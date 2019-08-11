Лайк за фигуру. Самые спортивные красотки в «Инстаграм»
Эти девушки не только выглядят шикарно, но и делятся с подписчиками секретами своей красоты.
Многих спортивные девушки в «Инстаграм» демотивируют. Их красота и форма кажутся недостижимыми и неестественными. Девушки из нашей подборки, хоть и выглядят на все сто, доказывают, что всё реально. Они делятся с подписчиками фото из прошлой жизни, в которой они выглядели не так подтянуто, а также выкладывают свои тренировки, благодаря которым они добились отличного результата. Из этих аккаунтов можно почерпнуть много полезного: от программ тренировок до удачных луков и идей для фото. А еще многие из них заботливые мамы, так что можно поучиться и тому, как оставаться в форме после беременности и приучать к спорту детей.
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