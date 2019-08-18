Эксперимент. Как я попробовал 4 вида спорта за неделю

В Москве бессчетное количество различных студий, залов и других активностей. Глаза разбегаются. Если хотите начать заниматься спортом, но теряетесь в разнообразии предложенией, возможно, абонемент FITMOST будет хорошим решением. Я испытал такой абонемент на себе, попробовал 4 новых вида спорта за неделю и готов поделиться впечатлениями.

FITMOST — это единый универсальный абонемент, который даёт доступ к тренировкам в сотнях студий и фитнес-центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Вы покупаете баллы, бронируете в приложении тренировку, которая вам интересна, а потом на входе просто показываете код бронирования. Новый вид спорта можно посещать хоть каждый день или выбрать зал по душе и оплачивать тренировки баллами, но не переживать, что у вас нет возможности сменить зал в любой момент.

Аштанга-йога

Студия: Yoga Space

Станция метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская

Время тренировки: 90 минут

Экипировка: удобная спортивная одежда

Фото: Yoga Space

Аштанга-йога — довольно активная практика, поэтому выбрал я именно её. В Yoga Space есть группа для начинающих, в неё я и записался. Сам зал расположен довольно удобно. Внутри не очень большое, но уютное помещение. В раздевалках есть всё необходимое, в том числе, чистые полотенца. На мини-кухне можно выпить воды или горячего чая. В самом зале есть коврики, которые перед тренировкой обрабатываются специальным раствором. Сама тренировка довольно интенсивная. Это был мой первый опыт в йоге, поэтому сначала я не всегда до конца понимал, что нужно делать, но быстро влился и после пары подсказок наставника почувствовал себя уверенно. Сама тренировка сочетает в себя много упражнений на гибкость, контроль дыхания и физическую силу. Надо сказать, что я успел вымотаться, но хорошо растянулся и радовался как ребёнок, когда мог «завернуть» себя в очередную позу. В конце тренировки положено полностью расслабиться, устроившись поудобнее с пледом и выключенным светом. Это была лучшая часть, потому что приятная усталость, контроль дыхания и расслабление открывают тело по-новому, будто находишь внутри себя неизведанные островки. После тренировки я решил, что стоит подробнее познакомиться с йогой и, возможно, вернуться в студию еще раз.

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Сайклинг

Студия: Rock the Cycle

Станция метро: Белорусская

Время тренировки: 45 минут

Экипировка: удобная спортивная одежда, смартфон

Фото: Rock the Cycle

Крутить велосипед в зале скучно? Как бы не так! Тренировка Rock my Trip оказалась очень зажигательной и жаркой! В начале тренировки группа выбирает маршрут по одному из мегаполисов. Вы будете не просто крутить педали, а ехать по этому городу со всеми его особенностями рельефа, на стене будут улочки по которым вы едете, а бодрый плейлист задавать нужный темп. Проверено — если поймать ритм музыки и крутить педали в такт, вы будете комфортно ехать по дистанции с нужной скоростью. Чтобы проехать маршрут правильно вы под присмотром тренера будете регулировать нагрузку, держать заданный темп и использовать нужную технику езды. 45 минут тренировки оказываются довольно изнурительными, но драйвовыми. Советую взять с собой воду и полотенце. Если прихватить смартфон и предусмотрительно скачать приложение, результаты тренировки останутся в вашем гаджете. Для меня, человека, который не любит бег, сайклинг — отличная альтернатива кардиотренировки. Пару слов о зале. Меня приятно удивило отношение к клиенту. Сама студия очень уютная и стильная. На входе вам подберут велотуфли по размеру, в просторной раздевалке будут ждать 2 полотенца и всё необходимое, у мужчин даже есть гель для укладки волос.

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Студия: MSK CrossFit

Станция метро: Кропоткинская

Время тренировки: 90 минут

Экипировка: удобная спортивная одежда, кроссовки

Фото: MSK Crossfit

На «Красном Октябре» москвичи очень любят развлекаться, но здесь есть и отличный зал. Очень стильный, новый и уютный. Помимо тайского бокса есть и классический, женский кикбоксинг, а также кроссфит для разных уровней подготовки, стрейчинг, гимнастика. Что касается тренировки по тайскому боксу, то она довольно продуктивная. Будет лучше, если у вас уже есть хоть какой-то опыт в единоборствах и своя экипировка. Впрочем, если давно хотели начать ходить на единоборства, то однозначно стоит зайти и приглядеться.

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Калистеника

Студия: NINJAFIT

Станция метро: Беговая

Время сеанса: 60 минут

Экипировка: удобная спортивная одежда, кроссовки

Фото: NINJAFIT

Зал NinjaFit — это тренировочная трасса, полоса силовых препятствий. Можно записаться в группу, которая тренируется непосредственно по этому маршруту. Я же пошел на калистенику — силовую тренировку с собственным весом, которые сейчас очень популярны. Параллельно занималась группа по маршруту и я могу сказать, что выглядело это увлекательно. На калистенике же мы работали над выходом силой на две руки и отжиманиями у стены. Получалось не у всех. Занятие было интересным, тренер проявлял индивидуальный подход, давал ценные советы и подбадривал. Чтобы не демотивировать себя и учиться силовым упражнениям эффективно, я бы рекомендовал записываться на тренировку, если у вас есть достаточный уровень физической подготовки и вы можете уверенно подтянуться хотя бы раз 10. Впрочем, если есть желание, то и новичка всему научат. На моей тренировке в группе было сразу 2 девушки и они справлялись, так что калистеника не только для мужчин. Рекомендую взять с собой бутылочку воды и полотенце для душа. А еще, возможно, вам понадобятся тренировочные перчатки. Если руки не привыкли к турнику, скорее всего, вы натрете себе мозоли. Если ходить на калистенику регулярно, то через пару месяцев вы сможете показать хорошие результаты и делать эффектные упражнения.

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Общие рекомендации

Сам опыт пользования абонементом FITMOST оставил приятное впечатление. Из большого количества студий вы сможете найти то, что по душе, присмотреться к разным видам спорта и залам. Я бы советовал найти студии, которые понравятся и ходить в них, ведь регулярность — самое важное в тренировках. Каждый раз приходить в новую группу — стресс, первую часть тренировки вы будете вникать и встраиваться в тренировочный процесс.

Вот несколько рекомендаций, чтобы тренировка оставила приятное впечатление:

1. Приходите немного заранее, чтобы успеть соблюсти формальности на входе и переодеться

2. Перед первой тренировкой свяжитесь со студией, уточните, подходит ли вам уровень тренировки, чтобы не попасть в группу, которая слишком опытная или наоборот. Я так не смог попасть на фехтование, потому что один из залов не указал в приложении, что их групповые тренировки — не для новичков.

3. Проверьте в приложении, есть ли в студии бесплатные полотенца, вода, нужна ли экипировка с собой.

4. Не стесняйтесь задавать вопросы: залу, поддержке в приложении, сотрудникам зала на месте или другим посетителям. Если что-то не до конца понятно, лучше уточните, вам с радостью помогут.

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