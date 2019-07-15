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Как выглядят Овечкин, Роналду и Хабиб в старости? Приложение FaceApp

Хабиб Нурмагомедов и Александр Овечкин в старости
«Чемпионат»
Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
Отправляем на пенсию Кокорина, Шарапову, Дзюбу и других. Новый тренд в Инстаграм.
Lifestyle / Город 0

В «Инстаграм» неожиданно вспомнили про приложение FaceApp, которое делает лицо на фотографии старым. Пользователи сети начали размещать обработанные фото. Знаменитости тоже не остались в стороне. Тренд поддержали Михаил Галустян, Гарик Харламов и Валерий Карпин. Мы решили посмотреть, как звезды российского и мирового спорта будут выглядеть на пенсии.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и в старости будет в центре внимания
Криштиану Роналду и в старости будет в центре внимания
Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду на почётной пенсии, скорее всего, будет очень гордиться своими «Золотыми мячами» и продолжит сниматься в рекламе.

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Александр Овечкин

Овечкин в старости: с бородой и без
Овечкин в старости: с бородой и без
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

К седине Александру Овечкину не привыкать. Зато приятно, что звезда NHL в старости будет настоящим русским дедом. Как из соседнего двора.

Лео Месси

Лео Месси в старости почти не изменится
Лео Месси в старости почти не изменится
Фото: instagram.com/leomessi

Судя по результатам, Лео Месси состарится очень благородно и поздно начнёт седеть. Главное, не набрать вес как другая аргентинская звезда Диего Марадона.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб в старости будет писать мемуары и носить папаху
Хабиб в старости будет писать мемуары и носить папаху
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Насчёт Хабиба знаем одно: он останется верен папахе.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор в старости будет похож на мафиози
Конор Макгрегор в старости будет похож на мафиози
Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Боец Конор Макгрегор даже на пенсии будет самым эпатажным в нашей подборке. Судя по фото, он может играть в кино главарей банд или продолжать рекламировать свои многочисленные коммерческие начинания.

Мария Шарапова

Мария Шарапова с годами не потеряет свой шарм
Мария Шарапова с годами не потеряет свой шарм
Фото: instagram.com/mariasharapova

Теннисистка Мария Шарапова останется такой же очаровательной и популярной. Наши поздравления!

Александр Кокорин

Две судьбы Александра Кокорина в старости
Две судьбы Александра Кокорина в старости
Фото: instagram.com/kokorin9

Мы надеемся, что у Александра Кокорина всё будет хорошо и он еще проявит себя как футболист, а потом будет забивать за сборную звёзд «Зенита». На правой части фото — вариант, если Александр не одумается после всем известных событий.

Евгения Медведева

Евгению Медведеву даже так трудно представить пожилой
Евгению Медведеву даже так трудно представить пожилой
Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Фигуристка Евгения Медведева еще так молода и очаровательна, что даже нейросети не могут представить её совсем уж старой. Бабушкой Евгения может тренировать или копаться на грядках.

Валерий Карпин

Валерию Карпину старость очень к лицу
Валерию Карпину старость очень к лицу
Фото: instagram.com/vgkarpin

Одному из самых стильных тренеров в России Валерию Карпину старость точно пойдет. Вы только посмотрите, вся футбольная мудрость сосредоточена в этих морщинах. Заметил это и сам Карпин. Он уже поддержал новый тренд в своем «инстаграме»:

Неймар

Таким в старости будет Неймар
Таким в старости будет Неймар
Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар, возможно, будет похож на Моргана Фримена. Но точно не перестанет быть модником и любить Бразилию.

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук в старости может сниматься в кино
Илья Ковальчук в старости может сниматься в кино
Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial

Хоккеист Илья Ковальчук к пенсии сохранит брутальность и даже сможет сниматься в кино. Очень уж голливудский типаж.

Денис Глушаков

Глушаков в старости останется верен спорту
Глушаков в старости останется верен спорту
Фото: instagram.com/glushak8

Денис Глушаков может вернуться в родное Миллерово, может стать комментатором или преданно будет ждать вызова в сборную России.

Артём Дзюба

Дзюба в старости будет тренером сборной?
Дзюба в старости будет тренером сборной?
Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Артём Дзюба вполне похож на футбольного функционера. Будет метить в тренеры сборной России?

Антуан Гризманн

Гризмана в старости можно узнать по тату
Гризмана в старости можно узнать по тату
Фото: instagram.com/antogriezmann

Французский футболист Антуан Гризманн часто меняет прически и мы не знаем какую он предпочтёт в старости. Но форварда «Барселоны» всегда можно будет узнать по татуировкам и любви к Франции.

Дэвид Бекхэм

Бекхэм и в старости будет самым стильным
Бекхэм и в старости будет самым стильным
Фото: instagram.com/davidbeckham

Дэвиду Бекхэму уже 44, но он явно не выглядит на свой возраст и, кажется, не собирается стареть. Не сомневаемся, что лоска и чувства стиля у англичанина с годами не убавится.

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