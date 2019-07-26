Праздник сквоша в Москве: зачем идти на МТС Squash Russian Open?

Более 20 миллионов любителей сквоша во всём мире занимаются этим видом спорта с разными целями. Кто-то знает о его невероятной жиросжигательной силе, кто-то обретает новые полезные связи, так как это любимое развлечение бизнесменов, или, наоборот отключает голову. Но практически каждый скажет вам о том, что в сквоше особенно чувствуется момент конкуренции и соревновательности. Ты выходишь с соперником один на один, успех зависит только от тебя, твоей правильной стратегии и распределения сил.

В вас тоже загорелся огонёк азарта? Почувствовать всё это на себе можно уже 6 августа в Национальном Сквош Центре. Здесь состоится Международный турнир по сквошу «МТС Squash Russian Open 2019». В соревновании есть место как для профессионалов, так и для любителей, не так давно впервые взявших в руки ракетку. Титульным партнером турнира выступит компания МТС.

Фото: istockphoto.com

Зрители и болельщики смогут понаблюдать за соревнованиями игроков в категории Elite, B, C и Beginners российского и мирового рейтинга. А главная вишенка на торте – настоящая битва за путёвку на Чемпионат мира по сквошу в рамках квалификационного турнира PSA Challenger Tour.

Шанс попасть на Чемпионат мира в обход рейтинга

Поехать на Чемпионат мира, попробовать свои силы и сразиться с лучшими из лучших мечтает каждый профессиональный игрок. Для этого необходимо попасть в рейтинг 64-х лучших игроков в мире. Но есть и другой способ пройти отбор.



На Чемпионат мира не по рейтингу могут попасть до семи спортсменов в женской и мужской категории. Пять из этих семи мест займут победители квалификационных турниров. Каждый год международная ассоциация PSA определяет, какие турниры уровня Challenger Tour станут квалификационными для Чемпионата мира. Для этого используется ряд критериев, таких как географическое местоположение, репутация организаторов турнира, мнение организаторов ЧМ и другие.

В этом году турнир с квалификационным статусом PSA впервые пройдёт в России. По результатам «МТС Squash Russian Open 2019» победители в мужской и женской категориях автоматически станут участниками предстоящего Чемпионата Мира по сквошу 2019-2020.

Фото: istockphoto.com

«Наши» в списках

Полная мужская и женская сетки PSA на турнире уже сформированы. Нашу страну в этом году представят сразу шесть игроков.



В женской категории на соревнованиях дебютирует первая ракетка России, член национальной сборной, обладательница первого места в рейтинге Европы категория GU17, призёр многих европейских турниров — Алеся Алёшина, двукратная чемпионка России по сквошу, член национальной сборной — Екатерина Марусан, Ирина Беляева — неоднократная чемпионка России, тренер по сквошу с 2003 года, обладатель 70-го мирового рейтинга в 2009 году, а также ещё одна спортсменка, выступающая за сборную России — Варвара Есина.

Фото: facebook.com/events/1313264958825659

В мужской категории за путёвку на ЧМ поборются чемпион России, член национальной сборной Владислав Титов и молодой игрок, подающий большие надежды, Александр Рожанский.



Вы сможете поболеть за любимого игрока, поддержать участников турнира, или даже попробовать свои силы в категории Beginners (требуется предварительная регистрация). Титульным партнером турнира выступит компания МТС. С 6 по 11 августа каждый участник сможет выйти на корт и доказать, что #бытьлучшекаждыйдень просто.



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