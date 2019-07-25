Самые успешные российские звёзды до 40 лет. Овечкин зарабатывает больше всех
Рейтинг успешных российских звёзд возглавил Хабиб Нурмагомедов. Лидеры по доходам — спортсмены, которые выступают за рубежом.
Forbes представил рейтинг «40 самых успешных звёзд России до 40 лет». При составлении списка учитывали доходы и популярность российских звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 40 лет. В рейтинге много спортсменов. Самыми успешными оказались звёзды спорта, которые выступают за рубежом: Овечкин, Нурмагомедов, Шарапова, Кучеров. Мы отобрали 9 спортсменов, которые попали в этот рейтинг.
Миллион долларов за пост. Сколько спортсмены зарабатывают на «Инстаграме»
На первом месте — Роналду. Он получает за рекламный пост больше, чем многие российские футболисты за год.
Самые успешные звёзды спорта до 40 лет
Хабиб Нурмагомедов
- Место в рейтинге: 1
- Вид спорта: смешанные единоборства (UFC)
- Возраст: 30 лет
Александр Овечкин
- Место в рейтинге: 3
- Возраст: 33 года
Артем Дзюба
- Место в рейтинге: 9
- Вид спорта: футбол (ФК «Зенит»)
- Возраст: 30 лет
Мария Шарапова
- Место в рейтинге: 11
- Вид спорта: теннис
- Возраст: 32 года
Игорь Акинфеев
- Место в рейтинге: 15
- Вид спорта: футбол (ФК ЦСКА)
- Возраст: 33 года
Никита Кучеров
- Место в рейтинге: 16
- Возраст: 26 лет
Карен Хачанов
- Место в рейтинге: 20
- Вид спорта: теннис
- Возраст: 23 года
Алина Загитова (17 лет)
- Место в рейтинге: 33
- Вид спорта: фигурное катание
- Возраст: 17 лет
Евгения Медведева (19 лет)
- Место в рейтинге: 40
- Вид спорта: фигурное катание
- Возраст: 30 лет
Спортсмены в общем рейтинге
Топ-5 самых успешных звёзд
- Хабиб Нурмагомедов
- Ольга Бузова
- Александр Овечкин
- Егор Крид
- Баста
Топ-5 звёзд с самым большим доходом
- Александр Овечкин
- Хабиб Нурмагомедов
- Мария Шарапова
- Никита Кучеров
- Баста
Как мы видим из рейтинга, звёзды шоу-бизнеса теснят спортсменов в общем рейтинге, который составлялся с учётом доходов и популярности. Однако по заработкам спортсмены почти полностью заняли первую пятёрку. Причём все спортсмены из топ-5 выступают в других странах, преимущественно в США.
Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
Отправляем на пенсию Кокорина, Шарапову, Дзюбу и других. Новый тренд в «Инстаграме».
Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас
Кто из них смог сохранить спортивную форму? Удалось не всем.
Питомцы спортсменов: о ком заботятся Роналду, Овечкин и Тайсон
Мы собрали самые милые фото спортсменов с домашними животными. Не только кошки и собаки.
Популярные материалы