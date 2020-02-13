Тест: смогли бы вы похудеть за месяц?

Диетологи говорят: «Начните худеть прямо сегодня и через две недели увидите первый результат, а через четыре — добьётесь того, что ваши старания заметят окружающие». В этом процессе первостепенно не только выстроить график тренировок и понять, чему вы отдадите предпочтение: кардио, силовым или плаванию, но и скорректировать свой рацион.

Потому как две основные причины набора веса, не связанные с гормональными и другими физиологическими нарушениями – недостаток движения и неправильно подобранное питание. Даже сервисы доставки полезной еды не всегда становятся правильным выходом из ситуации.

Так что если вы раз за разом начинали этот путь к фигуре мечты и срывались, так и не дойдя до конца, пройдите наш тест и попытайтесь разобраться, что именно вы делали не так. Мы подготовили вопросы, которые только кажутся простыми. Постараемся объяснить на простых примерах, что худеть — это не значит голодать, отказываться от всего, что раньше казалось вкусным и загонять себя в рамки.

Всегда есть выбор. Выбирайте правильную и здоровую пищу, и пусть ваше похудение станет процессом формирования новых полезных привычек, а не проверкой на прочность.