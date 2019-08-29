Ожидание vs реальность. Почему не стоит покупать товары в интернете?

Хорошая спортивная одежда — то, что позволит наиболее комфортно чувствовать себя в спортзале или на утренней пробежке. Однако не все готовы пойти на покупку качественной экипировки вместо приобретения дешёвых аналогов на «левых» сайтах. Зато впоследствии разочарованным интернет-пользователям приходится тратить уже не деньги, а нервы — для оформления возврата после нелепой покупки.

Мы нашли 5 спортивных товаров, о приобретении которых их владельцы точно пожалели.

Adidas Yeezy Boost 350

Коллаборация Adidas и американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста впервые появилась в продаже 3 года назад и уже тогда приобрела бешеную популярность. Чтобы купить желанную пару кроссовок, фанаты выстраивались в часовые очереди. А для тех, кто не успел заполучить оригинал в первые часы продаж, оставалось два выхода: либо связываться с перекупщиками, либо брать подделку.

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Настоящие Yeezy Boost отличаются очень лёгким фирменным текстилем, высокой амортизацией, легко вынимающимися стельками и отсутствием швов кроме одного, сделанного вручную посредине кроссовка.

Разнообразие внешнего вида подделок поражает, как и их возможное качество. Вы можете заполучить как вполне приличную обувь, так и то, о чём очень пожалеете. Например, как пользователь Facebook, который похвастался на личной странице своим приобретением у перекупщиков (за целых 750$!).

Фото: stomp.com

Мужская майка для бодибилдинга

Майки для бодибилдинга удобны тем, что они гарантируют свободу движений во время тренировок и к тому же подчёркивают мужскую фигуру. Казалось бы, купить такую вещь в интернете просто, а риски — минимальны. Однако Джереми Приола с этим бы поспорил. Молодой человек заказал майку на популярном сайте Amazon. Каково было удивление, когда вместо неё он заполучил вечернее платье.

Фото: facebook.com/gaaay

Качественную спортивную майку для мужчин можно купить в Nike. Цена: 3690 р.

Кроссовки Salomon

Фирма Salomon специализируется на кроссовках для бега. В них комфортно заниматься трейлраннингом и преодолевать длинные дистанции. Залог их удобства — в специальной подошве. А те, кто заказывает подобную обувь на AliExpress, рискуют остаться вовсе без её нижней части.

Фото: otzovik.com, sporttime27.ru

Оригинальные кроссовки Salomon можно приобрести в магазинах «Спортмастер» или RunLab.

Цена: от 3999 р.

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Женские лосины для фитнеса

Такая вещь подходит девушкам для всех тренировок. За счёт своей практичности и удобства леггинсы стали настоящим трендом фитнеса. Приобрести их сейчас можно в любом спортивном магазине.Тем не менее, некоторые решают не переплачивать и наудачу заказывают спортивные лосины на AliExpress. В большинстве случаев товар приходит в хорошем состоянии, но бывают и провалы. Леггинсы с сеткой за 11,83$ заказывали?

Фото: отзывы на AliExpess

Качественные спортивные лосины с сеткой можно купить в Reebok. Цена: 4999 р.

Кроссовки Akexiya

Китайский бренд Akexiya заполонил AliExpress. Продавцы позиционируют свою обувь как спортивную, подходящую для бега, прошедшую комплексную проверку на качество. Интересно, эти кроссовки прошли хоть какой-нибудь тестинг?

Фото: adme.ru

Если вам удобно бегать в кроссовках с нормальной подошвой, рекомендуем приобретать оригинальную обувь для бега у Hoka One One. Цена: от 9500 р.