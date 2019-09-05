Интуитивное питание. Как поддерживать форму без диет и подсчёта калорий?

В современном мире, изнеможённом диетами и разнообразными ограничениями, набирает популярность новый подход к питанию — интуитивный. Главным его принципом является не строгий расчёт калорий, как это обычно принято, а умение слушать свой организм. Нам удалось побеседовать с нутрициологом, диетологом Анной Берсеневой, о том, в чём эффективность такого подхода и какие нюансы нужно учесть.

Какие правила?

Как мы уже говорили, интуитивное питание не подразумевает изнуряющие диеты. Главный его принцип — умение слушать себя. Принимать пищу при осознанном подходе диетолог советует только тогда, когда тело подаёт сигнал.



Безусловно, для начала необходимо научиться правильно понимать свой организм, чтобы не переедать или, наоборот, не голодать. Сделать это на первых порах достаточно трудно, потому что мы привыкли есть «на автомате», когда скучно или во время работы. То есть совершенно не замечать, что мы на самом деле едим. Поэтому, чтобы достичь взаимопонимания со своим телом, Анна советует придерживаться следующего плана питания:

Убрать из рациона искусственные рафинированные продукты: рафинированный сахар, масла и белую пшеничную муку. Эти продукты расшатывают не только обмен веществ, но и эмоциональный фон.

Исключить сладкое и жареное. Провести хотя бы несколько разгрузочных дней.

Есть блюда из овощей: например, зеленые салаты или овощные супы.

Перед каждым приёмом пищи пить чистую воду.

Ни в коем случае не голодать!

Фото: istockphoto.com

После того, как ваш организм перестроится и отвыкнет от вредной пищи, вы начнёте лучше понимать его. Тогда вы сможете честно отвечать себе на главный вопрос: «Хочу я съесть это блюдо или нет?».

Как это работает на практике?

Интуитивный подход пока не сильно распространён в России. Но его эффективность легко проследить на примере эксперимента, который был проведён в Англии. В нём участвовали дети, которых разделили на две группы. В первой кормили по всем стандартным правилам: расчёт калорий, приём пищи по расписанию, соблюдение соотношения белков, жиров и углеводов.



Во второй группе дети могли в любое время спокойно брать со стола любые продукты. Конечно, картофеля фри или гамбургеров на нём нельзя было найти. Но присутствовало всё необходимое: фрукты, овощи, яйца, злаки, орехи, мясо и другие продукты.

Фото: istockphoto.com

В итоге у второй группы детей не было выявлено дефицита: витамины, минералы и другие важные показатели были в норме. А вот у половины детей из первой, казалось бы, «правильной» группы были определенные отклонения.



Эксперт объясняет получившийся результат тем, что дети ещё умеют по-настоящему слушать себя, их организм не засорён обилием рафинированных и искусственных продуктов. Именно поэтому такой чистый организм даёт правильные подсказки.

В чём преимущества интуитивного подхода?

Явным плюсом осознанного питания является налаженная связь с самим собой. И всё это в сочетании с отсутствием строгих правил. Интуитивный метод позволит поддерживать организм в форме и внешне, и внутренне. Он исключает стресс, который человек так часто испытывает, соблюдая строгую диету. К тому же, этот поход отлично подходит для решения проблем с расстройствами пищевого поведения.

А какие тогда минусы?

Единственный недостаток сознательного питания — это трудность понимания самого себя. Для достижения цели очень важно чётко различать все сигналы организма и отличать реальное желание поесть от эмоционального всплеска. Ведь когда эмоции берут верх, мы легко можем объяснить себе внезапный порыв тем, что организм правда просит еды. Зачастую это оказывается неправдой.