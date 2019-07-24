На первом месте — Роналду. Он получает за рекламный пост больше, чем многие российские футболисты за год.

Миллион долларов за пост. Сколько спортсмены зарабатывают на «Инстаграме»

Помимо многомиллионных контрактов звёзды спорта зарабатывают на рекламе в своих соцсетях. Спортсмены с миллионами подписчиков активно продают свою аудиторию рекламодателям за круглую сумму. Портал Hopper опубликовал рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме». Мы собрали топ-10 — там много футболистов и игрок в крикет.

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Вид спорта: футбол

Подписчики: 176 млн

Сколько стоит пост: $ 975 тыс.

Криштиану Роналду с большим отрывом занимает первое место. Звезда «Ювентуса» и сборной Португалии много рекламирует собственные бренды, а также Nike, Clear, Herbalife и другие знаменитые бренды.

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Вид спорта: футбол

Подписчики: 123 млн

Сколько стоит пост: $ 722 тыс.

Неймар потеснил в этом рейтинге Месси. Бразилец рекламирует Nike, Red Bull, парфюм от Diesel и наушники Beats.

Лео Месси

Вид спорта: футбол

Подписчики: 126 млн

Сколько стоит пост: $ 648 тыс.

Лео Месси в своём «инстаграме» больше всего публикует фото своей семьи, а из брендов там прочно обосновались аdidas, Otro, Lays и «МессиЦирк»от Cirque du Soleil.

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Вид спорта: футбол

Подписчики: 57,5 млн

Сколько стоит пост: $ 357 тыс.

Дэвид попал в топ-5, несмотря на то что уже завершил спортивную карьеру. Англичанин рекламирует не только всемирно известные бренды, например аdidas, Otro или Tudor Watch, но и места, куда он ходит: барбершопы, рестораны и другие локации в Англии и США.

Вид спорта: баскетбол

Подписчики: 50,7 млн

Сколько стоит пост: $ 272 тыс.

У звезды НБА не так много прямой рекламы, но в аккаунте с трудом можно найти фото, где бы не было Nike.

Вид спорта: футбол

Подписчики: 47 млн

Сколько стоит пост: $ 256 тыс.

Роналдиньо не гнушается никакой рекламой, в его аккаунте реклама Nike и собственной футбольной академии соседствует с промо вина, пива, букмекеров и даже инвестиций в биткоины.

Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры Кто из ветеранов спорта не готов к камбэку из-за лишнего веса.

Вид спорта: футбол

Подписчики: 40,6 млн

Сколько стоит пост: $ 218 тыс.

Гарет Бейл, у которого сейчас не всё гладко в «Реале Мадрид», активно рекламирует только аdidas. А ещё валлиец очень любит гольф.

Вид спорта: футбол

Подписчики: 37,4 млн

Сколько стоит пост: $ 200 тыс.

О нарциссизме Златана Ибрагимовича ходят легенды. Вот и у себя на странице он предпочитает продвигать собственный бренд средств для ухода за собой. Из крупных рекламодателей в аккаунте шведа чаще всего мелькает Samsung.

Вират Кохли

Вид спорта: крикет

Подписчики: 38 млн

Сколько стоит пост: $ 196 тыс.

Кому-то появление игрока в крикет Вирата Кохли может показаться удивительным. Но за пределами России крикет очень популярен, особенно в родной стране Кохли — Индии. Имея почти 38 млн подписчиков, Кохли рекламирует на индийскую аудиторию Puma и много местных брендов: от одежды до энергетиков.

Вид спорта: футбол

Подписчики: 34,4 млн

Сколько стоит пост: $ 184 тыс.

Наверное, Луис Суарес должен был рекламировать зубную пасту, но в аккаунте нападающего «Барселоны» все прозаичнее: Puma, Otro и аксессуары для смартфонов.

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