Обувь чемпионов. Adidas выпускает эксклюзивные кроссовки с «Манчестер Юнайтед»

Пара посвящена первой победе клуба в Кубке Англии 110 лет назад. Это начало большой капсульной коллекции.

Adidas презентовал лимитированную пару кроссовок. Новый вид модели Ultraboost разработан вместе с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Кроссовки лишь одна из частей большой капсульной коллекции, которую Adidas и «МЮ» готовят к выпуску в ближайшее время. Фанатам «МЮ» пора занимать очередь в магазин за заветной парой.

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Кроссовки Adidas x Manchester United Фото: Adidas

Новые Ultraboost отсылают к знаменательной дате в истории клуба. В 1909 году — 110 лет назад — «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый Кубок Англии, обыграв «Бристоль Сити». Красная роза, вышитая на кроссовках, отсылает к розе графства Ланкашир, которая украшала форму футболистов в том самом матче. Изображение розы есть и на подошве кроссовок. На кожаных вставках в виде фирменных полосок Adidas также нанесены надписи: «110 years», «1909_2019» и «Manchester_rose». Внутри левого кроссовка расположена эмблема «Манчестер Юнайтед».

На язычке расположена красная роза графства Ланкашир Фото: Adidas

Какие кроссовки дороже? Отличи модель за $ 2 тыс. от кроссовок за 2 тыс. рублей Угадать реальную стоимость спортивной обуви будет совсем непросто.

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