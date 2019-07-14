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Как Nike и Adidas перерабатывают пластик в вещи. Эко-тренд в спорте

Кроссовки Adidas из переработанного пластика
Олеся Аксенова
Победить пластмассовый мир. Как спортивные компании заботятся об экологии
Форма из бутылок, кроссовки из мусора, стадионы на солнечной энергии. Что дальше?
Lifestyle / Город 0

Пластик разлагается около 200 лет. По данным экологов, на Земле накоплены миллиарды тонн пластикового мусора. Учёные с тревогой подсчитывают, через сколько лет этот мусор заполнит планету, если его активно не перерабатывать. Спортивные компании и клубы стали всё чаще обращать внимание на экологические проблемы. Мы собрали самые яркие примеры того, как забота об экологии проявляется в спорте.

Игровая форма «Спартака» и «Зенита» из переработанного пластика

«Зенит» и «Спартак» почти одновременно презентовали игровую форму на новый сезон. У обоих российских клубов форма изготовлена из переработанного пластика. Дизайнером комплектов новой игровой формы для российских клубов выступил Nike, который традиционно одевает спартаковцев и питерцев. Как Nike шьёт форму из пластика? Сначала собираются, сортируются и промываются пластиковые бутылки. Затем их измельчают и переплавляют в тонкие пластиковые нити, из которых потом и шьют форму. На создание одного комплекта требуется около 16 бутылок. Как заявляет производитель, материал по качеству не уступает обычному полиэстеру.

Домашняя форма «Спартака» в сезоне 2019/2020
Домашняя форма «Спартака» в сезоне 2019/2020
Фото: store.spartak.com

«Форест грин» — самый «зелёный» клуб в мире

Спортивный клуб «Форест грин» считают самым экологичным в мире. Игрокам здесь прописана вегетарианская диета, а вся техника на стадионе работает исключительно на солнечной энергии. Клуб также собирает дождевую воду, чтобы использовать её для полива. Дейл Винс — президент клуба — ярый борец за экологию, он приучает к этому и своих футболистов. Новый сезон клуб начнёт в форме, которую изготовили из пластика и бамбука. Цвет формы — чёрно-зелёный, а дизайн напоминает окрас зебры. Такая отсылка демонстрирует единение клуба с дикой природой.

Кроссовки и игровая форма аdidas из океанского мусора

Ещё в 2015 году аdidas представил модель кроссовок, изготовленных полностью из рыболовных сетей и прибрежного мусора. По данным экологов, из тонн мусора в мировом океане 80% составляет пластик. На сегодняшний день компания продала более 1 миллиарда пар кроссовок из переработанных материалов. В течение следующих шести лет Adidas планирует сделать главным материалом для производства своей одежды – пластик, который в противном случае остался бы в океане на долгие годы.

В 2018 году Adidas вместе с несколькими футбольными клубами, которые играют в форме компании, выпустили игровую форму из переработанного пластика. Организация Parley for the Oceans и спортивный бренд вместе разработали дизайн для 23-х команд в честь Дня Земли.

Футбольное поле из пластиковых стаканчиков в Сочи

Россия на волне ЧМ-2018 по футболу не осталась в стороне от эко-тренда. Пластиковые стаканчики, которые остались после проведения ЧМ-2018 были переработаны. Из них сделали искуственное футбольное поле в Сочи возле стадиона Фишт. На спортивный объект ушло более 50 тысяч стаканчиков. Их переработали в специальные нити, которые и стали основной покрытия.

Футбольное поле из пластиковых стаканчиков в Сочи
Футбольное поле из пластиковых стаканчиков в Сочи
Фото: Пресс-материалы BUD

Энергоэффективный стадион Minnesota Vikings

Стадион команды «Миннесота Вайкингс» — суперэкологичное место. U.S. Bank Stadium полностью обеспечивает себя энергией за счёт использования эко-технологий. Стеклянная крыша пропускает большое количество дневного света и не дает скапливаться снегу и дождевой воде. Циркуляция воздуха на стадионе устроена таким образом, что позволяет поддерживать комфортный температурный режим в течение всего года.

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