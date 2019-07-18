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100 отжиманий, приседаний, пресс и бег 10 км каждый день. Результат с фото

Результат за 100 дней
«Чемпионат»
Тренировка супергероя. 3 упражнения по 100 повторений каждый день
Сингапурец накачался за 100 дней по программе тренировок из мультика. Вы тоже так можете.
Lifestyle / Фитнес 0

Житель Сингапура Шон Сеа решил заниматься спортом по программе из аниме «One-Punch Man». В мультфильме главный герой обладает невероятной силой, благодаря особой программе тренировок: каждый день он делает по 100 отжиманий и приседаний, делает 100 скручиваний на пресс и пробегает 10 км. Шон решил попробовать повторить эту программу и начал свой «One Punch-Man сhallenge». Своими успехами он делился на YouTube.

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На этом видео результаты Шона после 100 дней тренировок. Они впечатляют:

Результат за 100 дней One-Punch Man challenge
Результат за 100 дней One-Punch Man challenge
Фото: Кадр из видео Financial Joy TV

В видео парень признается, что не имел хорошей физической формы и не сразу смог выполнять по 100 повторений. Он предлагает выбрать комфортный уровень, разбив программу на 10 этапов. Сам Шон начал с 5 уровня.

  • 1 уровень: по 10 повторений + 1 км бега
  • 2 уровень: по 20 повторений + 2 км бега
  • 3 уровень: по 30 повторений + 3 км бега
  • 4 уровень: по 40 повторений + 4 км бега
  • 5 уровень: по 50 повторений + 5 км бега
  • 6 уровень: по 60 повторений + 6 км бега
  • 7 уровень: по 70 повторений + 7 км бега
  • 8 уровень: по 80 повторений + 8 км бега
  • 9 уровень: по 90 повторений + 9 км бега
  • 10 уровень: по 100 повторений + 10 км бега

Шон также занялся питанием: он завязал со сладким, жареным и газировками, добавил в рацион фрукты. Со временем он решил разнообразить тренировки и перестал бегать каждый день. В итоге ему удалось выполнять программу полностью, скинуть 7 кг и добиться рельефного тела.

В другом видео Шон рассказал 8 фактов о своих тренировках:

  1. Он выполнял упражнения в 2-3 подхода.
  2. Отслеживал результаты и изменения через приложение «Nike Run» и анализатор состава тела.
  3. Тратил около 45 минут в день на тренировку.
  4. В некоторые дни он делал меньше повторений, чтобы успевать восстанавливаться.
  5. Иногда он делал статику до бега, а иногда — после.
  6. Отказался от сахара, высокоуглеводных продуктов и жареной пищи.
  7. Ел фрукты, чтобы заменить сахар.
  8. Включал кондиционер, когда спал, потому что в Сингапуре жарко.

Шон — не единственный, кто пытался повторить программу Ванпанчмена. В группе Facebook «One Punch Man Workout» более 20 тысяч человек, по хэштегу #onepunchmanchallenge в «Инстаграм» около 3500 публикаций.

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