Как Хабиб сгоняет вес перед боем. Стоит ли победа истощения организма?

В пятницу утром прошла официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье уложились в лимит 70,3 кг и теперь могут не думать о весогонке. Известно, что за 2 дня до взвешивания Хабибу необходимо было сбросить 6 кг. Бойцу удалось справиться с этой задачей, у него даже осталось 100 г в запасе.

Зачем Хабибу сгонять вес?

Перед боями дагестанцу постоянно приходится сбрасывать по 8-10 кг, так как его вес во время тренировочного лагеря обычно составляет 78-80 кг, в межсезонье — 84-88 кг. Максимальный вес Нурмагомедова был зафиксирован летом 2017 года — 90 кг.

Хитрость заключается в том, что за 36 часов, которые проходят от взвешивания до боя, Хабиб набирает свой обычный вес и за счёт этого зачастую становится крупнее своего противника и, следовательно, может использовать это преимущество в поединке. Например, во время боя с Макгрегором Хабиб весил 79 кг. Конору же, наоборот, пришлось набирать вес, чтобы попасть в категорию Хабиба из полулёгкого веса (61 — 66 кг). Нурмагомедов мог бы выступать в другой категории, но тогда ему предстояло бы соперничать с более крупными бойцами, а так он вполне комфортно чувствует себя в статусе чемпиона в лёгком весе и вряд ли захочет что-то менять.

Как происходит сгонка веса у Хабиба?

За 2 месяца до боя Хабиб входит в форму, тренируется утром, в обед и вечером. Так он скидывает первые 4 кг. За 20 дней до боя он садится на диету, соблюдая те же нагрузки, что и до неё. Таким образом уходят ещё 4-5 кг.

Диета Хабиба: больше салата, фруктов и воды, отказ от газированных напитков и мучного после 7 вечера. Мясо исключается из рациона. Предпочтение отдаётся курице в небольших количествах на обед, так как она быстро переваривается, и рыбе.

По мере приближения взвешивания количество потребляемой воды в день увеличивается с 4 до 8 л. За трое суток до взвешивания вес Хабиба составляет примерно 76 кг. За каждую следующую тренировку он пытается сбрасывать по 1,5 кг. В последних тренировках упор делается на двигательную активность. Дагестанец начинает всё меньше есть и пить.

За 36 часов до взвешивания вес Хабиба составляет 74-75 кг. Вот тут и начинается самая сложная часть весогонки — сушка. Чтобы вывести из организма всю воду, Хабиб полностью прекращает есть и пить.

А оставшиеся 3-4 кг – бегаю, мучаюсь, можно сказать. В сауне гоняю. Горячие ванны один раз пробовал – мне не понравилось. Когда у тебя уже выхода нет, когда у тебя 2 кг лишние, до взвешивания пара часов и ты не можешь бегать – приходится и парной пользоваться. Лучше, конечно, без парной, потому что она утомляет, сажает сердце. Но если нет вариантов, то надо пользоваться».

Хабиб постоянно взвешивается, чтобы контролировать цифры. Перед боем с Макгрегором Нурмагомедов достиг нужных параметров лишь за 7 часов до взвешивания. Состояние было ужасное, его рвало, но уже к вечеру он чувствовал себя в норме.

Если ты тренировался в течение трех месяцев стабильно, находишься в хорошей форме, то после весогонки быстро восстанавливаешься. Если ты в плохой форме, то весогонка отнимает все силы, к бою ты уже не восстановишься».

В пятницу Хабиб встал на весы голым и потрясал кулаками из-за ширмы, прикрывавшей низ его истощённого туловища. Ему не впервой. В 2013 году во время взвешивания перед боем с Пэтом Хили дагестанцу пришлось раздеться догола, чтобы уложиться грамм в грамм в категорию и не платить штраф за несоответствие лимиту, который составляет 20 процентов от гонорара.

Бывал ли у Хабиба неудачный опыт весогонки?

В 2017 году Хабиб не смог принять участие в титульном бою турнира UFC 209 с Тони Фергюсоном из-за плохого самочувствия. За считанные минуты до взвешивания стало понятно, что Хабиб не в состоянии не только драться, но и в принципе нормально функционировать. Когда дагестанцу осталось согнать ещё пару килограмм, жидкость перестала выходить из его организма. Хабиб рассказывал, что ему было настолько плохо, что он не помнит, как гонял вес в последнюю ночь. В итоге дагестанца отвезли в больницу. Хабиб восстанавливал здоровье на протяжении следующих 7 месяцев.

Можно ли ужесточить правила и не позволять бойцам хитрить с весом?

Требования ужесточить правила контроля веса выдвигались уже не один раз. Один из способов — проводить официальное взвешивание в день поединка, чтобы вес бойца не так сильно отличался. Против этой идеи выступают медики, которые считают, что спортсмены, ослабленные весогонкой, могут получить серьёзные травмы во время поединка.

Помимо этого, такое нововведение невыгодно организаторам, ведь если спортсмен не вписывается в лимит веса за сутки до боя, то его можно заменить или договориться о проведении поединка в промежуточном весе. В таком случае бой проходит без ограничения веса, при этом официальные титулы не разыгрываются. А если боец не впишется в регламент за час до поединка, менять его будет уже поздно, и организаторы турнира потеряют крупные деньги.

Сегодня утром отец и тренер Хабиба Абдуламанап Нурмагомедов заявил, что его сын набрал уже 8 кг с момента взвешивания. Таким образом, как и ожидалось, в момент боя Хабиб будет весить 78-80 кг. Поможет ли это дагестанцу защитить чемпионский титул, узнаем сегодня вечером.

Это абсолютно лучшая весогонка в карьере. Конечно, мне было тяжело, но она лучшая — это точно»