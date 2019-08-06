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Звезды кино, которые накачались ради роли. Фото до и после

Крис Пратт: до и после
«Чемпионат»
Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками
Кому из звёзд кино идеальный торс на экране стоил многочасовых тренировок.
Lifestyle / Город 0

Иногда ради заветной роли звёздам кино приходится изрядно попотеть в спортзале, чтобы соответствовать видению режиссера. Когда видишь эти трансформации, работа актёра уже не кажется такой простой. Мы собрали 7 ярких примеров того, как актёры добивались идеального тела ради съемок.

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Кто из них смог сохранить спортивную форму? Удалось не всем.

Джерард Батлер

Джерард Батлер в фильме «300 спартанцев»
Джерард Батлер в фильме «300 спартанцев»
Фото: ArYeS / Youtube

Джерард Батлер был неподражаем в «300 спартанцев». Однако и до, и после фильма Джерард не блистал формой. Так что для роли царя Леонида ему пришлось изрядно попотеть в спортзале.

Крис Пратт

Крис Пратт во время подготовки к съемкам в «Стражах Галактики»
Крис Пратт во время подготовки к съемкам в «Стражах Галактики»
Фото: ArYeS / Youtube

Крис Пратт тоже никогда не блистал спортивной фигурой, однако для «Стражей Галактики» Крис сотворил практически невозможное и выглядел отлично. К сожалению, пресса снова ловит Криса с животом. Но новые «Стражи Галактики» уже анонсированы, а значит Крису снова придётся вернутся в форму.

Том Харди

Подготовка Тома Харди к съемкам в «Воине»
Подготовка Тома Харди к съемкам в «Воине»
Фото: ArYeS / Youtube

Том Харди на экране всегда в отличной форме, но не все знают, что к каждой роли Тому приходится активно готовиться и набирать мышечную массу. Посмотрите, сколько Харди набрал для съемок в фильме «Воин».

Джейсон Момоа

Момоа на съемках «Аквамена»
Момоа на съемках «Аквамена»
Фото: ArYeS / Youtube

Высокорослый Момоа в кадре выглядит отлично: что в «Игре престолов», что в «Аквамене». Однако между съемками Джейсон может позволить себе расслабиться и растерять немного рельефа.

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Крис Эванс

Трансформация Криса Эванса
Трансформация Криса Эванса
Фото: Кадры из фильма «Недетское кино» и «Капитан Америка»

«Капитан Америка» Крис Эванс в саге Marvel предстает нам атлетичным героем. В «Фантастической четверке» Крис был худее, но в форме. А вот в начале своей карьеры вряд ли кто-то заглядывался на Эванса.

Зак Эфрон

Трансформация Зака Эфрона
Трансформация Зака Эфрона
Фото: ArYeS / Youtube

Заку Эфрону пришлось серьезно поработать над собой, чтобы отделаться от образа смазливого подростка. Смена имиджа коснулась и тела. Для новых ролей Заку пришлось заметно наращивать мышечную массу. Посмотрите на его тело в фильме «Спасатели Малибу». Еще бы, партнером по съемкам был сам Дуэйн Джонсон.

Кристиан Бэйл

Набор веса Кристиана Бэйла
Набор веса Кристиана Бэйла
Фото: Кадры из фильма «Машинист» и «Бэтмен: Начало»

Кристиан Бэйл знаменит своим фанатичным подходом к телосложению на съемках. Никто так не гонял свой вес туда-обратно ради ролей, как это делал Кристиан. Для съемок в фильме «Машинист» Бэйл скинул почти 30 килограммов. Однако сразу после «Машиниста» Кристиан должен был сниматься в роли Бэтмена и иметь спортивное телосложение. Трудно поверить, но Бэйл всего за несколько месяцев набрал 30 кг мышечной массы.

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