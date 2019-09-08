«Моё тело — моё дело»: семь крайне успешных бодипозитивных девушек

Они научат, как отличить принятие тела от банальной лени и любить себя в любой форме.

XXI век вносит в нашу жизнь всё новые и новые общественные движения, которые расширяют понятие свободы. Свобода слова, самовыражения, выбора… А как насчёт свободы принятия своего тела?



Ещё в 1996-м юные Конни Собчак и Элизабет Скотт организовали движение Body Positive Movement, которое помогало людям с лишним весом принять себя и перестать зависеть от общественного мнения. Сейчас бодипозитив превратился в полноценное социальное течение. Главный его принцип — любить своё тело таким, какое оно есть, и уважать тела других людей: любых форм, размеров, цветов кожи.



Однако стоит отличать реальную работу над собой и многочисленными комплексами от обыкновенной лени. Ведь куда сложнее пойти наперекор сложившимся стандартам красоты и всерьёз полюбить свои, по их мнению, неидеальные формы, чем доедать по ночам остатки пиццы, прикрываясь бодипозитивом, и ни к чему не стремиться.



Мы подготовили подборку бодипозитивных девушек, которые точно знают, что добиться успеха, не соответствуя модельным параметрам, крайне трудно. А полюбить себя ещё труднее. И тем не менее они смогли сделать и то, и другое.

Тесс Холлидей

Самая популярная американская plus-size модель весит 155 килограммов. Но это совсем не помешало ей попасть на обложку журнала Cosmopolitan в прошлом году. У Тесс достаточно поклонников — этот факт подтверждают 1,9 млн подписчиков в её «инстаграме» — и также много осуждающих её людей. Однако девушка имеет абсолютно трезвый взгляд на свой внешний вид и смело заявляет недоброжелателям:

Проблема не в том, что я толстая, и не в моём размере, а в том, что вам страшно увидеть кого-то, кто одновременно является толстым и счастливым».

Ирена Дрези

22-летнюю модель нередко можно увидеть в рекламных кампаниях бренда PrettyLittleThing. Посты с её фотографиями собирают много положительных комментариев, слов восхищения и поддержки. Но так было далеко не всегда. Дрези почти всю жизнь не могла принять своё тело и страдала от нарушения пищевого поведения на почве неуверенности в себе. Сейчас Ирена рада, что своей работой может помочь другим женщинам полюбить себя, ведь она сама отлично знает, «через что проходят многие большие девушки».

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Селеста Барбер

Большинство людей наверняка хоть раз видели забавные пародии этой девушки на пафосные фотографии звёзд. Будучи комиком, Селеста покоряет сердца поклонников не только юмором, но и искренней жизнерадостностью. Съёмки для Tom Ford, сольные комедийные туры, фотография на обложке журнала InStyle — всего этого она достигла исключительно благодаря тому, что однажды решила не стремиться быть 90-60-90, а показать миру себя настоящую.

Деми Ловато

Американская актриса и певица сильно поправилась за последнее время, решив отказаться от наркотиков. Такой правильный поступок привёл к психологическому последствию — страху показаться перед публикой далеко «не в идеальной» форме. И только два дня назад Деми опубликовала свою фотографию в купальнике, на которой отчётливо видны лишний вес и целлюлит.

Я хочу, чтобы новая глава в моей жизни была посвящена тому, кто я на самом деле, вместо того чтобы пытаться соответствовать чужим стандартам. Итак, вот я, не стыдящаяся, не боящаяся и гордящаяся своим телом, — написала под фото Ловато.

Искра Лоуренс

Английская фотомодель не признаёт термин plus-size и отказывается от ретуши фото в пользу естественности. В начале модельной карьеры Искра пыталась угодить работодателям, изнуряя себя жёсткими диетами и интенсивными тренировками в спортзале. Сейчас девушка не перестаёт активно заниматься спортом, но от диет давно отказалась, приняв своё тело. Тогда-то к ней и пришёл настоящий успех. Лоуренс снимается в рекламе брендов Aerie и American Eagle Outfitters, а также является редактором сайта Runway Riot — портала о моде и бодипозитиве.

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Эшли Грэм

Девушка, о которой говорит весь модельный мир, в детстве была очень закомплексованным ребёнком. По словам Эшли, за внешний вид её критиковал даже родной отец, не говоря уже о сверстниках. Зато теперь Грэм явно не стесняется своего тела.

Иногда я думаю, что я самая толстая женщина на свете. Затем подхожу к зеркалу и говорю себе, что я смелая и невероятно красивая. То же самое я говорю своим бедрам и целлюлиту, — рассказывает Эшли.

Лина Данэм

Лина активно участвует в продвижении бодипозитива. В 2015 году девушка вместе со своей подругой Дженнифер Коннер создала онлайн-издание Lenny Letter, где женщины могут обсудить проблемы феминизма. Помимо этого, Данэм является актрисой, сценаристом, режиссёром, продюсером, автором книг и уже шесть лет подряд забирает множество наград на престижных телевизионных премиях. А её сериал «Девчонки» для HBO набирает очень высокие рейтинговые показатели.