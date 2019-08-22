Личный опыт. Как я ходила в несколько фитнес-клубов по одному абонементу

Рассказываем, где найти единый абонемент и пойти на тренировку, массаж и даже флоатинг в любую студию.

Количество фитнес-направлений растёт с каждым днём, и по истечении срока абонемента бывает непросто определиться с выбором нового. В режиме рабочих будней хочется то интенсивного кардио, то размеренной йоги или пилатеса. А по выходным и вовсе – расслабиться на массаже или открыть для себя что-то совсем другое.

На помощь тем, кто тоже потерял голову от возможностей выбора, приходит единый абонемент. В арсенале Fitmost сотни фитнес-центров и студий в шести городах России. Покупай абонемент, выбирай тренировку и оплачивай её баллами. Я решила попробовать новые для себя направления и оценить сервис.

Hot Pilates

Студия: Бикрам йога

Станция метро: Парк Культуры

Время тренировки: 60 минут

Экипировка: лёгкие леггинсы или шорты, бра, коврик и два полотенца.

Дополнительно: доплата за аренду полотенец, коврика и воду около 300 рублей.

Опыт моей первой «горячей» тренировки получился пособием «Как делать не надо». Так как в приложении можно выбрать любую удобную для тебя студию, я нашла занятия прямо на соседней улице и отправилась туда уже в одежде для тренировки. Но хот-пилатес подразумевает тренировки при температуре около 35 градусов и высокой влажности воздуха – практически спорт в хаммаме. Пришлось возвращаться домой абсолютно мокрой. Поэтому, если после посещения студии вы планируете какие-то дела, закладывайте на тренировку +30-40 минут времени для того, чтобы принять душ. И не забудьте захватить с собой шампунь – скорее всего, ваши волосы тоже окажутся влажными.

Фото: bikram.ru

Точечный массаж

Клиника: Саган Дали

Станция метро: Рижская

Время сеанса: 90 минут

Процедура точечного массажа не подойдёт тем, кто ищет расслабления после тяжёлого рабочего дня. Техника довольно болезненная, но сразу выявляет все те проблемы, которые есть в вашем теле. В основу массажа положены знания древнекитайских медиков о связи отдельных точек на теле человека с определенными органами или системами органов. Перед процедурой врач проводит получасовую диагностику, слушает пульс и даёт рекомендации. На кушетке вам проработают все основные зоны с помощью разной степени давления. В завершение – поставят банки или горячие камни на самые активные точки спины.

Фото: sagandali.com

Эксперимент. Как я попробовал 4 вида спорта за неделю Как ходить каждый день в новый зал по одному абонементу. Личный опыт.

Salsation

Студия: Касабланка

Станция метро: Лубянка

Время тренировки: 60 минут

Экипировка: леггинсы, бра, футболка, кроссовки.



Устав от привычного фитнеса, я решила отправиться сжигать калории на танцы. Об этой идее я ничуть не пожалела, так как с потерей лишнего веса я приобрела хорошее настроение и заряд бодрости на весь оставшийся вечер. Занятия проходят активно, танцы без перерыва сменяются один за другим. Тем, кто не очень быстро запоминает связки, переживать не стоит – они довольно простые и легко откладываются в голове после нескольких повторений. Казаться белой вороной в группе, даже при отсутствии танцевальных навыков, не получится – «своей» можно стать уже после пары тренировок и усвоенных элементов.

Флоатинг

Студия: Free Floating

Станция метро: Улица Академика Янгеля

Время сеанса: 120 минут

Экипировка: шапочка, тапочки, халат, беруши выдаются на месте.

Пожалуй, это единственная процедура, которая для меня показалась довольно странной. Однако я понимаю, что это исключительно мои ощущения, ведь и среди моих знакомых есть несколько поклонников такого расслабления.

Процесс релаксации происходит при погружении в специальный бассейн с концентрированным раствором соли, который позволяет вашему телу “парить” на поверхности воды. Благодаря комфортной температуре, звуко- и светоизоляции, внешние раздражители полностью исключаются, а вы погружаетесь в невесомость.

Для меня два часа отключения от внешнего мира в замкнутом пространстве показались вечностью, но тем, кто любит уединение, не страдает клаустрофобией и хочет отдохнуть от шумного мегаполиса, флоатинг подойдёт на 100%.

Фото: floating.moscow

В целом, плюсы единого абонемента очевидны. Это не только шанс пробовать что-то новое каждый день, но и возможность выбирать студию с удобным расположением. Кроме того, все твои тренировки и процедуры собраны в одном приложении – так упустить или забыть что-то становится гораздо сложнее.