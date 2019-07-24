Главная / Lifestyle / Статьи /

Сколько стоит реклама в «инстаграме» звёзд спорта. Роналду, Месси, Неймар

Роналду рекламирует собственный бренд
Александр Куделя
Миллион долларов за пост. Сколько спортсмены зарабатывают на «Инстаграме»
На первом месте — Роналду. Он получает за рекламный пост больше, чем многие российские футболисты за год.
Lifestyle / Город 0

Помимо многомиллионных контрактов звёзды спорта зарабатывают на рекламе в своих соцсетях. Спортсмены с миллионами подписчиков активно продают свою аудиторию рекламодателям за круглую сумму. Портал Hopper опубликовал рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме». Мы собрали топ-10 — там много футболистов и игрок в крикет.

Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
Отправляем на пенсию Кокорина, Шарапову, Дзюбу и других. Новый тренд в «Инстаграме».

Криштиану Роналду

Вид спорта: футбол
Подписчики: 176 млн
Сколько стоит пост: $ 975 тыс.

Криштиану Роналду с большим отрывом занимает первое место. Звезда «Ювентуса» и сборной Португалии много рекламирует собственные бренды, а также Nike, Clear, Herbalife и другие знаменитые бренды.

Оденься, как Роналду: у кого ещё есть собственный модный бренд?
Спортсмены, которые запустили свои линии одежды. Проверяем твои знания о стиле.

Неймар

Вид спорта: футбол
Подписчики: 123 млн
Сколько стоит пост: $ 722 тыс.

Неймар потеснил в этом рейтинге Месси. Бразилец рекламирует Nike, Red Bull, парфюм от Diesel и наушники Beats.

Лео Месси

Вид спорта: футбол
Подписчики: 126 млн
Сколько стоит пост: $ 648 тыс.

Лео Месси в своём «инстаграме» больше всего публикует фото своей семьи, а из брендов там прочно обосновались аdidas, Otro, Lays и «МессиЦирк»от Cirque du Soleil.

Месси — 32! За что все любят его «инстаграм»?
Самые популярные фото из профиля легенды «Барселоны».

Дэвид Бекхэм

Вид спорта: футбол
Подписчики: 57,5 млн
Сколько стоит пост: $ 357 тыс.

Дэвид попал в топ-5, несмотря на то что уже завершил спортивную карьеру. Англичанин рекламирует не только всемирно известные бренды, например аdidas, Otro или Tudor Watch, но и места, куда он ходит: барбершопы, рестораны и другие локации в Англии и США.

Леброн Джеймс

Вид спорта: баскетбол
Подписчики: 50,7 млн
Сколько стоит пост: $ 272 тыс.

У звезды НБА не так много прямой рекламы, но в аккаунте с трудом можно найти фото, где бы не было Nike.

Роналдиньо

Вид спорта: футбол
Подписчики: 47 млн
Сколько стоит пост: $ 256 тыс.

Роналдиньо не гнушается никакой рекламой, в его аккаунте реклама Nike и собственной футбольной академии соседствует с промо вина, пива, букмекеров и даже инвестиций в биткоины.

Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры
Кто из ветеранов спорта не готов к камбэку из-за лишнего веса.

Гарет Бэйл

Вид спорта: футбол
Подписчики: 40,6 млн
Сколько стоит пост: $ 218 тыс.

Гарет Бейл, у которого сейчас не всё гладко в «Реале Мадрид», активно рекламирует только аdidas. А ещё валлиец очень любит гольф.

Златан Ибрагимович

Вид спорта: футбол
Подписчики: 37,4 млн
Сколько стоит пост: $ 200 тыс.

О нарциссизме Златана Ибрагимовича ходят легенды. Вот и у себя на странице он предпочитает продвигать собственный бренд средств для ухода за собой. Из крупных рекламодателей в аккаунте шведа чаще всего мелькает Samsung.

Вират Кохли

Вид спорта: крикет
Подписчики: 38 млн
Сколько стоит пост: $ 196 тыс.

Кому-то появление игрока в крикет Вирата Кохли может показаться удивительным. Но за пределами России крикет очень популярен, особенно в родной стране Кохли — Индии. Имея почти 38 млн подписчиков, Кохли рекламирует на индийскую аудиторию Puma и много местных брендов: от одежды до энергетиков.

Луис Суарес

Вид спорта: футбол
Подписчики: 34,4 млн
Сколько стоит пост: $ 184 тыс.

Наверное, Луис Суарес должен был рекламировать зубную пасту, но в аккаунте нападающего «Барселоны» все прозаичнее: Puma, Otro и аксессуары для смартфонов.

Весь в отца. Как выглядят дети звёзд спорта: Месси, Макгрегор, Роналду и другие
Они очень похожи на родителей. Некоторые из них даже стали спортсменами.
Питомцы спортсменов: о ком заботятся Роналду, Овечкин и Тайсон
Мы собрали самые милые фото спортсменов с домашними животными. Не только кошки и собаки.
Спортивные бренды: корты Ибрагимовича, отель Роналду и толстовки от Домрачевой
Покупки со смыслом: необычные вещи от любимых атлетов.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Тренировка супергероя. 3 упражнения по 100 повторений каждый день
Тренировка супергероя. 3 упражнения по 100 повторений каждый день
Давидыч, который смог. Блогер доказал, что может присесть 1200 раз
Давидыч, который смог. Блогер доказал, что может присесть 1200 раз
TOP 3
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Фитнес
Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры
Фото
Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры
Город
Чем грозит недосып? Отвечает врач-сомнолог
Чем грозит недосып? Отвечает врач-сомнолог
Город