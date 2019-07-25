Рейтинг успешных российских звёзд возглавил Хабиб Нурмагомедов. Лидеры по доходам — спортсмены, которые выступают за рубежом.

Самые успешные российские звёзды до 40 лет. Овечкин зарабатывает больше всех

Forbes представил рейтинг «40 самых успешных звёзд России до 40 лет». При составлении списка учитывали доходы и популярность российских звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 40 лет. В рейтинге много спортсменов. Самыми успешными оказались звёзды спорта, которые выступают за рубежом: Овечкин, Нурмагомедов, Шарапова, Кучеров. Мы отобрали 9 спортсменов, которые попали в этот рейтинг.

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Самые успешные звёзды спорта до 40 лет

Место в рейтинге: 1

1 Вид спорта: смешанные единоборства (UFC)

смешанные единоборства (UFC)

Возраст: 30 лет

30 лет



Место в рейтинге: 3

3



Возраст: 33 года





Артем Дзюба

Место в рейтинге : 9

: 9 Вид спорта: футбол (ФК «Зенит»)

футбол (ФК «Зенит»)

Возраст: 30 лет

30 лет



Место в рейтинге: 11

11 Вид спорта: теннис

теннис

Возраст: 32 года

32 года



Место в рейтинге: 15

15 Вид спорта: футбол (ФК ЦСКА)

футбол (ФК ЦСКА)

Возраст: 33 года

33 года



Место в рейтинге: 16

16



Возраст: 26 лет

26 лет



Место в рейтинге: 20

20 Вид спорта: теннис

теннис

Возраст: 23 года

23 года



Место в рейтинге: 33

33 Вид спорта: фигурное катание

фигурное катание

Возраст: 17 лет

17 лет



Место в рейтинге: 40

40 Вид спорта: фигурное катание

фигурное катание

Возраст: 30 лет

30 лет



Спортсмены в общем рейтинге

Топ-5 самых успешных звёзд

Хабиб Нурмагомедов Ольга Бузова Александр Овечкин Егор Крид Баста

Топ-5 звёзд с самым большим доходом

Как мы видим из рейтинга, звёзды шоу-бизнеса теснят спортсменов в общем рейтинге, который составлялся с учётом доходов и популярности. Однако по заработкам спортсмены почти полностью заняли первую пятёрку. Причём все спортсмены из топ-5 выступают в других странах, преимущественно в США.

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