Голосование. Лучшая футбольная форма сезона-2019/20

Мы собрали 10 самых ярких игровых маек со всей Европы, чтобы вы выбрали лучшую. Это будет непросто!

Футбольный сезон-2019/20 уже начался. Накануне стартовали английская Премьер-лига и Лига 1, в России сезон уже в разгаре. В ближайшее время игры начнутся в Испании и Италии. Одно из самых увлекательных событий любого межсезонья — презентация новых игровых комплектов команд. Для клуба удачная форма является хорошим способом выделиться на поле и заработать на продажах новых маек. Некоторые команды предпочитают строгую классику, другие не против смелых экпериментов. Кто-то пробует яркие цвета, кто-то экспериментирует с материалами (Nike сделал для «Спартака» и «Зенита» форму из переработанных пластиковых бутылок).

Победить пластмассовый мир. Как спортивные компании заботятся об экологии Форма из бутылок, кроссовки из мусора, стадионы на солнечной энергии. Что дальше?

Мы изучили, в чём будут играть клубы главных европейских чемпионатов в новом сезоне, и отобрали 10 лучших игровых комплектов. В рейтинг попали «Боруссия Мёнхенгладбах», «Манчестер Сити», «Милан», «Бордо», «Краснодар», «Арсенал», «Челси», «Барселона», «Рома» и «Ювентус».

Чья форма лучшая? Выбирать вам!

Считаете, что есть форма, которая незаслуженно оказалась вне рейтинга? Пишите свои варианты в комментарии.

Костюмы или «спортивки»: что должен носить футбольный тренер? Зидан, Гвардиола, Манчини и Семак выбирают костюмы, и вы только посмотрите, как они им идут.

Оденься, как Роналду: у кого ещё есть собственный модный бренд? Спортсмены, которые запустили свои линии одежды. Проверяем твои знания о стиле.