Весь в отца. Как выглядят дети звёзд спорта: Месси, Макгрегор, Роналду и другие

Звёздные спортсмены могут быть очень суровы во время состязаний, но тают буквально на глазах рядом со своими детьми. Уровень милоты в нашей подборке превышает все допустимые нормы. Посмотрите, какие чудесные наследники у легенд спорта. Некоторые уже стали спортсменами и готовы бросить вызов успехам родителей.
Криштиану Роналду
Футболист воспитывает четверых: близнецов Еву и Матео, Криштиану-младшего и дочь Алану. И, если интерес девочек к спорту ещё не проявился, то мальчишки уже вовсю берут мастер-классы у звёздного папы и забивают свои первые голы.
Конор Макгрегор
Даже самый суровый боец иногда превращается в папочку и начинает говорить тоненьким голоском. В январе этого года Конор и Ди Девлин стали родителями во второй раз. У Конора Макгрегора млаадшего родилась сестричка.
Лионель Месси
Месси – примерный семьянин, который после игры на поле отправляется работать папой Тьяго, Матео и Чиро. Говорят, даже в роддоме спортсмен смотрел футбол, так что будущее сыновей было определено ещё до их рождения.
Дэвид Бекхэм
У Бекхэмов есть большая и дружная команда. «Футбол, жена и дети – три кита, на которых держится мой мир» — не раз говорил отец семейства. У футболиста три сына и младшая – дочка, и свою безграничную любовь к ним он даже не думает скрывать. Наоборот, охотно публикует снимки с близкими в соцсетях.
Леброн Джеймс
Младший сын Леброна весь в отца. В своём юном возрасте он уже совсем не жалеет своих соперников на площадке. Но и папа не отставляет сына без поддержки и профессиональных наставлений.
Неймар
Трудно поверить, что этот «малыш» справа от Неймара – его сын. Дело в том, что звезда футбола стал отцом ещё в 19 лет, поэтому сегодня сын уже почти догнал, а может быть даже перегнал, папу в размере.
Зинедин Зидан
Все четверо сыновей Зидана пошли по его стопам и увлеклись футболом. 23-летний Энцо выступает полузащитником в «Лозанне», 20-летний Лука – вратарь клуба «Реал Мадрид», младшие, Тео и Элиас, тоже уже играют в молодёжных клубах.
Шакил О’Нил
У именитого баскетболиста тоже четверо детей и, кроме того, одна внебрачная дочь. Сыновья, конечно же, умеют идеально забрасывать мяч в кольцо. Они часто признаются друг другу в любви и говорят слова благодарности папе в Сети.
Михаэль Шумахер
Мик Шумахер стал чемпионом европейской Формулы-3 в прошлом году. Мальчик очень похож на своего отца не только внешне, но и характером. Упорства этой семье не занимать.
Сергей Семак
Многодетный отец восьмерых практически собрал себе команду. По крайней мере, на замену точно будет кому выйти. Дети всегда поддерживают папу и его команду на трибунах. Сергей и сам рос в большой семье, у него есть четверо братьев, двое из которых – бывшие футболисты.