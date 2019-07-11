Баттл Москва-Питер. Какой полумарафон лучше

В августе нас ждут сразу два масштабных полумарафона: «Лужники» в Москве и «Северная столица» в Санкт-Петербурге. Чтобы понять, на какой из них лучше заявиться, мы устроили традиционный баттл между Москвой и Санкт-Петербургом и сравнили старты между собой. Кто победит в «битве двух столиц»?

Курс на полумарафон. Как подготовиться к первой дистанции? Тренировочный план по подготовке к забегу на 21,1 км.

Представляем участников

Полумарафон «Северная столица» (Санкт-Петербург)

Молодой полумарафон в Санкт-Петербурге. Проводится всего второй раз, но с первого старта стал популярным. Есть также старты на 10 км, детский забег и благотворительный забег 1520 м.

Старт на Дворцовой площади Фото: spbhalf.runc.run

Полумарафон «Лужники» (Москва)

Второй по количеству участников забег на 21,1 км в России — достиг своего масштаба всего за 2 года.Также проводятся заезды на хендбайках и гоночных колясках и детский забег.

Участники бегут мимо Кремля Фото: luzhnikihalf.runc.run

Полумарафон «Лужники»: 7 фактов о том, как это было 13 августа впервые состоялся полумарафон «Лужники», посвящённый истории легендарного Олимпийского комплекса.

Маршрут

«Северная столица»: Принять участие в питерском полумарафоне стоит хотя бы ради маршрута. В 21 км уложен настоящий must-have туриста. Участники полумарофона пробегают мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевский собора. Старт и финиш — на Дворцовой площади. Есть риск потерять время, слишком часто заглядываясь на исторические фасады, зато бежать мимо них — одно удовольствие.

Маршрут полумарафона в Санкт-Петербурге Фото: spbhalf.runc.run

«Лужники»: Полумарафон «Лужники» не отстает по живописности маршрута. Забег проходит по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской. Участники пробегают мимо зданий президиума РАН, Генштаба Минобороны РФ, высотки на Котельнической набережной и добегают до Храма Христа Спасителя, Собора Василия Блаженного и Кремля.

Маршрут полумарафона «Лужники» Фото: luzhnikihalf.runc.run/

Какой маршрут живописнее? Зависит от того, какой город вы любите больше. На наш вкус, оба великолепны. Ничья.

Счёт — 1:1

Массовость

«Северная столица»: в 2018 году на «Северной столице» стартовали 2613 человек: 1548 мужчин и 1014 девушек. Участники активно пополняли силы на дистанции: было выпито почти 7 тысяч литров воды и съедено 850 кг фруктов: 450 кг бананов и 400 кг апельсинов.

«Лужники»: На старт в Лужниках год назад вышли 5306 человек: 3684 мужчины 1471 девушка. На такое количество участников понадобилось целых 8000 литров воды и 2300 кг фруктов: 1400 кг бананов и почти тонна апельсинов.

Фото: vk.com/luzhnikihalfmarathon

«Лужники» пока более массовый полумарафон, зато в «Северной столице» вам, возможно, будет свободнее бежать на дистанции. Кстати, если сравнить соотношение участников по городам, в Санкт-Петербурге бегает больше женщин. Этот факт может быть полезен как девушкам, так и мужчинам. Балл за массовость уходит «Лужникам», но у «Северной столицы", как у более молодого старта, есть все шансы догнать Москву.

Счёт — 1:2

Результаты

«Северная столица»: в 2018 году участники в Санкт-Петербурге показали впечатляющие результаты.

Лучший среди мужчин на 21,1 км — Степан Киселев — пробежал дистанцию за 1 час 4 мин 43 сек.

Лучшая среди женщин 21,1 км — Татьяна Архипова — преодолела дистанцию за 1 час 13 мин 36 сек.

«Лужники»: в Москве результаты на 21,1 км в 2018 году были чуть ниже.

Лучший среди мужчин — Дмитрий Сафронов — финишировал за 1 час 06 мин 27 сек.

Лучшая среди девушек – Елена Седова — преодолела дистанцию за 1 час 18 мин 22 сек.

Участники «Северной столицы» немного обгоняют москвичей. Так что, если хотите поставить себе более высокую планку, отправляйтесь в Санкт-Петербург. Впрочем, стремиться к лучшему времени совсем не обязательно. Лучше проверить свои силы и получить удовольствие от забега.

Счёт — 2:2

Фото: spbhalf.runc.run

Итог — 2:2

Мы не смогли определить Москва или Санкт-Петербург. Каждый полумарафон хорош по-своему. Есть решение — пробежать оба старта. Так вы точно не прогадаете.

Участница полумарафона «Лужники» Фото: vk.com/luzhnikihalfmarathon

Полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге в этом году пройдет 4 августа. На забеге будет 3 дистанции: 21,1 км, 10 км и благотворительный забег «Достигая цели» на 1520 метров. В рамках мероприятия также пройдут корпоративная эстафета и детские забеги на 400 и 800 метров.

Онлайн-регистрация на забег открыта до 11 июля.

Полумарафон «Лужники» пройдет 18 августа. Есть дистанции 21,1 км, детский забег и заезд на хендбайках и колясках Участников ждет беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями.

Онлайн-регистрация на забег открыта до 25 июля.