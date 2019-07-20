Во время прямой трансляции на Youtube он присел 1251 раз. Качество упражнений вызвало вопросы у зрителей.

Давидыч, который смог. Блогер доказал, что может присесть 1200 раз

Уже больше месяца все обсуждают слова блогера и основателя автосообщества «Смотра.ру» Эрика Давидыча о его спортивных успехах. В одном из интервью Давидыч уверил, что способен отжаться 1500 раз и присесть 1200 раз. Многие поспешили опровергнуть эти слова. Блогер решил доказать на камеру, что может присесть 1200 раз. В итоге Давидыч смог присесть 1251 раз за полтора часа. Видео доступно на Youtube.

Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу Это 25 раз в минуту, или 2 секунды на отжимание. Оказывается, так может любой из нас.

На видео Давидыч методично приседает под счёт повторений на экране. Сейчас у видео более 250 тысяч просмотров. Правда на 11 тысяч лайков приходится 16 тысяч дизлайков.

Больше всего негатива у зрителей вызвало качество приседаний. По их заверениям, блогер «халтурил» и делал упражнение с недостаточной амплитудой.

За время трансляции несколько раз казалось, что Давидычу стало плохо. По несколько минут он просто лежал на полу. Однако после массажей от помощников и небольшого отдыха Эрик вставал и продолжал выполнять приседания. Многие в комментариях к эфиру были уверены, что он не выполнит 1200 повторений, но в итоге Давидыч сделал 1251 приседание.

После эфира он поблагодарил всех спортсменов, особенно боксёров, за мотивацию. Именно один из боксеров, с которым Давидыч отбывал срок, пристрастил блогера к спорту. В один перерывов блогер также выкрикнул: «Не ходите к Дудю и не отвечайте на его вопросы». Именно в интервью «ВДудь» Давидыч заявил о своих спортивных рекордах.

Стоит отметить, что во время эфира шёл благотворительный сбор средств для больных детей. Кстати, сразу после заявление блогера многие воркаутеры объявили челлендж и начали проверять, насколько реально отжаться 1500 раз.

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