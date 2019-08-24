Топ кроссовок. Лучшие беговые новинки для города

Бег в России становится популярнее с каждым годом, и всё больше людей начинает задумываться о важности правильно подобранной обуви. Не будем напоминать, что этот фактор — 60% (а может быть, даже больше) успеха. Просто расскажем про лучшие модели беговых кроссовок в 2019 году. Дальше — дело за вами.

Важно обратить внимание на поверхность, для которой предназначены кроссовки, стиль бега а также на особенность конкретно вашей стопы. Помните, что универсальных кроссовок не существует.

Gel-Kayano 5 OG White/White от Asics

Эта новинка отличается многослойным дизайном и стильной лаконичной расцветкой. Резиновая подошва оснащена технологией Duomax и Gel, что делает их удобными для бега по асфальту. А после тренировки можно сменить образ и прогуляться — кроссовки будут хорошо смотреться и в повседневной носке.

Цена: 9890 р.

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Фото: «Чемпионат»

Nike Joyride Run Flyknit

Кроссовки с эксклюзивной запатентованной системой амортизации, изготовленной из тысяч шариков из ТПЭ. Система создаёт динамическую стельку, которая принимает форму стопы, создавая ощущение, что кроссовки созданы специально для вас. Подходят для опытных марафонцев, выходящих на восстановительную пробежку, и для новичков, только ищущих свой путь.

Цена: 13 490 р.

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Фото: «Чемпионат»

On Cloud

Ещё одна инновация для бега по асфальту. В Европе бренд On пользуется популярностью у бегунов с травмами, так как хорошая амортизация позволяет сэкономить большое количество сил. Для защиты ахилловых сухожилий от чрезмерной нагрузки, пятно контакта пяточной области смещено ближе к середине стопы. А сама «облачная» технология позволяет кроссовкам «скользить», что делает бег ещё более безопасным.

Цена: 12 700 р.

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Фото: «Чемпионат»

Hoka Clifton 5

Модель отлично подойдёт для современного мегаполиса. Несмотря на внешнюю громоздкость, кроссовки почти не ощущаются на ноге. Кстати, именно Clifton 5 хорошо показали себя при беге на мокром асфальте.

Цена: 10 690 р.

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Фото: «Чемпионат»

Pulseboost HD от аdidas

За счёт облегающего «носочка» кроссовки комфортно сидят на ноге и хорошо поддерживают стопу. Маленькая, но значимая деталь делает их ещё более особенными — светоотражающая нашивка содержит координаты ключевых городов бегового сообщества — Берлина, Нью-Йорка и Парижа.

Цена: 11 000 р.

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Фото: «Чемпионат»

Reebok Nano 9

Модель подойдёт как для улицы, так и для зала. Дышащий верх позволяет ноге чувствовать себя комфортно. По периметру подошвы — плотный материал, который делает бег более уверенным, а обувь — устойчивой к стиранию.

Цена: 7000 р.

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Фото: «Чемпионат»

Hoka Bondi 6

Эти кроссовки подойдут для неспешного продолжительного бега по жёстким поверхностям. Идеальная модель для восстановительных тренировок и заминок.

Цена: 11 790 р.

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Фото: «Чемпионат»

New Balance Fresh Foam Zante Pursuit

Разработаны для бегунов, ориентированных на развитие новых скоростей. Стремясь максимально облегчить вес кроссовка, производители дополнили классическую технологию Fresh Foam лазерными перфорациями, что не только облегчило конструкцию, но и сделало промежуточную подошву более мягкой и отзывчивой.

Цена: 7000 р.

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