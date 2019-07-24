Миллион долларов за пост. Сколько спортсмены зарабатывают на «Инстаграме»

Помимо многомиллионных контрактов звёзды спорта зарабатывают на рекламе в своих соцсетях. Спортсмены с миллионами подписчиков активно продают свою аудиторию рекламодателям за круглую сумму. Портал Hopper опубликовал рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме». Мы собрали топ-10 — там много футболистов и игрок в крикет.
Криштиану Роналду
Вид спорта: футбол
Подписчики: 176 млн
Сколько стоит пост: $ 975 тыс.
Криштиану Роналду с большим отрывом занимает первое место. Звезда «Ювентуса» и сборной Португалии много рекламирует собственные бренды, а также Nike, Clear, Herbalife и другие знаменитые бренды.
Неймар
Вид спорта: футбол
Подписчики: 123 млн
Сколько стоит пост: $ 722 тыс.
Неймар потеснил в этом рейтинге Месси. Бразилец рекламирует Nike, Red Bull, парфюм от Diesel и наушники Beats.
Лео Месси
Вид спорта: футбол
Подписчики: 126 млн
Сколько стоит пост: $ 648 тыс.
Лео Месси в своём «инстаграме» больше всего публикует фото своей семьи, а из брендов там прочно обосновались аdidas, Otro, Lays и «МессиЦирк»от Cirque du Soleil.
Дэвид Бекхэм
Вид спорта: футбол
Подписчики: 57,5 млн
Сколько стоит пост: $ 357 тыс.
Дэвид попал в топ-5, несмотря на то что уже завершил спортивную карьеру. Англичанин рекламирует не только всемирно известные бренды, например аdidas, Otro или Tudor Watch, но и места, куда он ходит: барбершопы, рестораны и другие локации в Англии и США.
Леброн Джеймс
Вид спорта: баскетбол
Подписчики: 50,7 млн
Сколько стоит пост: $ 272 тыс.
У звезды НБА не так много прямой рекламы, но в аккаунте с трудом можно найти фото, где бы не было Nike.
Роналдиньо
Вид спорта: футбол
Подписчики: 47 млн
Сколько стоит пост: $ 256 тыс.
Роналдиньо не гнушается никакой рекламой, в его аккаунте реклама Nike и собственной футбольной академии соседствует с промо вина, пива, букмекеров и даже инвестиций в биткоины.
Гарет Бэйл
Вид спорта: футбол
Подписчики: 40,6 млн
Сколько стоит пост: $ 218 тыс.
Гарет Бейл, у которого сейчас не всё гладко в «Реале Мадрид», активно рекламирует только аdidas. А ещё валлиец очень любит гольф.
Златан Ибрагимович
Вид спорта: футбол
Подписчики: 37,4 млн
Сколько стоит пост: $ 200 тыс.
О нарциссизме Златана Ибрагимовича ходят легенды. Вот и у себя на странице он предпочитает продвигать собственный бренд средств для ухода за собой. Из крупных рекламодателей в аккаунте шведа чаще всего мелькает Samsung.
Вират Кохли
Вид спорта: крикет
Подписчики: 38 млн
Сколько стоит пост: $ 196 тыс.
Кому-то появление игрока в крикет Вирата Кохли может показаться удивительным. Но за пределами России крикет очень популярен, особенно в родной стране Кохли — Индии. Имея почти 38 млн подписчиков, Кохли рекламирует на индийскую аудиторию Puma и много местных брендов: от одежды до энергетиков.
Луис Суарес
Вид спорта: футбол
Подписчики: 34,4 млн
Сколько стоит пост: $ 184 тыс.
Наверное, Луис Суарес должен был рекламировать зубную пасту, но в аккаунте нападающего «Барселоны» все прозаичнее: Puma, Otro и аксессуары для смартфонов.