Как купить необычный скейтборд и спасти планету?

Красота дикой природы — то, что действительно завораживает и впечатляет. Вот и новая коллекция Element совместно с National Geographic не оставила нас равнодушными. Такая коллаборация отнюдь не случайна, ведь Element, являющийся одним из передовых брендов одежды и аксессуаров для скейтбординга, сёрфинга и активного отдыха, всегда отличался уважением к окружающей среде. Даже в основе их логотипа — дерево, символизирующее единение райдеров с природой.

Что интересного в коллекции?

Коллекция состоит из двух частей. Первый дроп называется The Spirit Animals и включает в себя вещи и скейтборды, на которые нанесены принты с изображениями редких видов животных и прорайдеров команды Element.

Фото: National Geographic & Element

Фото: National Geographic & Element

Вторая часть будет посвящена четырём стихиям: ветер, вода, огонь, земля. В качестве принтов для коллекции Wind Water Fire Earth будут использованы уникальные фотографии из архивов National Geographic и скейт-фотографии Element. Производители заявляют, что главная цель коллаборации – помочь людям лучше понять мир и расширить границы своих знаний.



В коллекции представлены футболки, толстовки, куртки и скейтборды.

Фото: National Geographic

Фото: National Geographic

Фото: National Geographic

В чём ещё особенности коллекции?

вся одежда изготовлена из экологически чистых или переработанных материалов – органический хлопок, переработанный полиэстер и переработанный хлопок;

часть дохода от продажи будет направлена на поддержку National Geographic Society — научно-образовательной организации, которая занимается защитой окружающей среды

Фото: National Geographic & Element

Товары капсульной коллекции можно приобрести в магазине Billabong в ТЦ «Метрополис» или на сайте.