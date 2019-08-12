Владимир Волошин: цель «проверить себя» долго мотивировать не будет

Погода в Москве не оставляет нам шансов, поэтому вы даже не удивитесь, почему мы так тепло одеты в кадре. Переносимся в прохладный май вместе с триатлетом, со-основателем IRONSTAR Владимиром Волошиным.
Что в этом интервью такого, чего нет в других интервью с Волошиным? Честно говорим о покупке справок на соревнования, самонадеянном первом старте, трусах, которые улетели в пустыню, желании полететь в космос и попытке уместить всё в один день. Владимир также рассказывает, кто выбесил его на дистанции, какие инсайты приходят после марафона в Сахаре и учит выбирать экипировку и гаджеты для тренировок.
А ещё наконец-то ответим на главный вопрос: зачем Владимиру все эти челленджи?
1:11 — Владимир Волошин супергеройски спасает нас от опоздания на интервью
1:30 — Было или не было: играем в машине
2:33 — Кто выбесил Волошина на дистанции
2:58 — Как Владимир покупал справки для соревнований и почему
4:51 — С чего начался спорт в жизни Владимира Волошина
6:15 — Было-стало. Как спорт меняет жизнь людей
7:55 — В чём корень всех проблем?
8:30 — Марафон в пустыне и инсайты Владимира Волошина
9:30 — 10 IRONMAN дистанций за 10 дней. Эксклюзивные кадры со старта
10:36 — Бег — это не моё
11:48 — Почему марафон в пустыне — это круто?
13:14 — Как правильно подобрать кроссовки и экипировку. Почему это важно?
14:42 — Гаджеты и умные часы — убираем в сторону
16:35 — Три лайфхака от Инны Цыганок-Туктукиной
20:45 — Первый триатлон Владимира Волошина. Фатальная ошибка
23:19 — Функциональные лайфхаки: как уместить всё в один день
25:55 — Зачем все эти челленджи?
26:46 — Самый страшный момент на дистанции
27:40 — Трусы, которые улетели в пустыню
30:30 — Новые цели Владимира Волошина
30:41 — Блиц в лифте
31:42 — Разыгрываем толстовку
32:18 — Учим эстонский вместе с Владимиром Волошиным