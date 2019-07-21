Главная / Lifestyle / Статьи /

Узнай, что мешает тебе похудеть. Ошибки новичков в похудении. Тест

Майя Ямайская
Съесть или стерпеть? Узнай, смог бы ты похудеть за месяц. Тест
Мы не заставим вас голодать, просто научим делать правильный выбор.
Lifestyle 0

Диетологи говорят: «Начните худеть прямо сегодня, и через две недели вы увидите результат, а через четыре добьётесь того, что его заметят окружающие». Предлагаем мотивироваться этим утверждением и начать предпринимать маленькие шаги к своей большой цели. Прежде всего важно не только выстроить график тренировок и понять, чему вы отдадите предпочтение: кардио, силовым или плаванию, но и скорректировать свой рацион.

Потому как две основные причины набора веса, не связанные с гормональными и другими физиологическими нарушениями:

  • недостаток движения;

Так что если вы раз за разом начинали этот путь к фигуре мечты и «срывались», так и не дойдя до конца, пройдите наш тест и попытайтесь разобраться, что именно вы делали не так. «Чемпионат» совместно с сервисом доставки правильной еды Grow Food подготовил для вас 10 вопросов, которые только кажутся простыми. Мы постараемся объяснить на простых примерах, что худеть — это не значит голодать, отказываться от всего, что раньше казалось вкусным и загонять себя в рамки.

Всегда есть выбор. Выбирай, есть или терпеть, и пусть твоё похудение станет процессом формирования новых полезных привычек, а не проверкой на прочность.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
Тренировка супергероя. 3 упражнения по 100 повторений каждый день
Тренировка супергероя. 3 упражнения по 100 повторений каждый день
TOP 3
Мимо Кремля или Эрмитажа. Какой полумарафон лучше? Битва столиц
Эксклюзив
Мимо Кремля или Эрмитажа. Какой полумарафон лучше? Битва столиц
Бег
10 продуктов с высоким содержанием белка. Что съесть после тренировки
10 продуктов с высоким содержанием белка. Что съесть после тренировки
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Фитнес