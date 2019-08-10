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Лучшие футбольные формы 2019-2020. Фото команд. Голосование

Третья форма Манчестер Сити
Александр Куделя
Голосование. Лучшая футбольная форма сезона-2019/20
Мы собрали 10 самых ярких игровых маек со всей Европы, чтобы вы выбрали лучшую. Это будет непросто!
Lifestyle / Город 0

Футбольный сезон-2019/20 уже начался. Накануне стартовали английская Премьер-лига и Лига 1, в России сезон уже в разгаре. В ближайшее время игры начнутся в Испании и Италии. Одно из самых увлекательных событий любого межсезонья — презентация новых игровых комплектов команд. Для клуба удачная форма является хорошим способом выделиться на поле и заработать на продажах новых маек. Некоторые команды предпочитают строгую классику, другие не против смелых экпериментов. Кто-то пробует яркие цвета, кто-то экспериментирует с материалами (Nike сделал для «Спартака» и «Зенита» форму из переработанных пластиковых бутылок).

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Мы изучили, в чём будут играть клубы главных европейских чемпионатов в новом сезоне, и отобрали 10 лучших игровых комплектов. В рейтинг попали «Боруссия Мёнхенгладбах», «Манчестер Сити», «Милан», «Бордо», «Краснодар», «Арсенал», «Челси», «Барселона», «Рома» и «Ювентус».

Чья форма лучшая? Выбирать вам!

Считаете, что есть форма, которая незаслуженно оказалась вне рейтинга? Пишите свои варианты в комментарии.

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