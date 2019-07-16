Разбираемся, каждый ли может позволить себе стать триатлетом.

Триатлон — это дорого? Сколько стоит подготовка и участие в гонке

Триатлон в России набирает популярность. Ведущие старты собирают сотни участников. Вместе с этим бытует мнение, что триатлон — спорт для обеспеченных людей и не каждый человек может позволить себя выйти на триатлон-старт. Мы подсчитали, во сколько обойдется участие в триатлон-старте и подготовка к нему. Сумма получилась вполне доступной.

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На вопрос «сколько стоит триатлон-старт» нам помог ответить пресс-секретарь IRONSTAR, начинающий триатлет Александра Захарова.

Триатлон нельзя отнести к бюджетным видам спорта, но попробовать принять участие точно может каждый человек.

На начальном этапе практически всю экипировку можно взять в аренду, а чтобы подготовиться к короткой дистанции, например, спринту человеку, ведущему активный образ жизни, хватит одного месяца целенаправленных тренировок.

Спринт — половина олимпийской триатлон-дистанции. Включает в себя заплыв на 750 м, велогонку 20 км и бег 5 км. Полная триатлон-дистанция «Ironman» составляет 226 км: заплыв на 3,86 км, велогонка 180 км и бег на 42,2 км (марафон).

Триатлет во время заплыва Фото: iron-star.com

Тренировки

Триатлон-старт начинается с плавания. Научиться плавать кролем, чтобы преодолевать от 500 до 1000 м, за месяц вполне реально. Можно пойти в школу плавания, где дают гарантию, что за месяц ты вполне сносно поплывешь. Конечно, всё индивидуально, но у большинства получается.

Курс в школе I Love Swimming (3 раза в неделю в течение месяца) — 19 500 руб.

Экипировка

Для плавания вам понадобится слитный купальник/плавки, тапочки, шапочка, полотенце и очки.

Купальник/плавки: от 1000 руб.

Очки: от 1000 руб.

Шапочка: около 500 руб. (в I Love Swimming выдают бесплатно)

Для начала можно купить всё в обычном спортивном магазине. Например, бюджетную марку MadWave. Можно найти хорошие предложения и у топовых марок типа Speedo и TYR.

Велосипед

Триатлет в экипировке во время велогонки Фото: iron-star.com

Тренировки

Велотренировки — одна из самых больших статей расходов при подготовке к старту, но без них не обойтись. Вам нужно научиться правильно сидеть, встегиваться и выстегиваться, поворачивать, тормозить, переключать скорости. Лучше сразу всё делать «по-настоящему» и учиться с контактными педалями. Вы сразу почувствуете разницу педалирования в «контактах». Стоит всё-таки потратиться на велотуфли, которые можно найти за доступные деньги. Тоже есть весьма бюджетные.

Одна очная тренировка с тренером обойдется в сумму от 2000 руб.

Альтернатива — групповые занятия, так даже веселее. У I Love Cycling есть велошкола, где дают велоправа по итогу занятий.

Экипировка

Если никто из друзей-триатлетов не готов отдать свой старый велосипед, то лучший вариант для начала — брать его в аренду на тренировки и старт. Велопрокаты есть, например, в Крылатском.

Аренда обойдется от 700 руб. за тренировку.

Покупка велосипеда — от 20 тыс. руб.

Купить б/у велосипед с алюминиевой рамой можно и за 20 тысяч. Такой можно найти, например, на триатлонной барахолке в Fасebook или через сервисы продажи б/у вещей. На первое время такой велосипед точно подойдет. Техника и выносливость зачастую гораздо важнее модели велосипеда.

Лайфхак: покупать велоэкипировку постепенно. На все сразу придется раскошелиться.

Обязательно нужно купить:

Велотуфли: от 3000 руб.

Шлем: от 2000 руб. Средняя цена — 5-6 тыс. руб.

Велотрусы от 2000 руб. Средняя цена — 4-5 тыс. руб.

Джерси (веломайка) от 2000 руб. На начальном этапе можно обойтись обычной спортивной майкой.

Дополнительно:

Очки можно найти за 1000 руб. Брендовые марки будут стоить от 7 тыс. руб.

Носки — около 1000 руб.

У велогонщиков принято покупать специальные длинные носки до середины голени, но можно обойтись и без них.

Триатлет во время забега Фото: iron-star.com

Тренировки

Учиться бегать, конечно, можно и самостоятельно, но лучше заручиться поддержкой профессионалов.

Месячный курс школы бега I Love Running — от 8900 руб.

Онлайн-курс по бегу на 5 км — от 1290 руб.

Экипировка

Для бега вам нужные только кроссовки, но не стоит на них экономить. Чтобы избежать ненужных травм и чувствовать себя на дистанции комфортно, поищите недорогие беговые кроссовки.

Кроссовки для бега: неплохие модели можно найти и за 3-4 тыс. руб.

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Старт

Фото: iron-star.com

К старту лучше купить стартовый костюм или трисьют. Это слитный или раздельный костюм, в котором очень удобно проходить всю гонку от начала до конца, не тратя время на переодевание. Хотя в свой первый старт можно никуда не торопиться, но удобства это прибавит.

Стартовый костюм можно найти за 5 тыс. руб.

Если погода будет прохладной, на плавательный этап понадобится гидрокостюм. Его лучше взять в аренду.

Покупка гидрокостюма — от 10 тыс. руб. Можно поискать б/у.

Аренда — около 500 руб. в день.

Стартовый слот

Слот на старт зависит от организатора и гонки. Следует помнить, что чем ближе старт, тем дороже слоты и тем их меньше. Лучше выбирать и бронировать стартовое место заранее.

Слот на спринт «Титан» — от 1500 руб.

Слот на спринт «Гром» — около 3500 руб.

Слот на спринт IRONSTAR — около 5000 руб.

Слот на Ironman (226 км) — от 10 тыс. руб.

Медицинская справка и страховка

Для участия в триатлон-старте у вас потребуют медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Стоить она может по-разному. Ориентироваться стоит на 800-1500 руб. Страховка также является обязательным документом для доступа к старту.

Справка о допуске к соревнованиям: около 1000 руб.

Страховка: от 400 руб.

Дорога

Если выбрать гонку далеко от дома, то нужно учитывать и расходы на дорогу и проживание. Для начала лучше найти старт поближе, чтобы сэкономить эти деньги.

Итог

Разброс итоговой суммы может быть коллосальным. Всё зависит от ваших возможностей и желания. Если подойти к делу ответственно, но при этом экономно, то с подготовкой, экипировкой и стартовым слотом на спринт можно уложиться в сумму, близкую к 70 тыс. руб. Примерно во столько вам обойдется триатлон-старт. Это немало, но и не так дорого, как многим кажется. Можно, конечно, тренироваться самостоятельно, купить слот, прийти на старт в кедах, взять в аренду велосипед и уложиться в 10 тыс. руб., но вряд ли такой старт доставит вам удовольствие.

Общая сумма: от 70 тыс. руб.

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