Модели Agent Provocateur показали, в чём нужно заниматься спортом

Мы задумались: а что, если бы девушки ходили в спортивный зал в нижнем белье?

Ещё весной бренд нижнего белья Agent Provocateur выпустил видео, где девушки танцуют и занимаются спортом в сексуальном белье под хит Pump Up the Jam бельгийской группы Technotronic.

Создатели вдохновлялись искусством танца и самовыражением через движения тела. Когда полностью погружаешься в музыку, происходит приток эндорфинов, учащается сердцебиение, и вот ты уже не можешь устоять на месте.

Главной героиней клипа стала балерина Кайли Ши.

Девушка находится в прекрасной физической форме и любит не только занятия в зале и танцы, но и американский футбол.

Однако привычный образ модели на тренировках выглядит не менее сексуальным.

Помимо Кайли в видео снялись 22 профессиональные танцовщицы с абсолютно разными фигурами. Все они блистали в кружевах и полупрозрачных тканях белья новой коллекции. Но что, если бы девушки действительно приходили на тренировки в таком виде?

Напомним, как бы ни была красива реклама, для тренировок лучше выбирать специальное спортивное бельё. Причём это касается обоих полов.

Обладательницам пышных форм особенно важно следить за тем, чтобы грудь была плотно прижата к телу, а обычное бельё не сможет гарантировать такую поддержку.

Мужчинам, как и женщинам, стоит обратить внимание на ткань: хлопок хорош в повседневной жизни, но не подойдёт для занятий спортом, так как слишком быстро впитывает влагу, но не отводит её. В результате бельё просто прилипает к телу, создавая неприятные ощущения. В спортивном белье используются в основном технологичные синтетические материалы, которые хорошо вентилируются и отводят излишнюю влагу.

Красоту, конечно, никто не отменял, но жертв она требовать не должна. Тем более когда от этого напрямую зависят результаты тренировок.

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