Съесть или стерпеть? Узнай, смог бы ты похудеть за месяц. Тест

Диетологи говорят: «Начните худеть прямо сегодня, и через две недели вы увидите результат, а через четыре добьётесь того, что его заметят окружающие». Предлагаем мотивироваться этим утверждением и начать предпринимать маленькие шаги к своей большой цели. Прежде всего важно не только выстроить график тренировок и понять, чему вы отдадите предпочтение: кардио, силовым или плаванию, но и скорректировать свой рацион.



Потому как две основные причины набора веса, не связанные с гормональными и другими физиологическими нарушениями:

недостаток движения;



Так что если вы раз за разом начинали этот путь к фигуре мечты и «срывались», так и не дойдя до конца, пройдите наш тест и попытайтесь разобраться, что именно вы делали не так. «Чемпионат» совместно с сервисом доставки правильной еды Grow Food подготовил для вас 10 вопросов, которые только кажутся простыми. Мы постараемся объяснить на простых примерах, что худеть — это не значит голодать, отказываться от всего, что раньше казалось вкусным и загонять себя в рамки.

Всегда есть выбор. Выбирай, есть или терпеть, и пусть твоё похудение станет процессом формирования новых полезных привычек, а не проверкой на прочность.