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Сколько зарабатывают спортсмены. Рейтинг Forbes: успешные звёзды до 40 лет

«Чемпионат»
Самые успешные российские звёзды до 40 лет. Овечкин зарабатывает больше всех
Рейтинг успешных российских звёзд возглавил Хабиб Нурмагомедов. Лидеры по доходам — спортсмены, которые выступают за рубежом.
Lifestyle / Город 0

Forbes представил рейтинг «40 самых успешных звёзд России до 40 лет». При составлении списка учитывали доходы и популярность российских звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 40 лет. В рейтинге много спортсменов. Самыми успешными оказались звёзды спорта, которые выступают за рубежом: Овечкин, Нурмагомедов, Шарапова, Кучеров. Мы отобрали 9 спортсменов, которые попали в этот рейтинг.

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Самые успешные звёзды спорта до 40 лет

Хабиб Нурмагомедов

  • Место в рейтинге: 1
  • Вид спорта: смешанные единоборства (UFC)
  • Возраст: 30 лет

Александр Овечкин

  • Место в рейтинге: 3
  • Возраст: 33 года

Артем Дзюба

  • Место в рейтинге: 9
  • Вид спорта: футбол (ФК «Зенит»)
  • Возраст: 30 лет

Мария Шарапова

  • Место в рейтинге: 11
  • Вид спорта: теннис
  • Возраст: 32 года

Игорь Акинфеев

  • Место в рейтинге: 15
  • Вид спорта: футбол (ФК ЦСКА)
  • Возраст: 33 года

Никита Кучеров

  • Место в рейтинге: 16
  • Возраст: 26 лет

Карен Хачанов

  • Место в рейтинге: 20
  • Вид спорта: теннис
  • Возраст: 23 года

Алина Загитова (17 лет)

  • Место в рейтинге: 33
  • Вид спорта: фигурное катание
  • Возраст: 17 лет

Евгения Медведева (19 лет)

  • Место в рейтинге: 40
  • Вид спорта: фигурное катание
  • Возраст: 30 лет

Спортсмены в общем рейтинге

Топ-5 самых успешных звёзд

  1. Хабиб Нурмагомедов
  2. Ольга Бузова
  3. Александр Овечкин
  4. Егор Крид
  5. Баста

Топ-5 звёзд с самым большим доходом

  1. Александр Овечкин
  2. Хабиб Нурмагомедов
  3. Мария Шарапова
  4. Никита Кучеров
  5. Баста

Как мы видим из рейтинга, звёзды шоу-бизнеса теснят спортсменов в общем рейтинге, который составлялся с учётом доходов и популярности. Однако по заработкам спортсмены почти полностью заняли первую пятёрку. Причём все спортсмены из топ-5 выступают в других странах, преимущественно в США.

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