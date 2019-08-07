Как отжиматься в стойке на руках. Разбор эффектного воркаут-упражнения

Стойка на руках — эффектное, но довольно сложное упражнение. При хорошей физической форме в стойке на руках можно даже отжиматься. Для этого понадобиться хорошая физическая форма и желание учиться. Для тех, кто готов попробовать, фитнес-тренер Манвел Мамоян рассказывает, как научиться стойке на руках. Сам Манвел отжимается 73 раза в стойке на руках.
Для отжиманий в стойке на руках нужны крепкие руки, спина и тренированный пресс. Кроме этого необходимо развить баланс и координацию.
Подготовительные упражнения
Лягушка
Упражнение предназначено для развития чувства собственного веса, баланса и координации. Примите такую позу и постарайтесь удержаться в ней не менее 30 секунд.
Стойка на руках у стены
Найдите подходящую вертикальную поверхность, закиньте ноги и удерживайтесь в стойке на руках до 1 минуты. Когда научитесь этому, выполняйте то же упражнение, но с согнутыми в локтях руками.
Отжимания под прямым углом
Найдите подходящую опору, закиньте ноги и согните тело так, чтобы они образовывали прямой угол. Пробуйте отжаться в таком положении.
Отжимания в стойке на руках у стены
Примите стойку на руках у стены и пробуйте плавно отжиматься до 15 раз.
Стойка на руках
На данном этапе уже можно пытаться стоять на руках без помощи стены и пытаться удержать себя до минуты.
Отжимания в стойке на руках
Если вы хотите не только стоять на руках, но и начать отжиматься, то продолжайте тренировки.
Стойка на руках с согнутыми руками
Последнее подготовительное упражнение — стойка на руках с согнутыми в локтях руками. Стремитесь к тому, чтобы удержать себя так до 1 минуты.
Теперь вы готовы отжиматься в стойке на руках — пробуйте!