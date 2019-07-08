Как Емельяненко избавился от пуза: 8 упражнений для пресса от бойца ММА

Боец Александр Емельяненко даже в лучшие годы имел небольшой живот. Спортсмен выступал в супертяжелой весовой категории и был плотно сложен. Сейчас же он находится в отличной форме и блистает редкими для своего веса рельефными кубиками. В «Инстаграме» Емельяненко поделился секретом своего успеха.

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Боец выложил фото, где можно видеть, как изменилась его форма. Спортсмен стал заметно суше и рельефнее.

Позже Александр опубликовал пост с подборкой упражнений, которые помогли ему добиться успеха:

Боец выполняет подъемы туловища: к ногам в висе, с отягощением, на фитболе, боковые подъемы и скручивания. Еще спортсмен делает планку и подъемы согнутых ног в висе Также, по словам Емельяненко, он следит за питанием и не ест всё подряд.

На каждое упражнение я делаю 4 подхода, максимальное количество раз с полной амплитудой. Пресс я качаю через день, — пишет спортсмен в подписи к фото.

В комментариях большинство поддерживает Александра и спрашивает, как добиться такого же результата, но есть и те, кто подозревает, что метаморфозы не обошлись без химических препаратов. Слишком уж разительные изменения претерпело тело Александра после выхода из тюрьмы и тренировок в Чечне. После этого Александр еще несколько раз, то терял, то набирал форму довольно быстро. Так или иначе, сейчас он выглядит лучше, чем когда-либо, чего не скажешь о его спортивной карьере.

Поверим бойцу на слово!

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