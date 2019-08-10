Русская школа йоги. Российские звёзды выступили против насилия

Знаменитые артисты записали видео, в которых сравнили пытки над людьми с йогой. Так они привлекают внимание к проблеме.

Репер Влади медитирует в противогазе без кислорода, а ведущая Ирина Чеснокова закована в наручники на коврике для йоги. Мир сошёл с ума? Нет, российские артисты снялись в видеопроекте «Русская школа йоги». Он посвящен проблеме пыток в России. На видео артисты показывают виды пыток, которые известны со слов жертв насилия, как будто речь об асанах в йоге. Идея родилась из миролюбивых названий этих пыток, которые схожи с названиями асан: «Слоник», «Ласточка". В роликах также снялись актёры Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов и ведущая Татьяна Лазарева.

Слоник

Подвешивание

Славка

Ласточка

Растяжка

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