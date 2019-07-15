Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор

В «Инстаграм» неожиданно вспомнили про приложение FaceApp, которое делает лицо на фотографии старым. Пользователи сети начали размещать обработанные фото. Знаменитости тоже не остались в стороне. Тренд поддержали Михаил Галустян, Гарик Харламов и Валерий Карпин. Мы решили посмотреть, как звезды российского и мирового спорта будут выглядеть на пенсии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на почётной пенсии, скорее всего, будет очень гордиться своими «Золотыми мячами» и продолжит сниматься в рекламе.
Александр Овечкин
К седине Александру Овечкину не привыкать. Зато приятно, что звезда NHL в старости будет настоящим русским дедом. Как из соседнего двора.
Лео Месси
Судя по результатам, Лео Месси состарится очень благородно и поздно начнёт седеть. Главное, не набрать вес как другая аргентинская звезда Диего Марадона.
Хабиб Нурмагомедов
Насчёт Хабиба знаем одно: он останется верен папахе.
Конор Макгрегор
Боец Конор Макгрегор даже на пенсии будет самым эпатажным в нашей подборке. Судя по фото, он может играть в кино главарей банд или продолжать рекламировать свои многочисленные коммерческие начинания.
Мария Шарапова
Теннисистка Мария Шарапова останется такой же очаровательной и популярной. Наши поздравления!
Александр Кокорин
Мы надеемся, что у Александра Кокорина всё будет хорошо и он еще проявит себя как футболист, а потом будет забивать за сборную звёзд «Зенита». На правой части фото — вариант, если Александр не одумается после всем известных событий.
Евгения Медведева
Фигуристка Евгения Медведева еще так молода и очаровательна, что даже нейросети не могут представить её совсем уж старой. Бабушкой Евгения может тренировать или копаться на грядках.
Валерий Карпин
Одному из самых стильных тренеров в России Валерию Карпину старость точно пойдет. Вы только посмотрите, вся футбольная мудрость сосредоточена в этих морщинах. Заметил это и сам Карпин. Он уже поддержал новый тренд в своем «инстаграме»:
Неймар
Неймар, возможно, будет похож на Моргана Фримена. Но точно не перестанет быть модником и любить Бразилию.
Илья Ковальчук
Хоккеист Илья Ковальчук к пенсии сохранит брутальность и даже сможет сниматься в кино. Очень уж голливудский типаж.
Денис Глушаков
Денис Глушаков может вернуться в родное Миллерово, может стать комментатором или преданно будет ждать вызова в сборную России.
Артём Дзюба
Артём Дзюба вполне похож на футбольного функционера. Будет метить в тренеры сборной России?
Антуан Гризманн
Французский футболист Антуан Гризманн часто меняет прически и мы не знаем какую он предпочтёт в старости. Но форварда «Барселоны» всегда можно будет узнать по татуировкам и любви к Франции.
Дэвид Бекхэм
Дэвиду Бекхэму уже 44, но он явно не выглядит на свой возраст и, кажется, не собирается стареть. Не сомневаемся, что лоска и чувства стиля у англичанина с годами не убавится.