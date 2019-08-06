Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками

Иногда ради заветной роли звёздам кино приходится изрядно попотеть в спортзале, чтобы соответствовать видению режиссера. Когда видишь эти трансформации, работа актёра уже не кажется такой простой. Мы собрали 7 ярких примеров того, как актёры добивались идеального тела ради съемок.
Джерард Батлер
Джерард Батлер был неподражаем в «300 спартанцев». Однако и до, и после фильма Джерард не блистал формой. Так что для роли царя Леонида ему пришлось изрядно попотеть в спортзале.
Крис Пратт
Крис Пратт тоже никогда не блистал спортивной фигурой, однако для «Стражей Галактики» Крис сотворил практически невозможное и выглядел отлично. К сожалению, пресса снова ловит Криса с животом. Но новые «Стражи Галактики» уже анонсированы, а значит Крису снова придётся вернутся в форму.
Том Харди
Том Харди на экране всегда в отличной форме, но не все знают, что к каждой роли Тому приходится активно готовиться и набирать мышечную массу. Посмотрите, сколько Харди набрал для съемок в фильме «Воин».
Джейсон Момоа
Высокорослый Момоа в кадре выглядит отлично: что в «Игре престолов», что в «Аквамене». Однако между съемками Джейсон может позволить себе расслабиться и растерять немного рельефа.
Крис Эванс
«Капитан Америка» Крис Эванс в саге Marvel предстает нам атлетичным героем. В «Фантастической четверке» Крис был худее, но в форме. А вот в начале своей карьеры вряд ли кто-то заглядывался на Эванса.
Зак Эфрон
Заку Эфрону пришлось серьезно поработать над собой, чтобы отделаться от образа смазливого подростка. Смена имиджа коснулась и тела. Для новых ролей Заку пришлось заметно наращивать мышечную массу. Посмотрите на его тело в фильме «Спасатели Малибу». Еще бы, партнером по съемкам был сам Дуэйн Джонсон.
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл знаменит своим фанатичным подходом к телосложению на съемках. Никто так не гонял свой вес туда-обратно ради ролей, как это делал Кристиан. Для съемок в фильме «Машинист» Бэйл скинул почти 30 килограммов. Однако сразу после «Машиниста» Кристиан должен был сниматься в роли Бэтмена и иметь спортивное телосложение. Трудно поверить, но Бэйл всего за несколько месяцев набрал 30 кг мышечной массы.