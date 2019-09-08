6 сильных фильмов, которые замотивируют вас на спорт

Даже самым уверенным в себе профессиональным игрокам нужна мотивация. Что уж говорить о тех из нас, кому сложно даётся выбор между тренировкой и пледом с какао в дождливый вечер. Если вы всё-таки предпочли второй вариант, предлагаем вам провести это время с пользой. Готовьте самую большую кружку любимого напитка и полезный перекус. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы вспомнили фильмы, которые помогают поверить в себя.
«Малышка на миллион»
Непревзойдённый Клинт Иствуд снял фильм об отношениях девушки, которая мечтает профессионально заниматься боксом, и угрюмого пожилого тренера. Мэгги (Хилари Суонк) постепенно завоёвывает доверие старика, и начинается их общий тернистый путь в мир большого и жестокого спорта.
«Движение вверх»
Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — победа сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене. Впервые за долгие годы «непобедимая» команда США претерпела поражение. Яркая картина с участием Владимира Машкова, который виртуозно передал дух той борьбы и победы.
«Человек, который изменил всё»
Билли Бин (его роль исполняет Брэд Питт) в прошлом был известным бейсболистом, а сейчас принимает предложение стать менеджером клуба «Окленд Атлетикс». Команда находится в бедственном положении. Но Билли не собирается сдаваться — он находит помощника, вместе с которым разрабатывает систему отбора на основе математической статистики. Казавшаяся безумной идея приводит к ошеломительным результатам!
«Тоня против всех»
Эта картина, снятая в обманчиво лёгкой манере, потрясла зрителей, ведь она основана на реальных событиях. Фигуристка Тоня Хардинг (Марго Робби) пережила многое: от домашнего насилия до тяжёлых испытаний на пути к спортивному триумфу. Казалось, всё страшное позади и олимпийская медаль почти в её руках. Но Тоня оступается, оказываясь в центре грандиозного скандала.
«42»
Харрисон Форд в пронзительной картине о преодолении. США середины прошлого века, расизм ещё не побеждён. Темнокожим запрещено даже занимать передние места в автобусе. В это время тренер Бренч приглашает выдающегося темнокожего бейсболиста Джеки Робинсона в команду «Бруклин Доджерс». Карьера игрока под номером 42 не будет простой, но она изменит мир спорта.
«Тренер»
Так сложилось, что ещё со времён СССР мы любим футбол не меньше, чем сами англичане. В крепкой спортивной драме Данилы Козловского рассказывается история футболиста Юрия Столешникова, который покидает сборную после досадной ошибки и становится тренером провинциальной команды. Это шанс на новые победы не только для команды, но и для самого тренера.
Фильмы про спорт часто вызывают эмоции, сравнимые с азартом на стадионе или от прямой трансляции крупных соревнований. В этом году у футбольных болельщиков появилась возможность увидеть один из самых зрелищных чемпионатов в мире. Сезон английской Премьер-лиги уже в разгаре и транслируется на территории России только в Okko Спорт.