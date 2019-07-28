Лучшие цитаты из книги «Running man. Как бег помог мне победить внутренних демонов». История о самом сильном кайфе.

Бегущий человек. Как Чарли Энгл смог убежать от своей зависимости

Бегун Чарли Энгл преодолел сотни самых сложных дистанций. Но его главная победа — над зависимостью. Он смог убежать от наркотиков и алкоголя, получая кайф от бега и новых вызовов. Теперь в России вышла книга Чарли Энгла «Running man. Как бег помог мне победить внутренних демонов», в которой он рассказал историю своих преодолений. Мы собрали 10 ярких цитат из книги, после которых вы точно захотите её прочитать.

«Писали, что Солнце расплавило мне мозги»: зачем бежать 250 км по Сахаре Поговорили с основателем марафона в пустыне о его сумасшедшей идее, безопасности и россиянах на старте.

Так Чарли Энгл описывает главную идею книги:

Я бегал всю жизнь: то стремился к чему-то, то убегал от чего-то. Бег помог мне избавиться от десятилетней зависимости от кокаина и двадцать лет продержаться трезвым. Бег спас мне жизнь, и он подарил мне жизнь.

О зависимости

Чарли всегда любил бегать, но в университете выпивка стала привлекать его больше:

От пива мне стало тепло, легко и спокойно, как будто какой-то волшебник положил на меня руку и сказал: «Вот видишь, Чарли, теперь не о чем беспокоиться». Алкоголь словно воткнул в мой мозг флажок, застолбив эту территорию и объявив ее своей собственностью.

Во время одной из попоек, как это обычно бывает, Чарли предложили попробовать наркотики:

Помню, я даже обрадовался тому, что кокаин на меня не подействовал. Мне не хотелось, чтобы он — или что-то другое — отвлекал меня от выпивки.

Тем не менее он не забывал о своём пристрастии к бегу:

Чем серьёзнее были мои запои и загулы, тем тяжелее было бегать. Чем тяжелее было бегать, тем сильнее я себя заставлял. Я понимал, что заслужил эту боль. Я ненавидел себя за свою никчёмность. Бег был моим наказанием.

Об отце

Важная часть истории — взаимоотношения с отцом. Энглу было важно оправдать его надежды, но отец был скуп на похвалу и поддержку:

Друзья по команде похлопали меня по спине, а тренер сказал, что я прирожденный бегун. Когда я показал три своих синих ленты отцу, его это скорее удивило, чем впечатлило. Я надеялся, что он придёт на соревнования, но он так и не появился. В том сезоне меня никто не обогнал.

О новых вызовах

Любовь к бегу оказалась сильнее зависимости:

Кайф от длительной и трудной пробежки — тот прилив эндорфинов, что так долго от меня ускользал, — был гораздо чище и приятнее любого удовольствия от наркотиков. Наркотики и алкоголь были средством убежать от реальности. Бег стал средством вернуться к ней.

Наркотики и бег оказались похожи, Чарли всё время хотелось большего:

Моё внимание тут же приковал заголовок: «Забег по лесу Нананго 52 км». Я-то думал, что марафон — это наибольшая дистанция. Неужели люди в самом деле бегают на дистанции больше 42 километров? И если да, то для чего?

Ему было по душе бросать себе всё новые и новые вызовы:

Чем выше была планка, тем больше людей называли меня сумасшедшим и тем радостнее становилось у меня на душе.

Когда казалось, что все проблемы позади, судьба подбросила ещё один вызов:

Мне грозило до 30 лет тюрьмы. Те же средства массовой информации, которые недавно наперебой хвалили меня за достижения, теперь, казалось, с каким-то злорадством сообщали о моем «падении». Я понял, что люди, посмотревшие «Бегом по Сахаре» и решившие, что я самолюбивый болван, охотно верили и в то, что я совершил преступление.

Оказавшись в тюрьме, Чарли снова решил, что единственный выход — бежать:

Чтобы сохранить здравомыслие, мне нужно совершить безумный поступок, — это всегда срабатывало раньше.

Преодолевая одну из ультрадистанций, Чарли задумался о том, есть ли конец у его главной гонки:

Я вообще когда-нибудь перестану странствовать? Настанет ли момент, когда я закончу гонку или экспедицию и скажу: «Ну всё, дело сделано. Я доволен»?

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