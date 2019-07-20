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Эрик Давидыч приседает 1200 раз в прямом эфире. Видео трансляции на Youtube

Давидыч отжимается
«Чемпионат»
Давидыч, который смог. Блогер доказал, что может присесть 1200 раз
Во время прямой трансляции на Youtube он присел 1251 раз. Качество упражнений вызвало вопросы у зрителей.
Lifestyle / Город 0

Уже больше месяца все обсуждают слова блогера и основателя автосообщества «Смотра.ру» Эрика Давидыча о его спортивных успехах. В одном из интервью Давидыч уверил, что способен отжаться 1500 раз и присесть 1200 раз. Многие поспешили опровергнуть эти слова. Блогер решил доказать на камеру, что может присесть 1200 раз. В итоге Давидыч смог присесть 1251 раз за полтора часа. Видео доступно на Youtube.

Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу
Это 25 раз в минуту, или 2 секунды на отжимание. Оказывается, так может любой из нас.

На видео Давидыч методично приседает под счёт повторений на экране. Сейчас у видео более 250 тысяч просмотров. Правда на 11 тысяч лайков приходится 16 тысяч дизлайков.

Больше всего негатива у зрителей вызвало качество приседаний. По их заверениям, блогер «халтурил» и делал упражнение с недостаточной амплитудой.

За время трансляции несколько раз казалось, что Давидычу стало плохо. По несколько минут он просто лежал на полу. Однако после массажей от помощников и небольшого отдыха Эрик вставал и продолжал выполнять приседания. Многие в комментариях к эфиру были уверены, что он не выполнит 1200 повторений, но в итоге Давидыч сделал 1251 приседание.

После эфира он поблагодарил всех спортсменов, особенно боксёров, за мотивацию. Именно один из боксеров, с которым Давидыч отбывал срок, пристрастил блогера к спорту. В один перерывов блогер также выкрикнул: «Не ходите к Дудю и не отвечайте на его вопросы». Именно в интервью «ВДудь» Давидыч заявил о своих спортивных рекордах.

Стоит отметить, что во время эфира шёл благотворительный сбор средств для больных детей. Кстати, сразу после заявление блогера многие воркаутеры объявили челлендж и начали проверять, насколько реально отжаться 1500 раз.

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