Победить пластмассовый мир. Как спортивные компании заботятся об экологии

Форма из бутылок, кроссовки из мусора, стадионы на солнечной энергии. Что дальше?

Пластик разлагается около 200 лет. По данным экологов, на Земле накоплены миллиарды тонн пластикового мусора. Учёные с тревогой подсчитывают, через сколько лет этот мусор заполнит планету, если его активно не перерабатывать. Спортивные компании и клубы стали всё чаще обращать внимание на экологические проблемы. Мы собрали самые яркие примеры того, как забота об экологии проявляется в спорте.

Игровая форма «Спартака» и «Зенита» из переработанного пластика

«Зенит» и «Спартак» почти одновременно презентовали игровую форму на новый сезон. У обоих российских клубов форма изготовлена из переработанного пластика. Дизайнером комплектов новой игровой формы для российских клубов выступил Nike, который традиционно одевает спартаковцев и питерцев. Как Nike шьёт форму из пластика? Сначала собираются, сортируются и промываются пластиковые бутылки. Затем их измельчают и переплавляют в тонкие пластиковые нити, из которых потом и шьют форму. На создание одного комплекта требуется около 16 бутылок. Как заявляет производитель, материал по качеству не уступает обычному полиэстеру.

Домашняя форма «Спартака» в сезоне 2019/2020 Фото: store.spartak.com

«Форест грин» — самый «зелёный» клуб в мире

Спортивный клуб «Форест грин» считают самым экологичным в мире. Игрокам здесь прописана вегетарианская диета, а вся техника на стадионе работает исключительно на солнечной энергии. Клуб также собирает дождевую воду, чтобы использовать её для полива. Дейл Винс — президент клуба — ярый борец за экологию, он приучает к этому и своих футболистов. Новый сезон клуб начнёт в форме, которую изготовили из пластика и бамбука. Цвет формы — чёрно-зелёный, а дизайн напоминает окрас зебры. Такая отсылка демонстрирует единение клуба с дикой природой.

Кроссовки и игровая форма аdidas из океанского мусора

Ещё в 2015 году аdidas представил модель кроссовок, изготовленных полностью из рыболовных сетей и прибрежного мусора. По данным экологов, из тонн мусора в мировом океане 80% составляет пластик. На сегодняшний день компания продала более 1 миллиарда пар кроссовок из переработанных материалов. В течение следующих шести лет Adidas планирует сделать главным материалом для производства своей одежды – пластик, который в противном случае остался бы в океане на долгие годы.

В 2018 году Adidas вместе с несколькими футбольными клубами, которые играют в форме компании, выпустили игровую форму из переработанного пластика. Организация Parley for the Oceans и спортивный бренд вместе разработали дизайн для 23-х команд в честь Дня Земли.

Футбольное поле из пластиковых стаканчиков в Сочи

Россия на волне ЧМ-2018 по футболу не осталась в стороне от эко-тренда. Пластиковые стаканчики, которые остались после проведения ЧМ-2018 были переработаны. Из них сделали искуственное футбольное поле в Сочи возле стадиона Фишт. На спортивный объект ушло более 50 тысяч стаканчиков. Их переработали в специальные нити, которые и стали основной покрытия.

Футбольное поле из пластиковых стаканчиков в Сочи Фото: Пресс-материалы BUD

Энергоэффективный стадион Minnesota Vikings

Стадион команды «Миннесота Вайкингс» — суперэкологичное место. U.S. Bank Stadium полностью обеспечивает себя энергией за счёт использования эко-технологий. Стеклянная крыша пропускает большое количество дневного света и не дает скапливаться снегу и дождевой воде. Циркуляция воздуха на стадионе устроена таким образом, что позволяет поддерживать комфортный температурный режим в течение всего года.

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