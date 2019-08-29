Как Дуэйн «Скала» Джонсон зарабатывает свои миллионы?

О жизни профессионального рестлера, который стал самой высокооплачиваемой кинозвездой года.

На прошлой неделе стало известно, что в 2019 году самым высокооплачиваемым актёром стал Дуэйн «Скала» Джонсон, прославившийся благодаря своей роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Огромную часть дохода, который по итогам года составил 89,4 млн долларов, Джонсону принесли съёмки в фильмах «Форсаж: Шоу и Хоббс», «Джуманджи: Зов джунглей» и в сериале «Футболисты».

Мы узнали, из чего ещё, помимо изматывающей работы на съёмочной площадке, состоит жизнь человека-Скалы.

Профессиональный рестлинг

Не пойти в рестлинг в случае Дуэйна Джонсона было практически невозможно, ведь он родился в семье, где абсолютно все посвятили себя этому виду спорта. Его отец и дед — Рокки Джонсон и Питер Майвиа — оба профессиональные рестлеры, мать Ата Майвиа — промоутер своего мужа, а бабушка сделала карьеру руководителя в промоушене Polynesian Pacific Pro Wrestling.



Отец всегда брал маленького Дуэйна с собой на тренировки и соревнования. Уже с 12 лет у мальчика начались серьёзные занятия под руководством Рокки Джонсона. Однако на большой арене WWF Дуэйн дебютировал только в 1996, когда ему было 24, и выступал под псевдонимом Рокки Майвиа.

Не все знают, что карьера молодого рестлера поначалу складывалась весьма сложно. Уже к 1997 образ «правильного» бойца надоел зрителям, и вместо аплодисментов Джонсон слышал крики «Умри, Рокки, умри!» и «Рокки — отстой!». Ещё спустя пару недель он порвал коленное сухожилие и был вынужден на время выбыть из игры.

«Аквамен» уже не тот. Кинозвезду раскритиковали за «папочкин живот» Джейсона Момоа высмеяли в «Инстаграме» за пару лишних килограммов. Испанская пресса заступилась за актёра.

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«Когда вернешься, мы можем вновь заставить их принять тебя как Рокки или можем сделать из тебя плохого парня. Они ведь и так тебя ненавидят,» — то, что услышал Джонсон во время телефонного разговора с промоутером Винсом Макмэном. Решение было принято. Вернувшись на ринг, Дуэйн взял микрофон и под гул толпы обратился к зрителям: «На рингах по всей стране я слышал выкрики «Рокки — отстой!». У меня может быть много характеристик, но отстой — не одна из них».



С этого момента он стал Скалой и в дальнейшем завоевал титулы восьмикратного чемпиона WWF, двукратного чемпиона WCW, двукратного интерконтинентального чемпиона WWF и пятикратного командного чемпиона WWF. Кроме того, он стал шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы в 2000 году.

«Seven Bucks»

Джонсон не раз рассказывал, как однажды в молодости прибыл во Флориду и по пути в город Тампа решил проверить, сколько денег осталось у него в кошельке. Там он смог разглядеть лишь 7 долларов.



Сейчас, помимо блестящей актёрской карьеры и успехов в рестлинге, у Дуэйна Джонсона есть продакшн-компания с символичным названием «Seven Bucks», которой он владеет вместе с бывшей женой Дэни Гарсиа. В основном компания занимается производством фильмов и другой телевизионной продукции. Также «Seven Bucks» выпускает линейки одежды, наушников и других товаров — всё это в партнёрстве с крупнейшими игроками рынка, такими, как Apple и Ford.



К настоящему времени компания сняла 8 фильмов, среди которых рейтинговые картины «Спасатели Малибу», «Небоскрёб» и «Рэмпейдж», и 8 телесериалов.

«The Rock Says…»

К началу 21 века Дуэйн Джонсон успел окунуться в литературу. В 2000 году он в соавторстве с журналистом Джо Лейденом выпустил автобиографическую книгу «The Rock Says…», которая стала бестселлером по версии «The New York Times» и держалась на первой строчке рейтинга на протяжении нескольких недель.



Интересно, что название книги напрямую связано с манерой общения Джонсона. Во время выступлений на ринге Скала всегда говорил о себе в третьем лице — «Скала говорит…».

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Благотворительность

Как-то раз судьба свела Дуэйна с мальчиком, больным раком. Его история так впечатлила Джонсона, что в 2006 году он создал свой благотворительный фонд «The Rock Foundation», который помогает детям и подросткам приобщиться к здоровому образу жизни.



Помимо активного участия в работе собственного фонда, Скала является координатором программы по раннему выявлению диабета, послом американской организации «Красный Крест» и послом международного благотворительного фонда «Make-A-Wish». Последняя организация помогает смертельно больным детям исполнить их желания и мечты.



Кроме того, актёр нередко и сам посещает детские больницы, чтобы пообщаться с детьми.

Хобби

Как любой человек, Дуэйн Джонсон любит посвящать время своим хобби. Скала не скрывает, что является большим фанатом автомобилей и может тратить на них крупные суммы денег.

Свой первый автомобиль Ford Дуэйн купил в 15-летнем возрасте всего за 40 долларов, а сейчас его автопарк насчитывает порядка десяти роскошных машин. Среди них можно увидеть Chevrolet Chevelle, эксклюзивный Ferrari LaFerrari, Ford F-150, сделанный на заказ, Cadillac Escalade и другие.



К тому же Дуэйн является большим любителем животных. Нередко можно встретить в интернете фотографии Джонсона с собаками или лошадьми. Он даже владеет небольшой животноводческой фермой, которая располагается в штате Вирджиния. А дома он воспитывает двух французских бульдогов — Брута и Хоббса.

Ещё 5 фактов о Дуэйне Джонсоне, о которых вы могли не знать:

Дуэйн мог стать профессиональным футболистом. В 1991 году он вместе с футбольной командой даже выиграл национальный чемпионат NCAA. Но дальше с футболом не сложилось из-за травмы спины.

Джонсон занесён в «Книгу рекордов Гиннеса» трижды: 1) за самый большой гонорар, полученный за роль второго плана; 2) за самое большое количество селфи, сделанных за 3 минуты и 3) за самую большую семислойную закуску в мире.

На теле Скалы красуется родовая полинезийская татуировка в традициях самоанской культуры, которая заключает в себе историю жизни и личные ценности.

Дуэйн Джонсон имеет степень бакалавра наук в области криминологии и физиологии.

Скала является хорошим другом Арнольда Шварценеггера.