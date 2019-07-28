Как сохранить идеальную форму до 40 лет. Советы ангела Victoria’s Secret

Обладать модельной внешностью мечтают многие девушки, но поддерживать её совсем не просто. Жизель Бундхен является настоящим фанатом здорового образа жизни, спорта и правильного питания. Ангел Victoria Secret и жена футболиста NHL Тома Брэди регулярно делится советами и секретами поддержания себя в форме. Мы собрали не только полезные рекомендации модели, но и самые красивые фотографии из её «инстаграма».
К своим 39 годам девушка сохранила потрясающую форму. При этом Жизель — мать двоих детей. Она уверяет, что в первую очередь всё идёт изнутри и многое зависит от наших мыслей.
Быть здоровым — это нечто большее, чем просто диета и упражнения. Это о наших отношениях, эмоциях, убеждениях, мыслях и действиях.
«Каково наше отношение к жизни? Как мы справляемся со своими эмоциями? Где мы сосредотачиваем нашу энергию? Что мы делаем, чтобы чувствовать себя лучше?
Каждый день — это новый день, новая возможность. Стоит остановиться и задуматься, чтобы осознать это. Пообещать самому себе сделать что-то лучше. Какие истории вы себе рассказываете? Помните, мы являемся сосоздателями нашей собственной реальности, в которую мы верим», — пишет Жизель в своём «инстаграме».
Семья делает Жизель по-настоящему счастливой. А это, по её мнению, главный залог здоровья и красоты.
Советы от Жизель
Жизель рассказывает, что её утро обязательно начинается с тёплой воды с лимоном. И в целом она старается пить достаточное количество жидкости в день.
Каждый день в семье модели на столе присутствуют чеснок и имбирь. Дети перенимают привычки родителей, поэтому тоже обожают эти продукты. А сын и вовсе предпочитает брокколи десерту.
Ещё один совет от экс-ангела Victoria Secret — добавлять в блюда кайенский перец чили. Его острота ускоряет метаболизм, а значит, помогает не поправляться.
Супермодель тщательно следит за своим питанием и составом продуктов. В её
холодильнике почти нет неорганических продуктов.
Спорт — несколько раз в неделю. В основном это йога и кунг-фу. Такие занятия помогают Жизель не только поддерживать форму, но и очищать мысли.
В жизни девушки уже давно нет алкоголя. Так она поддерживает непьющего мужа. Но и фигуре от этого отказа только польза.
Любовь к спорту у Жизель с самого детства – раньше она занималась волейболом. Теперь девушка не представляет свою жизнь без ежедневных активностей.
Я стараюсь находить время для перезагрузки каждый день, будь то медитация, молитва, прогулка на природе, наслаждение восходом солнца или даже просто какое-то мгновение, чтобы глубоко подышать. Я думаю, что мы были бы намного счастливее, если бы уделяли немного времени, чтобы заряжать наши батарейки каждый день.