летом
Город