«Моё тело — моё дело»: семь крайне успешных бодипозитивных девушек

XXI век вносит в нашу жизнь всё новые и новые общественные движения, которые расширяют понятие свободы. Свобода слова, самовыражения, выбора… А как насчёт свободы принятия своего тела?
Ещё в 1996-м юные Конни Собчак и Элизабет Скотт организовали движение Body Positive Movement, которое помогало людям с лишним весом принять себя и перестать зависеть от общественного мнения. Сейчас бодипозитив превратился в полноценное социальное течение. Главный его принцип — любить своё тело таким, какое оно есть, и уважать тела других людей: любых форм, размеров, цветов кожи.
Однако стоит отличать реальную работу над собой и многочисленными комплексами от обыкновенной лени. Ведь куда сложнее пойти наперекор сложившимся стандартам красоты и всерьёз полюбить свои, по их мнению, неидеальные формы, чем доедать по ночам остатки пиццы, прикрываясь бодипозитивом, и ни к чему не стремиться.
Мы подготовили подборку бодипозитивных девушек, которые точно знают, что добиться успеха, не соответствуя модельным параметрам, крайне трудно. А полюбить себя ещё труднее. И тем не менее они смогли сделать и то, и другое.
Тесс Холлидей
Самая популярная американская plus-size модель весит 155 килограммов. Но это совсем не помешало ей попасть на обложку журнала Cosmopolitan в прошлом году. У Тесс достаточно поклонников — этот факт подтверждают 1,9 млн подписчиков в её «инстаграме» — и также много осуждающих её людей. Однако девушка имеет абсолютно трезвый взгляд на свой внешний вид и смело заявляет недоброжелателям:
Проблема не в том, что я толстая, и не в моём размере, а в том, что вам страшно увидеть кого-то, кто одновременно является толстым и счастливым».
Ирена Дрези
22-летнюю модель нередко можно увидеть в рекламных кампаниях бренда PrettyLittleThing. Посты с её фотографиями собирают много положительных комментариев, слов восхищения и поддержки. Но так было далеко не всегда. Дрези почти всю жизнь не могла принять своё тело и страдала от нарушения пищевого поведения на почве неуверенности в себе. Сейчас Ирена рада, что своей работой может помочь другим женщинам полюбить себя, ведь она сама отлично знает, «через что проходят многие большие девушки».
Селеста Барбер
Большинство людей наверняка хоть раз видели забавные пародии этой девушки на пафосные фотографии звёзд. Будучи комиком, Селеста покоряет сердца поклонников не только юмором, но и искренней жизнерадостностью. Съёмки для Tom Ford, сольные комедийные туры, фотография на обложке журнала InStyle — всего этого она достигла исключительно благодаря тому, что однажды решила не стремиться быть 90-60-90, а показать миру себя настоящую.
Деми Ловато
Американская актриса и певица сильно поправилась за последнее время, решив отказаться от наркотиков. Такой правильный поступок привёл к психологическому последствию — страху показаться перед публикой далеко «не в идеальной» форме. И только два дня назад Деми опубликовала свою фотографию в купальнике, на которой отчётливо видны лишний вес и целлюлит.
Я хочу, чтобы новая глава в моей жизни была посвящена тому, кто я на самом деле, вместо того чтобы пытаться соответствовать чужим стандартам. Итак, вот я, не стыдящаяся, не боящаяся и гордящаяся своим телом, — написала под фото Ловато.
Искра Лоуренс
Английская фотомодель не признаёт термин plus-size и отказывается от ретуши фото в пользу естественности. В начале модельной карьеры Искра пыталась угодить работодателям, изнуряя себя жёсткими диетами и интенсивными тренировками в спортзале. Сейчас девушка не перестаёт активно заниматься спортом, но от диет давно отказалась, приняв своё тело. Тогда-то к ней и пришёл настоящий успех. Лоуренс снимается в рекламе брендов Aerie и American Eagle Outfitters, а также является редактором сайта Runway Riot — портала о моде и бодипозитиве.
Эшли Грэм
Девушка, о которой говорит весь модельный мир, в детстве была очень закомплексованным ребёнком. По словам Эшли, за внешний вид её критиковал даже родной отец, не говоря уже о сверстниках. Зато теперь Грэм явно не стесняется своего тела.
Иногда я думаю, что я самая толстая женщина на свете. Затем подхожу к зеркалу и говорю себе, что я смелая и невероятно красивая. То же самое я говорю своим бедрам и целлюлиту, — рассказывает Эшли.
Лина Данэм
Лина активно участвует в продвижении бодипозитива. В 2015 году девушка вместе со своей подругой Дженнифер Коннер создала онлайн-издание Lenny Letter, где женщины могут обсудить проблемы феминизма. Помимо этого, Данэм является актрисой, сценаристом, режиссёром, продюсером, автором книг и уже шесть лет подряд забирает множество наград на престижных телевизионных премиях. А её сериал «Девчонки» для HBO набирает очень высокие рейтинговые показатели.