Как бегать на улице, если идёт дождь. 5 важных советов

Бег — это самая распространённая и доступная двигательная активность. Миллионы людей ежедневно выходят на пробежку во всем мире. Но что делать, если на улице дождь? Является ли это причиной, чтобы отложить пробежку? Мы решили спросить у тренера сети фитнес-студий SM Stretching и опытного бегуна Владимира Лепесы.

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Можно ли бегать, если идёт дождь

Бегать под дождём можно! При этом стоит соблюдать правила безопасности и не выходить на пробежку во время сильного ветра и грозы! Вот несколько советов, которые помогут сделать вашу тренировку под дождём максимально комфортной:

Главное — психологический настрой

Этот пункт самый важный. Вам необходимо поверить, что в пробежке под дождём нет ничего страшного. Это интересно и необычно. Такая тренировка поможет вам по-новому взглянуть на свои возможности и расширить зону комфорта.

Оденьтесь по погоде

Необходимо надеть непромокаемую ветровку с капюшоном. Избегайте хлопковых вещей. Они намокнут очень быстро и будут создавать дискомфорт. Если у вас нет специальных беговых кроссовок для таких погодных условий — не беда. Приобретите влагоотталкивающее средство для обуви — оно не сможет защитить вас на 100%, но существенно увеличит вероятность сохранить ноги сухими. Не надевайте новые кроссовки. Промокнув, они натрут вам ноги ещё сильнее, чем сухие.

Если вы промокли

Как бы вы ни старались, скорей всего вы промокнете. И это нормально. Чтобы не заболеть, не делайте длительных остановок, разогретый организм не будет переохлаждаться. Постарайтесь добежать прямо до своего дома, где сразу снимите мокрую одежду и примите тёплый душ/ванну. Выполняя эти рекомендации, вы не дадите простуде шансов.

Выбирайте подходящий маршрут и будьте внимательны

Если вы бежите по городу — будьте аккуратны и следите за машинами. Дождь уменьшает видимость водителям, поэтому лучше перестраховаться и пропустить на перекрёстке пару лишних машин. Не делайте резких ускорений и остановок, чтобы не поскользнуться.

Не ставьте рекорды

Не старайтесь выжать из пробежки под дождём максимум. Ограничьте время и дистанцию, это поможет вам оставаться внимательными и не допустить переохлаждения.

Эти 5 простых советов помогут вам правильно бегать под дождём и не пропускать тренировки из-за непогоды.

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