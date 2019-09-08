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Лучшие фильмы про спорт и мотивацию онлайн. Тренер, Движение вверх

Лучшие фильмы про спорт и мотивацию
Валерия Баринова
6 сильных фильмов, которые замотивируют вас на спорт
Подборка самых впечатляющих кинокартин для вечернего просмотра.
Lifestyle / Город 0

Даже самым уверенным в себе профессиональным игрокам нужна мотивация. Что уж говорить о тех из нас, кому сложно даётся выбор между тренировкой и пледом с какао в дождливый вечер. Если вы всё-таки предпочли второй вариант, предлагаем вам провести это время с пользой. Готовьте самую большую кружку любимого напитка и полезный перекус. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы вспомнили фильмы, которые помогают поверить в себя.

«Малышка на миллион»

Фото: okko.tv

Непревзойдённый Клинт Иствуд снял фильм об отношениях девушки, которая мечтает профессионально заниматься боксом, и угрюмого пожилого тренера. Мэгги (Хилари Суонк) постепенно завоёвывает доверие старика, и начинается их общий тернистый путь в мир большого и жестокого спорта.

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«Движение вверх»

Фото: okko.tv

Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — победа сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене. Впервые за долгие годы «непобедимая» команда США претерпела поражение. Яркая картина с участием Владимира Машкова, который виртуозно передал дух той борьбы и победы.

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«Человек, который изменил всё»

Фото: okko.tv

Билли Бин (его роль исполняет Брэд Питт) в прошлом был известным бейсболистом, а сейчас принимает предложение стать менеджером клуба «Окленд Атлетикс». Команда находится в бедственном положении. Но Билли не собирается сдаваться — он находит помощника, вместе с которым разрабатывает систему отбора на основе математической статистики. Казавшаяся безумной идея приводит к ошеломительным результатам!

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«Тоня против всех»

Фото: okko.tv

Эта картина, снятая в обманчиво лёгкой манере, потрясла зрителей, ведь она основана на реальных событиях. Фигуристка Тоня Хардинг (Марго Робби) пережила многое: от домашнего насилия до тяжёлых испытаний на пути к спортивному триумфу. Казалось, всё страшное позади и олимпийская медаль почти в её руках. Но Тоня оступается, оказываясь в центре грандиозного скандала.

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«42»

Фото: okko.tv

Харрисон Форд в пронзительной картине о преодолении. США середины прошлого века, расизм ещё не побеждён. Темнокожим запрещено даже занимать передние места в автобусе. В это время тренер Бренч приглашает выдающегося темнокожего бейсболиста Джеки Робинсона в команду «Бруклин Доджерс». Карьера игрока под номером 42 не будет простой, но она изменит мир спорта.

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«Тренер»

Фото: okko.tv

Так сложилось, что ещё со времён СССР мы любим футбол не меньше, чем сами англичане. В крепкой спортивной драме Данилы Козловского рассказывается история футболиста Юрия Столешникова, который покидает сборную после досадной ошибки и становится тренером провинциальной команды. Это шанс на новые победы не только для команды, но и для самого тренера.

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Фильмы про спорт часто вызывают эмоции, сравнимые с азартом на стадионе или от прямой трансляции крупных соревнований. В этом году у футбольных болельщиков появилась возможность увидеть один из самых зрелищных чемпионатов в мире. Сезон английской Премьер-лиги уже в разгаре и транслируется на территории России только в Okko Спорт.

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