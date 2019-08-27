Городской стиль. Выбираем кроссовки на осень

Кроссовки уже давно перестали быть просто частью экипировки. Популярные бренды демонстрируют актуальные модели на подиумах, а современные стилисты включают их в модные уличные образы. Мы не стали отставать от трендов и собрали самые крутые новинки этого сезона.
Reebok Aztrek Double
Дизайн модели был вдохновлен оригинальными AZTREK из 1993 года. Современная изюминка — многослойный верх с яркими элементами отделки.
Цена: 7 499 р.
Nike Air Force 1 '07 LV8
Как пишут производители, кроссовки идеальны для баскетбольного матча в парке, воскресного барбекю и солнечной погоды. А у нас необычный свуш ассоциируется со школьными временами и прописями. Дизайн отсылает к истории создания логотипа. Он вдохновлён ручками для рисования, разлинованной бумагой, копиркой и клейкой лентой — инструментами, которые использовала автор Кэролин Дэвидсон при создании легендарного спортивного символа.
Цена: 8 190 р.
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Adidas YUNG-1
Массивные кроссовки в стиле 2000-х вдохновлены ковбойскими сапогами. Одна из самых желанный пар сезона — змеиный принт сейчас как никогда актуален.
Цена: 10 999 р.
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Однотонные кроссовки Bershka
Яркие элементы в одном из самых осенних цветов никогда не помешают в гардеробе. Бюджетная модель из масс-маркета отлично подходит в качестве акцента в образе.
Цена: 1 799 р.
Lyle & Scott Gilzean
Белая кожаная классика подойдёт практически под любой осенний лук. Смело сочетайте с яркими или монохромными образами.
Цена: 5 990 р.
FILA Creator
Сочетания разных материалов и цветов — актуальный приём на подиумах, Прихватить немного модных тенденций в повседневность можно с помощью трёхцветных массивных кроссовок.
Цена: 3 771 р.
New Balance 608
Модель 608v1 возвращается в момент, когда она актуальна как никогда! Верх из натуральной кожи в сочетании с объемной подошвой — идеальное сочетание для комфорта в сезоне осень-зима.
Цена: 8 490 р.
Ash
Очередное осеннее сочетание — чёрный, оранжевый и серебристый. Актуальная форма только добавляет эффектности модели.
Цена: 19 990 р.