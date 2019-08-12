Владимир Волошин: цель «проверить себя» долго мотивировать не будет

Погода в Москве не оставляет нам шансов, поэтому вы даже не удивитесь, почему мы так тепло одеты в кадре. Переносимся в прохладный май вместе с триатлетом, со-основателем IRONSTAR Владимиром Волошиным.

Евгений Ройзман: дядя Женя пожилой, до финиша может недотянуть Экс-глава Екатеринбурга — о возрасте, «вписке» в триатлон, подставе на финише и депутатском ресурсе.

Что в этом интервью такого, чего нет в других интервью с Волошиным? Честно говорим о покупке справок на соревнования, самонадеянном первом старте, трусах, которые улетели в пустыню, желании полететь в космос и попытке уместить всё в один день. Владимир также рассказывает, кто выбесил его на дистанции, какие инсайты приходят после марафона в Сахаре и учит выбирать экипировку и гаджеты для тренировок.

А ещё наконец-то ответим на главный вопрос: зачем Владимиру все эти челленджи?

1:11 — Владимир Волошин супергеройски спасает нас от опоздания на интервью

1:30 — Было или не было: играем в машине

2:33 — Кто выбесил Волошина на дистанции

2:58 — Как Владимир покупал справки для соревнований и почему

4:51 — С чего начался спорт в жизни Владимира Волошина

6:15 — Было-стало. Как спорт меняет жизнь людей

7:55 — В чём корень всех проблем?

8:30 — Марафон в пустыне и инсайты Владимира Волошина

9:30 — 10 IRONMAN дистанций за 10 дней. Эксклюзивные кадры со старта

10:36 — Бег — это не моё

11:48 — Почему марафон в пустыне — это круто?

13:14 — Как правильно подобрать кроссовки и экипировку. Почему это важно?

14:42 — Гаджеты и умные часы — убираем в сторону

16:35 — Три лайфхака от Инны Цыганок-Туктукиной

20:45 — Первый триатлон Владимира Волошина. Фатальная ошибка

23:19 — Функциональные лайфхаки: как уместить всё в один день

25:55 — Зачем все эти челленджи?

26:46 — Самый страшный момент на дистанции

27:40 — Трусы, которые улетели в пустыню

30:30 — Новые цели Владимира Волошина

30:41 — Блиц в лифте

31:42 — Разыгрываем толстовку

32:18 — Учим эстонский вместе с Владимиром Волошиным

«Первый старт как первый ребёнок. Сделайте его аккуратно».Тукитук — о триатлоне Блогер Анастасия Тукмачёва — о первой «полужелезной» дистанции, изнурительных тренировках и сексе.

Максим Журило: мой первый старт оказался чемпионатом мира по триатлону О том, почему бегать вредно, финиш Ironman — это подарок, а 110 кг — это не приговор.