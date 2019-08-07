Всё просто: вы проходите тест, а мы рассказываем, что можно спланировать на ближайший уик-энд.

В Москве опять дождь. Узнай, чем заняться в следующие выходные

Стартовал последний месяц лета, но погода за окном уже и вовсе осенняя. Приходится заменять посиделки на верандах и пикники на свежем воздухе просмотрами сериалов под пуховым одеялом. Но зачем лишать себя возможности проводить свободное время не только интересно, но и активно?

Вместе с организаторами одного из самых масштабных фестивалей Alfa Future People мы заботимся о том, чтобы каждые выходные вашего лета были по-настоящему бодрыми и проходили в движении.

Alfa Future People пройдёт с 16 по 18 августа в Нижегородской области. На сайте уже доступна вся подробная информация и лайн-ап артистов. Узнать больше. Главный фестиваль музыки и технологийпройдёт с 16 по 18 августа в Нижегородской области. На сайте уже доступна вся подробная информация и лайн-ап артистов.

Пройди тест и узнай, как провести ближайший уик-энд, чтобы не растерять физической формы и зарядиться на неделю вперёд.