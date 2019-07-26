«Аквамен» уже не тот. Кинозвезду раскритиковали за «папочкин живот»

Звёзды кино всегда находятся под пристальным вниманием. В этот раз не повезло исполнителю главной роли в фильме «Аквамен» Джейсону Момоа. Папарацци сделали фотографию звезды с голым торсом и (о, боже!), он там без «кубиков». Пользователи соцсетей принялись писать едкие комментарии и критиковать Момоа. Испанская газета «El Mundo» заступилась за актёра и призвала остановить «тиранию шести кубиков».
После публикации этого фото Момоа разыгралась, если не трагедия, то, как минимум, настоящая драма. Фанаты тут же стали сравнивать тело актёра с его физической формой во время съёмок «Аквамена» и «Игры Престолов».
Под постом можно встретить комментарии: «вот так можно выглядеть, если запустить себя», «это не Момоа, кто-то на него похожий», «он больше не похож на себя», «вы забыли нарисовать ему пресс в фотошопе или что?».
Нашлись и те, кто встал на сторону знаменитости и выступил против бодишеймеров: «Человек что, не может есть, и просто расслабиться на некоторое время? Ради всего святого, он в отпуске, пусть развлекается, не стыдясь своего тела».
«Когда Джейсона Момоа стыдят за его тело… Держи мою сумочку, пока я прыгаю на своего дракона...»
Кроме того, под постом появились теги #dadbod, что означает «тело папочки». Этот термин появился не так давно, благодаря американцу Макензи Пирсону и его статье «Почему девушки любят „тело папочки“». Изначально он имел исключительно положительный оттенок и объяснял страсть девушек к мужчинам, умеющим не только тренироваться в зале, но и расслабляться с куском пиццы перед телевизором — своей физической формой они напоминают их отцов.
Теперь же, по мнению пользователей социальных сетей, #dadbod в своё время обладали потерявшие былую «идеальную» форму Леонардо Ди Каприо, Крис Пратт, Хью Джекман.
За Момоа заступился журналист газеты «El Mundo» и тренер актёра Серджи Томпсон. Он заверил, что Момоа следит за собой и находится в отличной форме, а также напомнил, что его подопечный — человек, а не Аквамен.
Уверены, что Момоа не переживает из-за своего внешнего вида так, как его поклонники. Тем более, своей супергеройской силы он не потерял, и мышцы остались с ним, немного увеличился лишь процент жира в организме. Эксперт «Чемпионата» и велнес-коуч Андрей Семешов рассказал, почему такие изменения — это нормально:
Есть счастливчики, которые генетически склонны к довольно низкому проценту жира в организме. Для них «кубики» пресса — это данность, поддерживать которую они могут практически без усилий. Но такое встречается редко.Для нашего организма жировая ткань является стратегическим резервом, поэтому чем больше жира — тем ему спокойнее.
При активной работе над собой и ограничениях в питании практически каждый человек может заполучить «кубики». Но удержать их на продолжительное время для тех, кто не одарён генетически, — весьма сложная задача. Возникает вопрос — а зачем так себя мучать? Уверен, что когда придёт время выходить на съёмочную площадку «Аквамена 2», Момоа в короткие сроки вернёт себе необходимый рельеф, а его внушительная мышечная масса никуда не делась.