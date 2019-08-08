Обувь чемпионов. Adidas выпускает эксклюзивные кроссовки с «Манчестер Юнайтед»

Adidas презентовал лимитированную пару кроссовок. Новый вид модели Ultraboost разработан вместе с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Кроссовки лишь одна из частей большой капсульной коллекции, которую Adidas и «МЮ» готовят к выпуску в ближайшее время. Фанатам «МЮ» пора занимать очередь в магазин за заветной парой.
Новые Ultraboost отсылают к знаменательной дате в истории клуба. В 1909 году — 110 лет назад — «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый Кубок Англии, обыграв «Бристоль Сити». Красная роза, вышитая на кроссовках, отсылает к розе графства Ланкашир, которая украшала форму футболистов в том самом матче. Изображение розы есть и на подошве кроссовок. На кожаных вставках в виде фирменных полосок Adidas также нанесены надписи: «110 years», «1909_2019» и «Manchester_rose». Внутри левого кроссовка расположена эмблема «Манчестер Юнайтед».
На язычке расположена красная роза графства Ланкашир