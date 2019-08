ABBA, Queen и Pink Floyd: история легендарных концертов на «Уэмбли»

«Уэмбли» — национальное достояние Англии, главный стадион страны и второй в Европе по количеству мест (90 000, «Камп Ноу» в Барселоне — 99 000). С момента открытия в 1923 году вместимость «Уэмбли» то уменьшалась, то увеличивалась, однако его значимость для спортивного мира всегда оставалась неизменно высокой. Легендарный Пеле как-то даже назвал стадион «кафедральным собором футбола». Но лондонская арена является меккой ещё и для музыкантов и их поклонников. Выступить на «Уэмбли» — значит встать в один ряд с такими звёздами музыкальной индустрии как Pink Floyd, Queen, Майкл Джексон, Мадонна, Элтон Джон, Эминем и Бейонсе.



Первый концерт на «Уэмбли» состоялся в 1969 году. Перед лондонской публикой выступила знаменитая прог-рок группа Yes. Спустя три года на стадионе прошёл грандиозный фестиваль The London Rock and Roll Show, в рамках которого на сцену поднялись Джо Браун, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис, Bill Haley & His Comets, MC5 и многие другие. В завершении программы — феерическое выступление Чака Берри. А в 1973 году состоялась премьера фильма The London Rock and Roll Show, в котором можно заметить Мика Джаггера, а также будущего менеджера культовой панк-рок группы Sex Pistols Малкольма Макларена, продающего футболки в одном из ларьков.

9 ноября 1979 года, ABBA

Одно из своих лучших выступлений по мнению фанатов и критиков шведская супер-четвёрка провела именно на «Уэмбли». В 1986 году, когда популярность ABBA практически сошла на нет, группа выпустила альбом ABBA Live, который практически полностью состоит из записей памятного лондонского концерта.

13 июля 1985, Live Aid

Live Aid — музыкальный фестиваль, организованный с целью сбора средств для голодающих в Эфиопии. Именно этот фестиваль принёс «Уэмбли» мировую музыкальную славу. Мероприятие посетили 82 000 человек, а трансляцию концерта, в общей сложности, посмотрели около 2 млрд человек в 150 странах. В фестивале приняли участие Queen, Дэвид Боуи, U2, Sting, Dire Straits, The Who, Элтон Джон, Пол Маккартни и другие. Самым памятным моментом по сей день является выступление группы Queen, которое фанаты, по итогам голосования, признали лучшим на Live Aid. Создатели фильма «Богемская рапсодия», повествующего историю группы, практически целиком воссоздали легендарное выступление Queen на «Уэмбли».

16 июля 1988, Майкл Джексон

Конечно же, король поп-музыки не мог остаться в стороне от других звёзд сцены. В 1988 году Джексон порадовал своих британских фанатов и включил «Уэмбли» в список мирового тура в поддержку своего суперуспешного альбома «Bad». Посмотреть на выступление Майкла перед заполненным до отказа 72-тысячным стадионом пришла даже «королева сердец» принцесса Диана с принцем Чарльзом. В связи с этим, Джексон решил убрать хит «Dirty Diana» (распутная Диана — прим.ред.) из сет-листа лондонского концерта, чтобы не обидеть королевскую семью. Однако принцесса сама поинтересовалась у Майкла перед началом концерта, будет ли звучать эта песня, и, услышав отрицательный ответ, огорчилась, так как это была её любимая композиция. До начала концерта оставалось слишком мало времени, так что Джексон не смог изменить утверждённый сет-лист, и «Dirty Diana» так и не прозвучала на «Уэмбли» тем вечером.

5, 6 августа 1988, Pink Floyd

Выступление легендарной рок-группы Pink Floyd в рамках тура «A Momentary Lapse Of Reason Tour» запомнилось всем пришедшим безумным симбиозом музыки и света, погружающим в совершенно особую всепоглощающую атмосферу психоделики. Концерт Pink Floyd — очередная веха в истории «Уэмбли», ещё больше увеличившая авторитет стадиона в музыкальных кругах.

1 июля 2007, Concert for Diana

«Concert for Diana» — концерт, организованный принцем Уильямом и принцем Гарри в 2007 году в честь своей матери Дианы, принцессы Уэльской в её 46-й день рождения. В этом году исполнялось 10 лет с момента её трагической смерти. На сцену обновлённого «Уэмбли» поднялись такие именитые музыканты как Элтон Джон, Фаррелл Уильямс, Брайан Ферри, Род Стюар, Канье Уэст, P.Diddy и другие. Одним из участников концерта стал Дэвид Бекхэм, который объявлял выход на сцену британской поп-рок-группы Take That.

16, 17 июля 2007, Muse

Концерт «HAARP» группы Muse по результатам опроса Футбольной Ассоциации Англии был признан британцами самым впечатляющим событием в истории «Уэмбли». Стоит ли тут что-то ещё добавлять? Выступление было просто волшебным, взгляните сами.

1, 2 июня 2019, BTS

Последний концерт, который принял «Уэмбли», состоялся 1 и 2 июня. Всемирно известная корейская мальчиковая поп-группа BTS отыграла два дня подряд, оба раза собрав полный стадион. Билеты на оба шоу были проданы за полтора часа, а BTS стала первой корейской группой, которой удалось собрать главную арену Великобритании.

Взглянув на целый ряд концертов, прошедших на стадионе, становится понятно, что «Уэмбли» уже полвека является одной из самых престижных площадок не только для футболистов, но и исполнителей и их фанатов. Несколько поколений выросли на записях концертов с «Уэмбли», и молодые музыканты всё ещё стремятся покорить эту легендарную арену.