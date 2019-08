Топ-7 самых красивых спорткаров всех времён

Спрос на спорткары всегда превышает предложение, так что цены на них порой достигают заоблачных высот. Однако не только цена определяет статус спортивного автомобиля, но и след, оставленный им в мировой культуре, и новшества, выделяющие его среди прочих. Мы отобрали 7 легендарных спортивных автомобилей и рассказали, чем они заслужили своё место в истории.

Jaguar E-type

Характеристики: 265 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 7,1 сек, максимальная скорость — 240 км/ч.

Фото: jaguarclubrussia.com/ru/

На Женевском автосалоне 1961 года Jaguar E-type произвёл такой фурор, что даже Энцо Феррари назвал этот автомобиль самым красивым в мире. Такого же звания автомобиль удостоился и спустя 47 лет, когда в 2008 году издание «The Daily Telegraph» поставило Jaguar E-type на первое место в списке «100 самых красивых автомобилей в истории».

Porsche 911

Характеристики (модель 911R): 500 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 3,8 сек, максимальная скорость — 323 км/ч.

Фото: vk.com/auto_911

Это один из самых популярных спорткаров в мире. Модель выпускается с 1964 года и до сих пор остаётся актуальной, кардинально не меняя при этом внешний облик, корни которого уходят в самое первое поколение. Журнал Forbes включил Porsche 911 в список 10 автомобилей, изменивших мир, как самую массово выпускаемую спортивную машину в мире. Модель также заняла 5-е место в международном голосовании «автомобиль века» по версии Global Automotive Elections Foundation.

Lamborghini Miura

Харакетристики: 350 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 6,7 сек, максимальная скорость — 280 км/ч.

Фото: vk.com/@next_gear-lamborghini-miura

Lamborghini Miura появилась на свет в 1966 году и сразу же поразила весь автомобильный мир своим революционным дизайном. Её фары обрамлены чёрными контрастными «ресницами» и находятся на одном уровне с капотом, поднимаясь только при включении освещения. Модель названа в честь испанской фермы по разведению боевых быков, отличавшихся особой свирепостью. Одним из поклонников и обладателей Lamborghini Miura был Фрэнк Синатра. Lamborghini Miura и сегодня выглядит сногсшибательно.

Ferrari F40

Характеристики: 478 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 3,2 сек, максимальная скорость — 324 км/ч.

Фото: vk.com/ferrari_f_40

F40 была выпущена в 1987 году специально к 40-летнему юбилею итальянской компании. Так как основателю бренда Энцо Феррари к тому моменту было уже под 90, он хотел, чтобы эта модель стала его финальной точкой. Так и получилось. Энцо умер уже через год после её выхода, а она стала невероятно успешной. Изначально планировалось выпустить только 400 автомобилей, однако из-за бешеного спроса их число пришлось увеличить до 1315.

McLaren F1

Характеристики: 627 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 3,2 сек, максимальная скорость — 386 км/ч.

Фото: mclaren.com

McLaren F1 вышел в 1993 году и на протяжении целых 12 лет считался самым быстрым серийным автомобилем в мире. Превзойти его смог лишь Bugatti Veyron в 2005 году.

Интересный факт: двигатель McLaren F1 запускается при помощи большой красной кнопки на приборной панели.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Характеристики: 616 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 3,1 сек, максимальная скорость — 334 км/ч.

Фото: mclaren.com

Суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren — продукт совместной деятельности автомобильных компаний Mercedes-Benz и McLaren Automotive. Автомобиль начал выпускаться в 2003 году и моментально приобрёл всемирную славу. Вы могли встретить его в культовых видеоиграх того времени Need For Speed: Most Wanted и Need For Speed: Carbon, причём во второй он являлся последним (лучшим) из открываемых по ходу игры авто.

Bugatti Veyron

Характеристики: 1001 лошадиная сила, разгон до 100 км/ч за 2,4 сек, максимальная скорость — 407,5 км/ч.

Фото: vk.com/bugatti_veyron_super

Это гиперкар компании Bugatti, выпускавшийся с 2005 по 2015 год. Своё название автомобиль получил в честь легендарного французского гонщика Пьера Вейрона, победителя гонки «24 часа Ле-Мана» в 1939 году. Bugatti Veyron был признан «автомобилем десятилетия» по версии журналов «Top Gear» и «Robb Report». Примечательно, что этой дорогостоящей моделью пользуется полиция Дубая. Кроме того, обладателем суперкара несколько лет назад стал Криштиану Роналду.