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Как научиться стоять на руках и отжиматься в стойке. Воркаут. Видео

Манвел Мамоян
Как отжиматься в стойке на руках. Разбор эффектного воркаут-упражнения
Рекордсмен мира учит отжиматься в стойке на руках. Сможете повторить?
Lifestyle / Фитнес 0

Стойка на руках — эффектное, но довольно сложное упражнение. При хорошей физической форме в стойке на руках можно даже отжиматься. Для этого понадобиться хорошая физическая форма и желание учиться. Для тех, кто готов попробовать, фитнес-тренер Манвел Мамоян рассказывает, как научиться стойке на руках. Сам Манвел отжимается 73 раза в стойке на руках.

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Для отжиманий в стойке на руках нужны крепкие руки, спина и тренированный пресс. Кроме этого необходимо развить баланс и координацию.

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Подготовительные упражнения

Лягушка

Упражнение предназначено для развития чувства собственного веса, баланса и координации. Примите такую позу и постарайтесь удержаться в ней не менее 30 секунд.

Упражнение «лягушка»
Упражнение «лягушка»
Фото: Манвел Мамоян

Стойка на руках у стены

Найдите подходящую вертикальную поверхность, закиньте ноги и удерживайтесь в стойке на руках до 1 минуты. Когда научитесь этому, выполняйте то же упражнение, но с согнутыми в локтях руками.

Стойка на руках у стены
Стойка на руках у стены
Фото: Манвел Мамоян

Отжимания под прямым углом

Найдите подходящую опору, закиньте ноги и согните тело так, чтобы они образовывали прямой угол. Пробуйте отжаться в таком положении.

Отжимания под прямым углом
Отжимания под прямым углом
Фото: Манвел Мамоян

Отжимания в стойке на руках у стены

Примите стойку на руках у стены и пробуйте плавно отжиматься до 15 раз.

Стойка на руках

На данном этапе уже можно пытаться стоять на руках без помощи стены и пытаться удержать себя до минуты.

Отжимания в стойке на руках

Если вы хотите не только стоять на руках, но и начать отжиматься, то продолжайте тренировки.

Стойка на руках с согнутыми руками

Последнее подготовительное упражнение — стойка на руках с согнутыми в локтях руками. Стремитесь к тому, чтобы удержать себя так до 1 минуты.

Стойка на руках с согнутыми руками
Стойка на руках с согнутыми руками
Фото: Манвел Мамоян

Теперь вы готовы отжиматься в стойке на руках — пробуйте!

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