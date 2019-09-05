Как купить необычный скейтборд и спасти планету?

Красота дикой природы — то, что действительно завораживает и впечатляет. Вот и новая коллекция Element совместно с National Geographic не оставила нас равнодушными. Такая коллаборация отнюдь не случайна, ведь Element, являющийся одним из передовых брендов одежды и аксессуаров для скейтбординга, сёрфинга и активного отдыха, всегда отличался уважением к окружающей среде. Даже в основе их логотипа — дерево, символизирующее единение райдеров с природой.
Что интересного в коллекции?
Коллекция состоит из двух частей. Первый дроп называется The Spirit Animals и включает в себя вещи и скейтборды, на которые нанесены принты с изображениями редких видов животных и прорайдеров команды Element.
Фото: National Geographic & Element
Фото: National Geographic & Element
Вторая часть будет посвящена четырём стихиям: ветер, вода, огонь, земля. В качестве принтов для коллекции Wind Water Fire Earth будут использованы уникальные фотографии из архивов National Geographic и скейт-фотографии Element. Производители заявляют, что главная цель коллаборации – помочь людям лучше понять мир и расширить границы своих знаний.
В коллекции представлены футболки, толстовки, куртки и скейтборды.
Фото: National Geographic
Фото: National Geographic
Фото: National Geographic
В чём ещё особенности коллекции?
вся одежда изготовлена из экологически чистых или переработанных материалов – органический хлопок, переработанный полиэстер и переработанный хлопок;
часть дохода от продажи будет направлена на поддержку National Geographic Society — научно-образовательной организации, которая занимается защитой окружающей среды
Фото: National Geographic & Element
Товары капсульной коллекции можно приобрести в магазине Billabong в ТЦ «Метрополис» или на сайте.