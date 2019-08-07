Главная / Lifestyle / Статьи /

Куда пойти в Москве в августе 2019. Что делать в выходные в столице?

Валерия Баринова
В Москве опять дождь. Узнай, чем заняться в следующие выходные
Всё просто: вы проходите тест, а мы рассказываем, что можно спланировать на ближайший уик-энд.
Lifestyle / Город 0

Стартовал последний месяц лета, но погода за окном уже и вовсе осенняя. Приходится заменять посиделки на верандах и пикники на свежем воздухе просмотрами сериалов под пуховым одеялом. Но зачем лишать себя возможности проводить свободное время не только интересно, но и активно?

Вместе с организаторами одного из самых масштабных фестивалей Alfa Future People мы заботимся о том, чтобы каждые выходные вашего лета были по-настоящему бодрыми и проходили в движении.

Главный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People пройдёт с 16 по 18 августа в Нижегородской области. На сайте уже доступна вся подробная информация и лайн-ап артистов. Узнать больше.

Пройди тест и узнай, как провести ближайший уик-энд, чтобы не растерять физической формы и зарядиться на неделю вперёд.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Как научиться подтягиваться больше 20 раз за подход? Советы воркаутера
Как научиться подтягиваться больше 20 раз за подход? Советы воркаутера
Будь как Стэтхэм. Как тренируется самый брутальный актёр
Будь как Стэтхэм. Как тренируется самый брутальный актёр
TOP 3
Будь как Стэтхэм. Как тренируется самый брутальный актёр
Будь как Стэтхэм. Как тренируется самый брутальный актёр
Город
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Фитнес
Как убрать живот. Нужно ли качать пресс, чтобы похудеть
Как убрать живот. Нужно ли качать пресс, чтобы похудеть
Фитнес