Главная / Lifestyle / Статьи /

Красивые девушки-спортсменки в «Инстаграм». Лучшие аккаунты. Фото

Стефани Дэвис
«Чемпионат»
Лайк за фигуру. Самые спортивные красотки в «Инстаграм»
Эти девушки не только выглядят шикарно, но и делятся с подписчиками секретами своей красоты.
Lifestyle / Город 0

Многих спортивные девушки в «Инстаграм» демотивируют. Их красота и форма кажутся недостижимыми и неестественными. Девушки из нашей подборки, хоть и выглядят на все сто, доказывают, что всё реально. Они делятся с подписчиками фото из прошлой жизни, в которой они выглядели не так подтянуто, а также выкладывают свои тренировки, благодаря которым они добились отличного результата. Из этих аккаунтов можно почерпнуть много полезного: от программ тренировок до удачных луков и идей для фото. А еще многие из них заботливые мамы, так что можно поучиться и тому, как оставаться в форме после беременности и приучать к спорту детей.

Снова в форму: инста-красотки, которые заставят тебя пойти в зал
Девушки с идеальной фигурой, которые мотивируют равняться на них.

Стефани Дэвис

Джен Селтер

Тамми Хемброу

Янита Янчева

Мишель Левин

Джулия Гилас

Белла Фалькони

Догоняй: красотки в беге, которые вдохновляют
Самые красивые легкоатлетки мира. Заряжено на мотивацию.
Не для слабаков: самые красивые девушки на турниках
Воркаут — не только мужское занятие. И вот вам лучшее доказательство.
Самые красивые девушки Quiksilver New Star Camp 2018
Сноуборд, горы и много-много красных купальников!
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками
Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками
Функциональная тренировка. Подтянутое тело за 15 минут в день
Функциональная тренировка. Подтянутое тело за 15 минут в день
TOP 3
Калистеника до и после. Как накачаться без спортзала
Калистеника до и после. Как накачаться без спортзала
Фитнес
Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками
Фото
Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками
Город
Как убрать живот. Нужно ли качать пресс, чтобы похудеть
Как убрать живот. Нужно ли качать пресс, чтобы похудеть
Фитнес