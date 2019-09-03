Как насчёт вечеринки в бассейне? Музыка, софиты и красотки в бикини

Диско и буги, хаус-круиз по Москва-реке и танцы на территории шарикоподшипникового завода, а затем в бассейне. Второй Red Bull Music Festival Moscow стал красивым завершением летнего сезона. Отказавшись от привычного фестивального формата, организаторы сконцентрировали программу вокруг нескольких самостоятельных событий и необычной подачи.

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

Вечеринка открытия фестиваля, прошедшая в ночь с пятницы на субботу на «Стрелке», задала праздничный тон всему последующему уик-энду. Главными действующими лицами стали виртуозный продюсер и певец Dām-FunK и Leroy Burgess вместе со своим ансамблем.



В расписании на субботу уместилось сразу шесть событий. Всё началось днём, когда с Кутузовского причала отправился первый круиз с музыкальным экипажем. Кроме того, героями фестиваля стали участники группы «Самое Большое Простое Число», которые играли в особняке «Рихтер» целые сутки.

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

После такой бурной субботы следовало немного передохнуть. Местом для воскресной рекреации стал открытый бассейн «Чайка», где прошёл первый в России подводный концерт в пяти частях.

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

На событии выступили саунд-дизайнер и автор концепции акваконцертов Joel Cahen, первопроходцы эмбиент и нью-эйдж музыки Laraaji и Ariel Kalma, а также российские музыканты: сокуратор концепции Дмитрий Устинов, Мария Теряева, Влад Добровольский, Саша Виноградова и Atariame. Погружение в звук привело чувства в равновесие и придало сил перед заключительным событием Red Bull Music Festival 2019.

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

В завершении фестиваля на сцену вышли W.I.T.C.H., чтобы сыграть финальный аккорд программы. W.I.T.C.H., которые впервые собрались ещё в начале 70-х годов и до недавних пор никогда не выезжали за пределы Замбии с гастролями, доступно продемонстрировали, что настоящая музыка времени неподвластна.