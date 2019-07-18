Держать планку. Как выполнять упражнение правильно и почему оно полезно

Планка — простое, но очень эффективное статическое упражнение, которое поможет вам держать себя в форме. Выполнение планки может заменить собой как разминку, разогревая тело, так и упражнения, прорабатывающие мышцы пресса и спины. А еще планка обеспечит идеальную осанку.

Фитнес-тренер Манвел Мамоян делится советами, как правильно делать планку и на какие ошибки стоит обратить внимание.

Что произойдёт с вашим телом, если делать планку каждый день? Всего 1 минута в день на пути к идеальной фигуре.

Как выполнять упражнение?

Упражнение выполняется из начальной позиции отжиманий. Локти должны быть согнуты под прямым углом и находиться на одной линии с плечами. Ваше тело должно представлять собой одну прямую линию. Вес тела необходимо удерживать на локтях и пальцах ног, равномерно распределяя его по точкам опоры. Замрите в такой позе и постарайтесь держаться как можно дольше.

При выполнении планки важно постоянно напрягать мышцы пресса, спины, ног и ягодиц, именно это позволит сохранить прямую линию от плеч до пяток и повысить эффективность упражнения.

Необходимо прочно удерживать положение, не расслабляясь ни на секунду. Выполнение упражнения рекомендуется начинать с наиболее легкой вариации «15 сек планка + 30-60 сек отдыха», суммарно делая 3-4 повторения. Постепенно наращивается время нахождения в планке.

Профессор, кандидат биологических наук Виктор Николаевич Селуянов отмечал, что выполнять упражнения нужно до того момента, когда появляется чувство жжения и боли, только тогда организм начинает вырабатывать нужные гормоны для мышечного роста и для жиросжигания. То есть, когда выполнение упражнения становится болезненным и тяжелым, необходимо перебороть этот момент и продолжить выполнение еще 15-20 секунд для необходимого результата.

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На какие ошибки стоит обратить внимание?

Старайтесь следить за правильностью выполнения упражнения. Обязательно сохраняйте прямую спину, не прогибайтесь в позвоночнике. Иначе сильно возрастет нагрузка на позвоночник, в то время как на пресс — снизится. Не сутультесь, так как в этом случае будет сложнее удерживать положение корпуса. Также не стоит поднимать голову и отрывать взгляд от пола, чтобы не перегружать шею.

Для чего вообще нужно делать планку?

Несмотря на свою простоту, планка — очень эффективное комплексное упражнение. Во-первых, статические упражнения важны для развития сухожилий, выносливости и тонуса мышц. Во-вторых, в планке задействуется целая группа мышц: все мышцы пресса, разгибатели позвоночника и частично мышцы всего тела.

Планка в Книге рекордов Гиннесса

Абсолютный рекорд по нахождению в положении планки установил в мае 2016 года Мао Вэйдун, полицейский из Китая. Он простоял в ней 8 часов 1 минуту. Среди женщин рекорд в 2019 году установила Дана Гловака, простояв в планке 4 часа 20 минут.

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